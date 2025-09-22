Marcela Reyes denunció amenazas contra ella y su hijo tras la muerte de su exesposo B-King y de DJ Regio Clown en México

Las amenazas contra Marcela Reyes y su hijo agravan la tensión tras la muerte de B-King y DJ Regio Clown en México - crédito @MarcelaReyes y @BKingOficial

Las amenazas dirigidas contra la DJ Marcela Reyes y su hijo de 7 años intensificaron la tensión en torno a la desaparición y posterior muerte de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y de Jorge Herrera, DJ Regio Clown, en México.

La empresaria colombiana, a través de un comunicado difundido por su equipo legal, denunció la gravedad de los mensajes intimidatorios recibidos tras la cobertura mediática del caso, especialmente por el enfoque del programa Lo Sé Todo, al que acusó de sensacionalismo y de desviar la atención de lo esencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hallazgo de dos cuerpos en el Estado de México el 17 de septiembre de 2025, que tras un reconocimiento por parte de los familiares y diferentes análisis, el lunes 22 se confirmó que corresponden los artistas colombianos desaparecidos desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México, generó conmoción tanto en Colombia como en México.

La desaparición de B-King y DJ Regio Clown ocurrió cuando ambos salían de un gimnasio en Polanco y desde entonces, familiares, seguidores y la comunidad artística impulsaron campañas en redes sociales para obtener información sobre su paradero.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Amenazas contra la DJ y su hijo

Previo a la confirmación de la trágica noticia, Marcela Reyes publicó un comunicado en el que, de manera categórica, negó cualquier vínculo con la desaparición de los artistas.

“Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. En particular, rechazamos el tratamiento amarillista del programa ‘Lo Sé Todo’, que desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela. Hemos solicitado la rectificación correspondiente y ejercemos las acciones que en Derecho proceden. Pero hoy, el centro no es la polémica: es la vida de dos personas”, afirmó el equipo legal de la DJ en el comunicado.

La artista también expresó su dolor y preocupación por la situación, solicitando a la ciudadanía y a los medios de comunicación que eviten los rumores y se concentren en la búsqueda de los desaparecidos.

Marcela Reyes negó cualquier vínculo con la desaparición y exigió respeto a su honra y a la de su familia - crédito marcelareyes / Instagram

“Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos. Si alguien sabe algo, por mínimo que sea, entréguenlo ya a las autoridades. Lo único que quiero es que estén bien”, manifestó Reyes en el comunicado.

El documento también denunció que, como consecuencia de las declaraciones mediáticas y la difusión de rumores, Marcela Reyes ha sido objeto de amenazas, extendiéndose incluso a su hijo menor.

Entre los mensajes recibidos, la artista compartió capturas de pantalla con frases como: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio”, “Recuerde que lo que hay es como localizarla” y “Marcela usted tiene un hijo no vaya a ser que se le pierda”.

La DJ colombiana denunció mensajes intimidatorios y acusó a un programa de televisión de sensacionalismo y desinformación - crédito marcelareyes / Instagram

La DJ aseguró que conoce el origen y la intención de estas amenazas, y expresó en su cuenta de Instagram: “Todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no es mi tiempo, sino en el tiempo de Dios”.

En respuesta a esta situación, el equipo de Marcela Reyes exigió medidas inmediatas a las plataformas digitales para moderar y retirar contenidos que inciten al odio o pongan en riesgo a un menor de edad.

“Condenamos de forma absoluta cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia. Recordamos que los derechos de los niños prevalecen y pedimos prudencia y respeto: no revictimicen ni expongan a un menor”, subrayó el comunicado.

Las amenazas recibidas por Marcela Reyes incluyeron advertencias directas contra su hijo menor de edad - crédito marcelareyes / Instagram

Antecedentes de la controversia con B-King

La controversia mediática se remonta a un episodio previo, cuando Marcela Reyes relató en el programa Buen Día, Colombia (RCN) que su separación de B-King se debió a una infidelidad, describiendo el proceso como uno de los más difíciles de su vida.

Posteriormente, Bayron desmintió parte de esas afirmaciones y denunció haber recibido amenazas provenientes, según él, del entorno de su expareja. El cantante en su momento anunció que presentaría una denuncia formal y advirtió: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

- crédito @marcelareyes - @bkingoficial/Instagram - Canva

En el contexto de la desaparición, el último mensaje público de B-King fue un agradecimiento a su público mexicano tras una serie de presentaciones: “Gracias México por ser un público increíble”, escribió el artista en sus redes sociales, acompañando un video en el que celebraba con su equipo de trabajo.

La noticia del hallazgo de los cuerpos fue confirmada pocas horas después de la publicación del comunicado de la DJ, lo que incrementó la conmoción y el dolor entre los allegados y seguidores de los artistas.