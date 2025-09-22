Colombia

Marcela Reyes denunció amenazas contra ella y su hijo tras la muerte de su exesposo B-King y de DJ Regio Clown en México

Antes de confirmarse la muerte del cantante, la DJ reveló mensajes intimidatorios contra ella y su hijo de 7 años. Su equipo legal exigió acciones inmediatas para proteger al menor y frenar la difusión de rumores

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Las amenazas contra Marcela Reyes
Las amenazas contra Marcela Reyes y su hijo agravan la tensión tras la muerte de B-King y DJ Regio Clown en México - crédito @MarcelaReyes y @BKingOficial

Las amenazas dirigidas contra la DJ Marcela Reyes y su hijo de 7 años intensificaron la tensión en torno a la desaparición y posterior muerte de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y de Jorge Herrera, DJ Regio Clown, en México.

La empresaria colombiana, a través de un comunicado difundido por su equipo legal, denunció la gravedad de los mensajes intimidatorios recibidos tras la cobertura mediática del caso, especialmente por el enfoque del programa Lo Sé Todo, al que acusó de sensacionalismo y de desviar la atención de lo esencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hallazgo de dos cuerpos en el Estado de México el 17 de septiembre de 2025, que tras un reconocimiento por parte de los familiares y diferentes análisis, el lunes 22 se confirmó que corresponden los artistas colombianos desaparecidos desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México, generó conmoción tanto en Colombia como en México.

La desaparición de B-King y DJ Regio Clown ocurrió cuando ambos salían de un gimnasio en Polanco y desde entonces, familiares, seguidores y la comunidad artística impulsaron campañas en redes sociales para obtener información sobre su paradero.

Las autoridades mexicanas confirmaron el
Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

Amenazas contra la DJ y su hijo

Previo a la confirmación de la trágica noticia, Marcela Reyes publicó un comunicado en el que, de manera categórica, negó cualquier vínculo con la desaparición de los artistas.

Marcela Reyes no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de Bayron o de Jorge. Cualquier insinuación en sentido contrario es falsa y malintencionada. En particular, rechazamos el tratamiento amarillista del programa ‘Lo Sé Todo’, que desvía la atención de lo esencial y afecta la honra y el buen nombre de Marcela. Hemos solicitado la rectificación correspondiente y ejercemos las acciones que en Derecho proceden. Pero hoy, el centro no es la polémica: es la vida de dos personas”, afirmó el equipo legal de la DJ en el comunicado.

La artista también expresó su dolor y preocupación por la situación, solicitando a la ciudadanía y a los medios de comunicación que eviten los rumores y se concentren en la búsqueda de los desaparecidos.

Marcela Reyes negó cualquier vínculo
Marcela Reyes negó cualquier vínculo con la desaparición y exigió respeto a su honra y a la de su familia - crédito marcelareyes / Instagram

“Me duele el alma. Bayron es parte de mi historia y Jorge es un ser humano que también tiene una familia que lo espera. Les pido a todos que, por favor, no perdamos el foco: ayudemos a encontrarlos. Si alguien sabe algo, por mínimo que sea, entréguenlo ya a las autoridades. Lo único que quiero es que estén bien”, manifestó Reyes en el comunicado.

El documento también denunció que, como consecuencia de las declaraciones mediáticas y la difusión de rumores, Marcela Reyes ha sido objeto de amenazas, extendiéndose incluso a su hijo menor.

Entre los mensajes recibidos, la artista compartió capturas de pantalla con frases como: “Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio”, “Recuerde que lo que hay es como localizarla” y “Marcela usted tiene un hijo no vaya a ser que se le pierda”.

La DJ colombiana denunció mensajes
La DJ colombiana denunció mensajes intimidatorios y acusó a un programa de televisión de sensacionalismo y desinformación - crédito marcelareyes / Instagram

La DJ aseguró que conoce el origen y la intención de estas amenazas, y expresó en su cuenta de Instagram: “Todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no es mi tiempo, sino en el tiempo de Dios”.

En respuesta a esta situación, el equipo de Marcela Reyes exigió medidas inmediatas a las plataformas digitales para moderar y retirar contenidos que inciten al odio o pongan en riesgo a un menor de edad.

“Condenamos de forma absoluta cualquier acto de acoso, hostigamiento o violencia. Recordamos que los derechos de los niños prevalecen y pedimos prudencia y respeto: no revictimicen ni expongan a un menor”, subrayó el comunicado.

Las amenazas recibidas por Marcela
Las amenazas recibidas por Marcela Reyes incluyeron advertencias directas contra su hijo menor de edad - crédito marcelareyes / Instagram

Antecedentes de la controversia con B-King

La controversia mediática se remonta a un episodio previo, cuando Marcela Reyes relató en el programa Buen Día, Colombia (RCN) que su separación de B-King se debió a una infidelidad, describiendo el proceso como uno de los más difíciles de su vida.

Posteriormente, Bayron desmintió parte de esas afirmaciones y denunció haber recibido amenazas provenientes, según él, del entorno de su expareja. El cantante en su momento anunció que presentaría una denuncia formal y advirtió: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

- crédito @marcelareyes -
- crédito @marcelareyes - @bkingoficial/Instagram - Canva

En el contexto de la desaparición, el último mensaje público de B-King fue un agradecimiento a su público mexicano tras una serie de presentaciones: “Gracias México por ser un público increíble”, escribió el artista en sus redes sociales, acompañando un video en el que celebraba con su equipo de trabajo.

La noticia del hallazgo de los cuerpos fue confirmada pocas horas después de la publicación del comunicado de la DJ, lo que incrementó la conmoción y el dolor entre los allegados y seguidores de los artistas.

Temas Relacionados

B KingMarcela ReyesDJ Regio ClownMéxicoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno extiende por dos días la medida 4x2 en la vía Bogotá-Villavicencio: así se ejecuta el plan

Autoridades nacionales y locales acuerdan mantener el esquema de circulación temporal, priorizando la seguridad y el tránsito eficiente, mientras se avanza en soluciones estructurales para el importante eje vial del país

Gobierno extiende por dos días

Sandra Ramírez salió en defensa de Venezuela ante una posible invasión de EE. UU.: “La soberanía de nuestros pueblos se respeta”

La congresista y viuda de alias Tirofijo expresó su respaldo a los venezolanos. No obstante, su discurso fue más una muestra de apoyo al régimen venezolano

Sandra Ramírez salió en defensa

Gobierno Petro habría sacado mal las cuentas de la reforma a la salud y ahora las EPS estarían en serios problemas

La distancia entre las proyecciones oficiales y la realidad patrimonial de las aseguradoras plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo y la capacidad institucional

Gobierno Petro habría sacado mal

Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y las miradas se trasladaron a la Tricolor: cuál colombiano estuvo más cerca del premio

Mientras el mundo celebra a la nueva estrella del fútbol europeo, en Colombia resurgen recuerdos de aquel jugador que, hace poco más de una década, estuvo a un paso de hacer historia con este prestigioso galardón

Dembélé ganó el Balón de

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Ranking de Netflix en Colombia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Blessd la “rompió” en la

Blessd la “rompió” en la gala del Balón de Oro: así fue la presentación del antioqueño en el prestigioso evento en París

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Deportes

Dembélé ganó el Balón de

Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y las miradas se trasladaron a la Tricolor: cuál colombiano estuvo más cerca del premio

Neyser Villarreal comanda la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-20 de Chile: así quedó la lista

David Ospina fue ovacionado mientras Alfredo Morelos protagonizó una polémica reacción en Santa Marta

Hernán Torres explotó contra jugador de Millonarios en medio de victoria contra Fortaleza

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”