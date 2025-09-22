Leopoldo López compara régimen de Nicolás Maduro con el cartel de Pablo Escobar tras informe de la ONU sobre crímenes en Venezuela

Leopoldo López comparó régimen venezolano con Pablo Escobar - crédito EFE/Europa Press

La situación de derechos humanos en Venezuela volvió a ocupar la atención internacional tras la presentación del más reciente informe de la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU, que advirtió sobre la continuidad de la persecución política bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

El informe presentado esta semana en Ginebra, afirma que persiste “el crimen de persecución por razones políticas” en el escenario venezolano y que no existe ninguna autoridad nacional capaz de prevenir ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, por lo que la comunidad internacional se mantiene como única esperanza de justicia para las víctimas.

En este contexto, el líder opositor Leopoldo López intervino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y expuso su diagnóstico sobre la crisis en el país.

A juicio de López, la problemática institucional venezolana debe entenderse como dominada por el crimen organizado, según relató en entrevista con Blu Radio.

López declaró que “es como si Pablo Escobar se hubiese adueñado del Estado en Colombia, es lo que ha ocurrido en Venezuela”, haciendo énfasis en que la estructura liderada por Maduro actúa con patrones comparables a los de un cartel criminal.