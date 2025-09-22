Colombia

Jefe de debate de Quintero aseguró que Petro le dijo a Gustavo Bolívar que renunciara a la campaña presidencial

El respaldo explícito de Bolívar hacia la gestión de Petro y sus críticas internas ilustran la tensión y los desafíos actuales que atraviesa la izquierda en Colombia

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Gustavo Bolívar le lanzó pulla
Gustavo Bolívar le lanzó pulla a Daniel Quintero por medio de su cuenta en X - crédito Presidencia de la República y @QuinteroCalle/X

El exsenador Gustavo Bolívar se pronunció de forma enfática sobre el clima político actual y las lealtades dentro del movimiento afín al presidente Gustavo Petro.

En su red social de X, Bolívar afirmó que esta es la “semana de demostrar de qué se trata esa cosa que llaman coherencia”, en alusión a la expectativa por las posturas públicas de figuras cercanas al Gobierno.

El contexto de estas declaraciones involucró al jefe de debate de la campaña del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, Juan David Duque, quien reveló que el propio presidente Petro le solicitó a Bolívar que presentara su renuncia a la campaña presidencial.

Según Duque, la petición responde a desacuerdos previos y exhortaciones de no volver a defraudar al mandatario: “Petro le pidió que renunciara, no vuelva a traicionarlo como lo hizo en el pasado”.

En medio de estas tensiones internas sobre lealtades y rupturas políticas, Bolívar defendió su trayectoria dentro del petrismo y delimitó qué significa, a su juicio, traicionar la confianza del presidente.

Traicionar a Petro es robarse los recursos públicos que son sagrados. Es abusar de las mujeres impunemente. Es burlarse de la diversidad sexual. Es instrumentalizar la bandera palestina para conseguir votos. Jamás he traicionado a Petro. Lo he defendido con el alma”, publicó Bolívar en su cuenta en X lanzándole pulla a Daniel Quintero.

