Incidentes de violencia y problemas de seguridad opacan la histórica noche de Silvestre Dangond en Barranquilla ante miles de asistentes

A pesar de los altercados Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella dieron un show inolvidable - Crédito: @silvestredangond / Instagram

La noche en la que Silvestre Dangond reunió a más de 46.000 asistentes en el estadio Metropolitano de Barranquilla se vio marcada por incidentes de violencia en las graderías, que alteraron el ambiente festivo del evento.

Mientras el artista presentaba oficialmente su gira El último baile y celebraba un hito para el vallenato, el público fue testigo de algunos altercados que requirieron la intervención de las autoridades y el personal de seguridad.

De acuerdo con testigos, la primera confrontación surgió antes del inicio del concierto, cuando un joven protagonizó un enfrentamiento con miembros del equipo de seguridad.

Asistentes relatan que la respuesta del equipo de seguridad fue desproporcionada - Crédito: @redsocialcol / Instagram

Según los relatos, el joven habría iniciado la agresión, lo que derivó en una respuesta violenta por parte del personal, quienes lo golpearon indiscriminadamente y lo expulsaron del estadio.

Durante el desarrollo del espectáculo, se produjo otra pelea en las graderías. Testigos señalaron que el conflicto comenzó porque varias personas, a pesar de haber adquirido entradas con asiento, no encontraron lugar disponible y permanecieron de pie en las escaleras de la tribuna.

Esta situación derivó en una disputa que escaló hasta la agresión física, incluyendo el caso de un hombre que golpeó a una mujer, lo que motivó la intervención de las autoridades y el personal de seguridad para restablecer el orden.

A pesar de estos incidentes, la presentación de Silvestre Dangond fue un éxito rotundo en términos de convocatoria y repercusión para el género vallenato.

El artista no solo llenó por completo el estadio Metropolitano, sino que también se convirtió en el primer exponente del vallenato en lograr tal hazaña en este emblemático escenario del Caribe colombiano.

También se presume que uno de los altercados fue por la aparente sobreventa de boletería - Crédito: @lasnoticias.col / Instagram

La velada de El Último Baile, marcó el reencuentro entre Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella, dos figuras destacadas de la nueva ola del vallenato.

Juntos ofrecieron un espectáculo en el que se fusionaron los nuevos éxitos con clásicos inolvidables, generando una experiencia cargada de nostalgia y alegría para los asistentes.