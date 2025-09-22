Colombia

“Dígale no, no a la tos”: así suena el entrañable comercial colombiano en japonés

Este comercial hace parte fundamental de la cultura popular colombiana, por lo que a muchos les ha sorprendido esta peculiar versión

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
El video ya cuenta con
El video ya cuenta con más de 69 mil me gusta y ha generado comentarios de todo tipo en la red social - Crédito: @natty.suketchi / TikTok

Como Tiktok premium han calificado los usuarios de esta red social la publicación de un curioso video que trae una nueva versión de uno de los comerciales más queridos por los colombianos.

La cuenta @natty.suketchi compartió con sus seguidores el video donde, con un montaje de imágenes sencillas, se escucha el curioso doblaje al japonés del comercial de Mieltertos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los usuarios de TikTok han pedido versiones de otros comerciales colombianos icónicos - Crédito: @Natty.Suketchi / TikTok

La publicación que ya superó los 69 mil me gusta ha desatado furor entre quienes lo han visto, dado que muchos aseguran que no importa el idioma en el que este la propaganda, siempre la van a reconocer.

Además en la publicación algunos usuarios piden versiones de otros comerciales inolvidables en Colombia con el de Reduce Fast, Fast (o redu fa, fa como es conocido popularmente) protagonizado por el futbolista, El Pibe Valderrama o siguiendo con la línea de la salud, hepatodren y con la campaña de seguridad vial “con el alcohol, no solo se te van las luces”.

Por otra parte, algunos han pedido que se pongan los subtítulos para estudiar el idioma japonés o por lo menos para tratar de descifrar si el doblaje compartido es correcto.

El furor de esta publicación se explica en el amor desbordante que los colombianos tienen por los productos audiovisuales de antaño, que cada tanto vuelven a aparecer en redes sociales y es que a algunos les recuerda su etapa de adolescencia, para otros son tiempos mejores, o el recuerdo de productos que ya no existen.

Captura video Águila roja
Captura video Águila roja

Esto también se relaciona con el impacto de la publicidad televisiva en Colombia durante las últimas décadas, esta ha quedado grabado en la memoria de varias generaciones ya que los comerciales eran emblemáticos, los jingles inolvidables y las campañas buscaban trascender la simple promoción de productos para redefinir la relación entre marcas y televidentes, especialmente desde los años 80 hasta la consolidación de nuevas estrategias en el 2000.

Fue así que para generar un impacto emocional las marcas no solo buscaban vender, sino también establecer vínculos emocionales con el público. Para lograrlo, recurrieron a melodías pegajosas y a la presencia de figuras reconocidas, elementos que permitieron que muchos anuncios se convirtieran en parte del imaginario colectivo hasta el día de hoy.

Algunos de los más populares son; el del granito de café Águila Roja que vuelve a ser tendencia cada diciembre, incluso ha inspirado varios memes navideños que vuelven a publicarse año tras año, como una especie de nueva tradición decembrina de internet.

El comercial de los años
El comercial de los años 90 se ha convertido en meme por las generaciones actuales - Crédito: @PeBarraza / Twitter

En la lista también se incluye el comercial de los 90 de la marca Frutiño protagonizado por el ex arquero René Higuita que presentaba su jugada llamada “el escorpión”. Este también se ha convertido en meme al usarse la expresión “disfrutiño” acompañada de la imagen de Higuita para mostrar agrado por un hecho.

Otro que es usado en redes por su curioso audio es el de Dolorán, la famosa pomada que prometía aliviar cualquier dolor muscular. Los usuarios usan en especifico el inolvidable momento del “Sí señor”.

A esta lista se suma la pegajosa canción de Chocolate Sol: “todas las mañanas al salir el sol” que también vuelve a sonar de cuando en cuando en el recuerdo de los colombianos, incluso la misma marca ha hecho reversiones de la misma.

Y uno de los ejemplos más representativos fue caldo Doña Gallina. El comercial presentaba a un niño que salía bailando por la calle, reflejando la energía que supuestamente le proporcionaba el caldo. Este anuncio se transformó en un clásico por su ritmo contagioso.

Actualmente hay varias cuentas de redes dedicadas solo a este tipo de contenido, trayendo olas nostálgicas o reinventando clásicos para acercarlos a las nuevas generaciones.

Temas Relacionados

Comercial de MieltertosDoblaje en japonésCultura JapónColombia-Noticias

Más Noticias

Daniel Quintero desató nueva polémica en el Pacto Histórico por fotomontaje de Abelardo de la Espriella: “La estigmatización cuesta vidas”

La publicación del precandidato presidencial y exalcalde de Medellín desató numerosas reacciones, en especial entre integrantes del Pacto Histórico, que critican el mensaje

Daniel Quintero desató nueva polémica

La fundación de Educación Superior San José despidió al secretario general y a su equipo de trabajo debido al caso de Juliana Guerrero

La institución educativa separó de sus cargos al secretario general y su equipo luego de que se conociera la presunta entrega irregular de títulos, que involucra a la viceministra Juliana Guerrero en una investigación nacional

La fundación de Educación Superior

Cancillería de Colombia habilitó líneas de emergencia para colombianos en Hong Kong y Macao tras inminente llegada del tifón Ragasa

El consulado colombiano advirtió a los nacionales sobre el impacto del fenómeno natural que amenaza con vientos de hasta doscientos kilómetros por hora, e instó a seguir instrucciones para evitar riesgos

Cancillería de Colombia habilitó líneas

Día Mundial sin Carro: Estas son las ciudades que tendrán restricciones este 22 de septiembre

A pesar de que la jornada es una iniciativa mundial, varias ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, decidieron no sumarse al evento para evitar caos en el transporte

Día Mundial sin Carro: Estas

Quién es Germán Trejo, el nuevo asesor de comunicaciones de Petro y que estaría involucrado por presuntas estafas en Latinoamérica

El consultor político méxico-estadounidense estaría detrás de la estrategia comunicacional de publicar partes de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en todas las cuentas oficiales de las entidades del Gobierno

Quién es Germán Trejo, el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Desaparición de B King y

Desaparición de B King y Regio Clown: el mánager contradice versión de Gustavo Petro y revela más detalles del caso de los artistas

Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de la presentadora Claudia Lozano tras ser internada en una UCI

Esta es la historia de B King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en México del que habló Gustavo Petro

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

Deportes

Este es la millonada que

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

Jugaron meses sin que les pagaran e hicieron un “fondo” para sobrevivir: así fue como las futbolistas del Cali se convirtieron en bicampeonas de la Liga Femenina

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”