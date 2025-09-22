“Dígale no, no a la tos”: así suena el entrañable comercial colombiano en japonés

El video ya cuenta con más de 69 mil me gusta y ha generado comentarios de todo tipo en la red social - Crédito: @natty.suketchi / TikTok

Como Tiktok premium han calificado los usuarios de esta red social la publicación de un curioso video que trae una nueva versión de uno de los comerciales más queridos por los colombianos.

La cuenta @natty.suketchi compartió con sus seguidores el video donde, con un montaje de imágenes sencillas, se escucha el curioso doblaje al japonés del comercial de Mieltertos.

Los usuarios de TikTok han pedido versiones de otros comerciales colombianos icónicos - Crédito: @Natty.Suketchi / TikTok

La publicación que ya superó los 69 mil me gusta ha desatado furor entre quienes lo han visto, dado que muchos aseguran que no importa el idioma en el que este la propaganda, siempre la van a reconocer.

Además en la publicación algunos usuarios piden versiones de otros comerciales inolvidables en Colombia con el de Reduce Fast, Fast (o redu fa, fa como es conocido popularmente) protagonizado por el futbolista, El Pibe Valderrama o siguiendo con la línea de la salud, hepatodren y con la campaña de seguridad vial “con el alcohol, no solo se te van las luces”.

Por otra parte, algunos han pedido que se pongan los subtítulos para estudiar el idioma japonés o por lo menos para tratar de descifrar si el doblaje compartido es correcto.

El furor de esta publicación se explica en el amor desbordante que los colombianos tienen por los productos audiovisuales de antaño, que cada tanto vuelven a aparecer en redes sociales y es que a algunos les recuerda su etapa de adolescencia, para otros son tiempos mejores, o el recuerdo de productos que ya no existen.

Captura video Águila roja

Esto también se relaciona con el impacto de la publicidad televisiva en Colombia durante las últimas décadas, esta ha quedado grabado en la memoria de varias generaciones ya que los comerciales eran emblemáticos, los jingles inolvidables y las campañas buscaban trascender la simple promoción de productos para redefinir la relación entre marcas y televidentes, especialmente desde los años 80 hasta la consolidación de nuevas estrategias en el 2000.

Fue así que para generar un impacto emocional las marcas no solo buscaban vender, sino también establecer vínculos emocionales con el público. Para lograrlo, recurrieron a melodías pegajosas y a la presencia de figuras reconocidas, elementos que permitieron que muchos anuncios se convirtieran en parte del imaginario colectivo hasta el día de hoy.

Algunos de los más populares son; el del granito de café Águila Roja que vuelve a ser tendencia cada diciembre, incluso ha inspirado varios memes navideños que vuelven a publicarse año tras año, como una especie de nueva tradición decembrina de internet.

El comercial de los años 90 se ha convertido en meme por las generaciones actuales - Crédito: @PeBarraza / Twitter

En la lista también se incluye el comercial de los 90 de la marca Frutiño protagonizado por el ex arquero René Higuita que presentaba su jugada llamada “el escorpión”. Este también se ha convertido en meme al usarse la expresión “disfrutiño” acompañada de la imagen de Higuita para mostrar agrado por un hecho.

Otro que es usado en redes por su curioso audio es el de Dolorán, la famosa pomada que prometía aliviar cualquier dolor muscular. Los usuarios usan en especifico el inolvidable momento del “Sí señor”.

A esta lista se suma la pegajosa canción de Chocolate Sol: “todas las mañanas al salir el sol” que también vuelve a sonar de cuando en cuando en el recuerdo de los colombianos, incluso la misma marca ha hecho reversiones de la misma.

Y uno de los ejemplos más representativos fue caldo Doña Gallina. El comercial presentaba a un niño que salía bailando por la calle, reflejando la energía que supuestamente le proporcionaba el caldo. Este anuncio se transformó en un clásico por su ritmo contagioso.

Actualmente hay varias cuentas de redes dedicadas solo a este tipo de contenido, trayendo olas nostálgicas o reinventando clásicos para acercarlos a las nuevas generaciones.