Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 22 de septiembre

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este lunes 22 de septiembre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Victoria Norte, Mazurén, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 54, entre la Calle 147A a la Calle 163B.Inicio del corte: 9:00 p.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Parque Simón Bolívar.Lugar: De la Calle 53 a la Calle 63, entre la Carrera 60 Este a la Carrera 68.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de medidor

Los cortes de agua se hacen para realizar trabajos de mantenimiento, reparación o instalación (Infobae)

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

