Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 22 de septiembre

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este lunes 22 de septiembre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Victoria Norte, Mazurén, Las Orquídeas.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 54, entre la Calle 147A a la Calle 163B.Inicio del corte: 9:00 p.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Teusaquillo.Barrios: Parque Simón Bolívar.Lugar: De la Calle 53 a la Calle 63, entre la Carrera 60 Este a la Carrera 68.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de medidor

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, úsela antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.