Benedetti respalda a Roy Barreras y Daniel Quintero como los candidatos más preparados, desatando la furia de Gustavo Bolívar: “La izquierda ha muerto”

Tensión política en la izquierda entre Armando Benedetti y Gustavo Bolívar - crédito Montaje Infobae

El ministro del Interior, Armando Benedetti afirmó en una entrevista concedida a la revista Semana que considera a Roy Barreras y Daniel Quintero como los nombres más preparados para liderar el país.

Según Benedetti, “Roy Barreras para mí es de los mejores candidatos, al igual que Daniel Quintero. Ellos dos son los mejores candidatos porque son personas que conocen de política, que conocen el estado”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las declaraciones surgen en un momento clave para el debate interno dentro de la izquierda en Colombia.

Sus palabras generaron de inmediato reacciones de distintas figuras políticas del oficialismo, así como de dirigentes y simpatizantes de movimientos alternativos. La entrevista volvió tendencia a los protagonistas en redes sociales tras ser publicada.

Entre las respuestas más visibles en el debate digital se encuentra la del escritor y exsenador Gustavo Bolívar, quien, a través de su cuenta oficial en X, expresó que “si esto piensa palacio… la izquierda ha muerto. La cuestión es: ¿Lo permitiremos?”

El comentario de Bolívar sugiere preocupación ante el respaldo de un sector del llamado “petrismo” a figuras que han sido tema de polémica en los últimos ciclos políticos.