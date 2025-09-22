Colombia

Encontraron otro feto en plena Plaza de las luces en el centro de Medellín: es es segundo en una semana

El descubrimiento en una caneca de basura, fue reportado por un habitante de calle en el centro de la ciudad

Por Daniela Beltrán

El hallazgo fue en el Parque Las Luces en horas de la mañana del lunes 22 de septiembre - crédito Filmedellín

El reciente descubrimiento del cuerpo sin vida de un feto en una caneca de basura del Parque de las Luces ha conmocionado a Medellín, generando indignación y consternación en la ciudadanía.

El hallazgo fue realizado durante la mañana del lunes 22 de septiembre por un habitante de calle, quien recorría la zona en labores de reciclaje cuando se encontró con una bolsa sospechosa dentro de un recipiente ubicado frente a un centro comercial.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el hombre alertó de inmediato a la policía tras percatarse de la naturaleza de lo que contenía la bolsa. La presencia de las autoridades en el lugar permitió realizar la inspección técnica del cuerpo y dar inicio a una investigación orientada a esclarecer las circunstancias de este hecho.

De esta manera, los agentes confirmaron que la bolsa contenía un feto con un tiempo de gestación aproximado de tres meses. Es así que buscan identificar a la madre y determinar cómo ocurrieron los hechos que derivaron en el abandono del feto.

Autoridades hallaron un feto en una de las canecas del Parque de las Luces, ubicado en el centro de Medellín- crédito Colprensa

El cuerpo fue retirado por funcionarios judiciales, quienes ahora gestionan las diligencias necesarias para esclarecer el contexto y la posible existencia de otros responsables. La Policía ha solicitado la colaboración ciudadana con cualquier información relevante que pueda orientar la investigación.

Mientras avanzan las pesquisas, la comunidad medellinense permanece alarmada frente a este tipo de sucesos, que ponen en el centro del debate la necesidad de profundizar las estrategias públicas en torno a la salud materno-infantil y la prevención del abandono.

Otro caso de feto encontrado en Medellín

El hallazgo de un feto sin vida en inmediaciones del barrio La Esperanza, en la comuna Castilla de Medellín, provocó una profunda consternación entre los habitantes del sector. .

Según datos de la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, un reciclador localizó en la madrugada del viernes 19 de septiembre el cuerpo de una menor de sexo femenino, de aproximadamente ocho meses de gestación, dentro de una bolsa de basura y rodeada de escombros.

Un reciclador informó a las autoridades locales sobre el cuerpo sin vida que se encontraba entre basura y escombros en plena vía pública - crédito Zayra Mo/EFE

Funcionarios de la Policía acudieron rápidamente al lugar tras recibir el reporte, verificando la presencia del cuerpo y acordonando el área. El suceso causó indignación y preocupación entre los vecinos, quienes señalaron la gravedad de que este tipo de hechos se presente en la vía pública y en recursos destinados a la recolección de desechos.

Por instrucción de las autoridades, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizó la inspección técnica en la zona y se encargó del traslado de los restos hacia la sede de Medicina Legal. Los expertos forenses tendrán la tarea de establecer las causas del fallecimiento, una información que hasta el momento continúa siendo indeterminada.

En respuesta a la situación, la Policía y la Fiscalía iniciaron el análisis de las cámaras de seguridad cercanas y comenzaron a recolectar testimonios de posibles testigos, con el propósito de identificar y ubicar a la persona responsable del abandono del cuerpo. “El objetivo es esclarecer los hechos y proceder con la judicialización conforme a la ley”, aseguraron las autoridades.

Un reciclador informó a las autoridades locales sobre el cuerpo sin vida que se encontraba entre basura y escombros en plena vía pública - crédito SALUD ESPAÑA EUROPA NATURE

Entre los residentes del barrio, el impacto ha sido notorio a raíz de este y otros casos recientes de hallazgos similares ocurridos en un corto lapso. Las autoridades alertaron sobre la gravedad de estos hechos, destacando que “han encendido las alarmas y generado una fuerte indignación en la comunidad”.

Mujer que abandonó a su bebé en bolsa de basura en Montería se reportó ante las autoridades

El caso de una recién nacida abandonada en un contenedor de basura en el barrio El Edén de Montería tomó un nuevo rumbo después de que una mujer acudiera a las autoridades locales, afirmó ser la madre y solicitó formalmente la realización de una prueba de ADN para establecer la filiación.

Según el medio regional La Razón, la mujer comunicó que su decisión se produjo bajo un estado de “profundo estrés emocional”, según sus propias palabras recogidas por el medio.

El hallazgo de la menor ocurrió el viernes 15 de agosto, cuando Joel Agames, residente de la zona, transitaba junto a su padre cerca del contenedor de basura donde permanecía la bebé. Al oír el llanto desde una bolsa y visualizar cómo se movía, Agames relató su reacción ante los hechos: “Yo me encontraba aquí acompañando a mi papá e íbamos pasando y en el momento escuché como unos llantos. Creo que vi ver la bolsa moviéndose, y llamé a la policía también para que viniera a hacer acto de presencia para que me colaborara porque, no sabía en el momento qué hacer”, narró en declaraciones difundidas por medios de comunicación.

