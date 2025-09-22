Colombia

Armando Benedetti sobre elecciones de 2026: “Uribe tira de la sábana y el centro desaparece automáticamente”

El ministro del Interior anticipa una contienda polarizada entre uribismo y petrismo, con cerca de la mitad del Senado en juego y menor espacio para los partidos tradicionales

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Benedetti calificó a Uribe como
Benedetti calificó a Uribe como un “genio en política” y destacó su impacto en las elecciones de 2026. - crédito REUTERS

Los partidos políticos en Colombia ya comienzan a mover sus fichas de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, donde los ciudadanos elegirán al nuevo Congreso de la República y al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

En este escenario, el regreso del expresidente Álvaro Uribe al tarjetón ha generado un remezón político que, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, redefinirá el panorama electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En entrevista con Semana, Benedetti calificó al exmandatario como un “genio en política” y aseguró que su sola presencia en la lista al Senado del Centro Democrático marcará el rumbo de los comicios.

El regreso de Uribe y sus efectos en el Congreso

La confirmación de que Uribe encabezará la lista al Senado del Centro Democrático no pasó desapercibida. Para Benedetti, el expresidente envió un mensaje claro a sus seguidores y a la oposición:

Cuando él se pone de 25, se está quitando de encima a todos aquellos que van a pelear por el puesto y además les está diciendo que busquen votos. Lo hace como el genio que es él, porque es una persona que, para esto, sabe comunicar muy bien”.

Según el ministro, el regreso
Según el ministro, el regreso de Uribe al Senado dejaría en desventaja a partidos de centro y tradicionales. - Crédito: DIANA SANCHEZ/AFP/Getty Images

El ministro sostiene que la llegada de Uribe al escenario electoral provocará un reacomodo inmediato, donde los partidos de centro serían los más afectados.

“Uribe tira de la sábana y el centro desaparece automáticamente. Cambio Radical y el partido La U pagan los primeros platos rotos y los segundos que van a pagar el plato roto son el Partido Liberal y el Partido Conservador por estar haciendo pendejadas”, afirmó.

De acuerdo con su análisis, tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico serán los grandes ganadores de los comicios, al punto de alcanzar cerca de 25 curules cada uno, sumando entre ambas fuerzas alrededor de 50 senadores, la mitad de la Cámara Alta.

El Pacto Histórico y la segunda vuelta

Benedetti recordó que en las pasadas elecciones legislativas el Pacto Histórico obtuvo un resultado menor al esperado porque muchos ciudadanos no identificaban la coalición directamente con Petro. Sin embargo, esta vez considera que la situación será diferente:

“Son unos 3,5 millones para cada sector más o menos. Pero no lo veo difícil para ninguno de los dos. Recuerde que el Pacto tuvo una mala votación porque la gente no identificaba al Pacto Histórico con Gustavo Petro, pero esta vez sí”.

El ministro del Interior fue más allá y aseguró que las legislativas serán un termómetro para las presidenciales:

“En las elecciones de marzo se podría saber quién estará fuerte para ser el presidente de la República y el candidato del presidente Petro, júrelo, que está en segunda vuelta”.

Con esta lectura, Benedetti proyecta que el proyecto político del actual gobierno podría extenderse cuatro años más, siempre que el Pacto Histórico presente aspirantes al Congreso mejor escogidos que en 2022.

El Pacto Histórico y el
El Pacto Histórico y el Centro Democrático serían los grandes ganadores en las próximas legislativas. - crédito Pacto Histórico y Centro Democrático

Polarización y candidaturas en duda

El escenario que plantea Benedetti es de polarización intensa entre uribismo y petrismo, lo que dejaría poco espacio para terceras opciones. En ese contexto, se refirió a varios nombres que suenan para la contienda presidencial.

Sobre Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, señaló que debe “atizar mejor sus posturas y centrarse más en las propuestas” para lograr mayor visibilidad.

En cuanto a Germán Vargas Lleras, fue escéptico frente a su participación en la carrera por la Presidencia debido a problemas de salud:

“Yo creería que no por lo que se sabe de su salud y me da mucho pesar que esté en esa situación. Yo creería que no está en su mejor momento para aguantar lo que es una campaña presidencial, que requiere bastante exceso de esfuerzo físico y mental”.

Esto, a pesar de que desde Cambio Radical se han hecho llamados insistentes para que asuma nuevamente las banderas de su partido.

Benedetti aseguró que la polarización
Benedetti aseguró que la polarización marcará la contienda electoral rumbo a la presidencia en 2026. - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Un panorama marcado por Uribe y Petro

Con sus declaraciones, Benedetti ratifica que las elecciones de 2026 estarán dominadas por la figura del expresidente Álvaro Uribe y por el petrismo, dejando a los partidos tradicionales y de centro en un terreno difícil.

La combinación de una lista cerrada liderada por Uribe y un Pacto Histórico fortalecido augura una contienda polarizada, con una batalla voto a voto por la conformación del Senado y por la sucesión presidencial.

En palabras del ministro, las cuentas son claras: “25 del Centro Democrático, nosotros en el Pacto también ponemos 25, ahí ya estamos hablando de 50 senadores, es decir, la mitad del Senado”.

Con este panorama, la política colombiana se prepara para una de las campañas más duras de los últimos años, donde el centro político podría quedar relegado y los extremos marcarían el rumbo del país.

Temas Relacionados

Armando BenedettiElecciones PresidencialesÁlvaro UribePolarización políticaPacto HistóricoCentro DemocráticoElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa rechazó asonadas en Huila y Meta y anunció recompensa de $100 millones por responsables

Pedro Sánchez advirtió que las disidencias de las Farc estarían usando a la población civil como escudos humanos y pidió a las comunidades no abrirle espacio al crimen

Ministro de Defensa rechazó asonadas

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este lunes

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa: qué vehículos

Polémica por video de Yamil Arana: gobernador de Bolívar hizo correr a sus escoltas detrás de un mototaxi

El video del mandatario desató críticas en redes sociales, donde ciudadanos lo acusan de exponer a su esquema de seguridad y de faltarles al respeto en el ejercicio de sus funciones

Polémica por video de Yamil

Camilo Romero tras acusaciones de Pedro Rodríguez: “Este proceso en mi contra es una retaliación política”

El precandidato presidencial aseguró que el expediente en su contra lleva ocho años sin pruebas en su contra y presentó un audio de Pedro Rodríguez en el que este reconoce que nunca recibió instrucciones ilegales de su parte

Camilo Romero tras acusaciones de

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 21 de septiembre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’: así fue

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

Deportes

Técnico de Fortaleza calificó la

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad