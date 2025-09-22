A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

La publicación desató reacciones de apoyo, aunque muchos les recordaron sus relaciones - crédito Jessi Uribe / Instagram

La velada del 20 de septiembre de 2025 en el Coliseo Medplus reunió a miles de asistentes que estaban a la espera del espectáculo de Christian Nodal, durante la noche el mexicano tuvo varias sorpresas para los asistentes y una de ellas fue la presencia del cantante colombiano Jessi Uribe, hecho que desató todo tipo de reacciones en redes sociales, no solo por la emoción de verlos juntos para los amantes del género, sino porque algunos les recordaron su polémica vida amorosa.

En medio de la presentación los dos interpretaron varios temas musicales de renombre y se demostraron su aprecio. Incluso, la invitación fue celebrada por el cantante de Bucaramanga, que expresó en sus redes sociales: “Lo de ayer fue inolvidable, y doy gracias a Dios por lo que la música me regala. Compartir escenario con un artista tan talentoso y tan grande como Nodal y que se sepa y me pida una canción escrita por mi: Ok, no tiene precio”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe mencionar que otra de las sorpresas de la noche llegó cuando Nodal interpretó junto a Ángela Aguilar el tema Dime cómo quieres. La presencia de la artista, actual esposa del mexicano, atrajo la atención del público, especialmente por las polémicas que han rodeado su relación. Aunque llama la atención que lo mismo le ocurrió a Jessi Uribe con su esposa Paola Jara.

Las parejas siguen siendo ampliamente criticadas - crédito Instagram y AFP

La historia entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

El inicio de su relación se remonta a 2018, cuando participaron juntos en la gira Jaripeo Sin Fronteras de la familia Aguilar. Según ha revelado el propio Nodal en varias entrevistas, desde ese primer encuentro sintió una atracción por Aguilar. Dos años después, en 2020, ambos colaboraron en la canción Dime Cómo Quieres, lo que fortaleció su vínculo y propició un acercamiento durante la pandemia.

En agosto de 2020, Nodal confirmó su relación con Belinda, vínculo que terminó en 2022. Posteriormente, tuvo una mediática relación con Cazzu y en mayo de 2024, el cantante anunció su separación de la argentina, madre de su hija Inti. Apenas un mes después, en junio de 2024, Nodal y Ángela Aguilar oficializaron su romance en una entrevista con ¡Hola! Américas y se mostraron juntos en un concierto, sellando públicamente su relación.

La pareja se unió en matrimonio tanto en Roma como en México, demostrando su amor, pues ambos han declarado que su unión representa una “continuación” de sentimientos que nunca cesaron, a pesar de haber estado con otras personas.

La historia de las cuentas de las relaciones de Nodal dejan mucho que pensar - crédito Zurisaddai González/Infobae

Así surgió el amor entre Jessi Uribe y Paola Jara

Por su parte, la relación entre los colombianos también ha estado marcada por la atención mediática. Su vínculo comenzó como una colaboración musical y amistad en 2019, cuando el bumangués aún estaba casado. Después de su separación y durante la pandemia de 2020, al convivir juntos, la relación evolucionó y culminó en un matrimonio en 2022.

La pareja enfrentó críticas y rumores de infidelidad, ya que Uribe terminó su relación anterior en el mismo periodo en que inició su historia con Jara. Aunque en varias oportunidades los dos han asegurado que su relación comenzó después de la ruptura del primer matrimonio del intérprete de temas como La culpa y Si me ven llorando.

Los cantantes están esperando su primer bebé - crédito montaje @jessiuribe3/ Instagram

La coincidencia de Jessi Uribe y Christian Nodal en el escenario, se sumó al interés de los internautas por las historias de sus relaciones, lo que de inmediato generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde usuarios los calificaron como “Dos infieles” en el escenario y compartieron frases como “Dios los hace y ellos se juntan”.

Aunque sus seguidores reaccionaron de forma positiva y escribieron cosas como: “Esto significa que ya casi Paola Jara y Ángela”, emocionándose por una posible colaboración entre la colombiana y la mexicana.