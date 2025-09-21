Wilson Arias se fue en contra de la candidatura presidencial de Mauricio Lizcano, exministro del Gobierno Petro: “Candidaturas de papel”

El congresista cuestionó la legitimidad de la campaña del exministro, señalando que su aspiración carece de respaldo real y podría responder a intereses de poder más que a propuestas concretas para el país - crédito Camila Díaz/Colprensa

El senador Wilson Arias cuestionó la viabilidad de la candidatura presidencial de Mauricio Lizcano, exministro de las TIC Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. A través de su cuenta de X, Arias compartió su opinión sobre el lanzamiento del exfuncionario, calificando su aspiración como “candidaturas de papel”. Con esta afirmación, el congresista puso en duda el peso real del proyecto político de Lizcano dentro del panorama electoral.

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano celebró el respaldo ciudadano a su campaña, resaltando el significativo número de firmas recolectadas como un reflejo del deseo de cambio en Colombia. Subrayó la importancia de sumar esfuerzos y voluntades para construir un país donde la tecnología esté al servicio de la sociedad y se priorice el bienestar común.

“¡530.000 firmas y contando! No es solo un número: son miles de voluntades que creen en una Colombia distinta, construida con tecnología al servicio de la gente —con propósito—. Seguimos creciendo con fuerza, uniendo corazones y sumando apoyos para un país con futuro”, publicó Mauricio Lizcano.

Mauricio Lizcano habla de su candidatura presidencial en redes sociales - crédito @MauricioLizcano

El senador Wilson Arias criticó fuertemente el desempeño de Mauricio Lizcano al frente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Arias señaló que las decisiones de Lizcano habrían causado graves perjuicios tanto para Canal Uno como para la sociedad colombiana, de acuerdo con las palabras del congresista cercano al Gobierno nacional.

Además, Arias cuestionó la legitimidad de la candidatura presidencial de Lizcano, sugiriendo que su aspiración política surge como una estrategia para negociar con sectores poderosos a cambio de obtener influencia y poder. Arias advirtió sobre las denominadas “candidaturas de papel” y concluyó que el tiempo evidenciará la verdad de la situación.

“La omisión y lenidad sin nombre de @MauricioLizcano en Min-TIC produjo gran lesión al Canal Uno y a la sociedad colombiana. Hoy saca de la manga una candidatura ‘para negociar’ a favor de poderosos a cambio de poder. Candidaturas de papel, ¡esperen! Para verdades el tiempo⏰!”, aseveró en su cuenta de la red social X.

Wilson Arias lanzó duras críticas en contra de Mauricio Lizacano - crédito @wilsonariasc

Las palabras de Wilson Arias provocaron múltiples respuestas en redes sociales. En ese contexto, el usuario @BANNIKASSAN1 criticó duramente las candidaturas sin respaldo real, calificándolas como estructuras riesgosas y sin solidez. Manifestó su preocupación por la facilidad con la que estos proyectos logran confundir a una parte desinformada de la población.

“Las empresas de papel son demasiado peligrosas, y más tratándose de una candidatura. Aterrizan en paracaídas sin estructura alguna, vienen de Narnia. Pero lo peor no es eso, convencen o mejor, confunden a la población vagamente leída o muy desinformada. Es un LUNAtico!”, escribió el internauta en su mensaje.

Junto a la publicación que recibió la respuesta de Wilson Arias, Mauricio Lizcano compartió un video en el que agradeció a quienes han apoyado su aspiración presidencial. Destacó el respaldo de los ciudadanos y el esfuerzo de los equipos de voluntarios y coordinadores en todo el país, así como el compromiso que implican las firmas recolectadas para su proyecto político.

En el metraje el exministro de la actual administración pública del país, expresó su alegría por alcanzar 530.000 firmas y reiteró su voluntad de continuar trabajando por Colombia, anunciando que seguirá recogiendo firmas y haciendo énfasis en el espíritu de unión nacional.

El exministro de la actual administración pública del país, expresó su alegría por alcanzar 530.000 firmas y reiteró su voluntad de continuar trabajando por Colombia, anunciando que seguirá recogiendo firmas y haciendo énfasis en el espíritu de unión nacional - crédito @MauricioLizcano

“Llegamos a quinientas treinta mil firmas. Quinientas treinta mil personas que han firmado para que yo sea candidato a la presidencia de la República. A todos ustedes, colombianos y colombianas, muchas gracias. A nuestro equipo de voluntarios en las regiones, nuestros equipos coordinadores y por supuesto, nuestro equipo de control de calidad en Bogotá, muchas gracias. De verdad que estoy muy feliz y todas estas quinientas treinta mil firmas me comprometen para seguir trabajando por Colombia. Seguiremos recogiendo firmas, por supuesto, y de verdad: ¡que viva el colombianismo!”, escribió en un mensaje de su cuenta de X el candidato presidencial.