Colombia

Siguen los muertos en Atlántico: Hombre fue asesinado dentro de su vivienda, recibió tres impactos de bala

Los victimarios escaparon inmediatamente del lugar aprovechando una zona boscosa cerca de la residencia

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La víctima tenía 45 años
La víctima tenía 45 años y vivía en el municipio de Juan de Acosta

En la madrugada del sábado 20 de septiembre de 2025, Robinson Echeverría Osorio fue asesinado al interior de su vivienda en Juan de Acosta, municipio del departamento del Atlántico.

Según el informe de las autoridades, sujetos armados accedieron por la parte trasera de la casa, ubicada en el barrio Las Moras, y dispararon varias veces contra Echeverría Osorio, de 45 años.

Familiares del hombre relataron que los atacantes aprovecharon que la propiedad colinda con un arroyo, lo que facilitó su ingreso sin ser advertidos.

A raíz de la agresión, la víctima sufrió tres heridas de arma de fuego: una en el tórax anterior, una en el brazo derecho y otra más en la zona posterior del tórax. Tras cometer el crimen, los perpetradores escaparon aprovechando una zona boscosa cerca a la residencia.

Por el momento, las autoridades continúan con las labores de investigación y recopilación de pruebas para identificar a los responsables y determinar el motivo del ataque.

El hombre recibió tres impactos
El hombre recibió tres impactos de bala que acabaron con su vida

De acuerdo con El Heraldo, el homicidio volvió a encender las alarmas por la violencia que afecta la tranquilidad de los habitantes del municipio de Juan de Acosta.

La Policía del Atlántico y otras entidades de seguridad avanzan con operativos en la zona y han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que pueda contribuir a esclarecer este hecho violento.

Hechos violentos ocurridos en septiembre de 2025 en Atlántico

El anterior caso se suma a una serie de hechos violentos que han estremecido el municipio y sus alrededores durante el mes de septiembre. El sábado 6 de septiembre de 2025, Nadin Arteta, residente en el sector El Vaivén, fue víctima de un atentado mientras transitaba por un tramo de la vía entre Baranoa y Juan de Acosta, en el sector denominado ‘la Gallina’.

Arteta fue sorprendido por sujetos armados en motocicleta y falleció en el lugar tras recibir varios disparos; otro hombre que lo acompañaba resultó herido y requirió atención médica de urgencia.

La víctima mortal del municipio
La víctima mortal del municipio de Baranoa fue identificada como Nadim Arteta

Por otro lado, el domingo 7 de septiembre de 2025, un joven de 23 años también resultó lesionado en un ataque a bala en el barrio Villa Fidela.

El informe policial indicó que la víctima participaba en una reunión cuando, tras una discusión, fue herido de gravedad y trasladado a la Clínica Reina Catalina de Baranoa.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para mantener la calma y colaborar activamente con las investigaciones, con el objetivo de frenar la reciente ola de violencia en Juan de Acosta y sus zonas aledañas.

Cifras de homicidios en el departamento del Atlántico

Agosto finalizó con 91 muertes violentas en el Atlántico, según el reporte mensual elaborado por el experto en seguridad Arturo García y citado por El Tiempo.

“Oh Parca… sigues jugando con la vida. ¿Hasta cuándo..?”, se preguntó García en sus redes, al describir el impacto que tuvo el mes en la región. La cifra solo contempla muertes intencionadas, sin incluir accidentes de tránsito ni suicidios.

Una de las causas de
Una de las causas de las muertes es por extorsión al sector comercial

En lo que va de 2025, la estadística revela 611 homicidios en el departamento de Atlántico. De ese total, 543 casos corresponden al área metropolitana de Barranquilla, lo que comprende municipios como Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

El medio citado puntualizó que Barranquilla acumuló 336 asesinatos con corte a agosto de 2025, posicionando a la ciudad como el epicentro de la crisis de violencia.

La alta incidencia de asesinatos en la capital genera alarma, ya que está asociada a fenómenos como la extorsión al sector comercial, enfrentamientos entre grupos por el control del microtráfico y venganzas.

De acuerdo con García, “el sicariato representa cerca del 70% de los casos, lo cual evidencia que la mayoría de los hechos responde a planes premeditados antes que a hechos ocasionales”.

La presencia de estas dinámicas refuerza la preocupación entre las autoridades y la ciudadanía por el avance de estructuras delictivas, cuyas acciones coordinadas profundizan los retos en materia de seguridad en Barranquilla y su área de influencia.

