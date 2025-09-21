Miguel Polo Polo se fue en contra de Daniel Quintero por la controversial imagen que compartió: “Le gustará que le hagan cosas por ahí”

El representante a la Cámara respondió con frases contundentes a la publicación del exalcalde, poniendo en duda su coherencia respecto a la diversidad y generando una nueva polémica en el ámbito político colombiano - crédito Colprensa - @quinterocalle/X

Daniel Quintero generó debate en redes sociales al compartir una fotografía en la que aparece una pancarta con el texto: ¿Qué Colombia quieres en 2026?. En la imagen, el exalcalde de Medellín posa sonriente junto a Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, representado con gafas, sombrero, un gato en brazos y ropa de mujer. Esta publicación provocó diversas opiniones y críticas, colocando a Quintero en el foco de una controversia más dentro del ámbito público.

Ante la publicación de Daniel Quintero, Miguel Polo Polo emitió un comentario crítico a través de su cuenta de X. El congresista cuestionó al exalcalde con la frase: “Le gustará que le hagan cosas por ahí”. Su mensaje hizo referencia al contenido de la imagen difundida por Quintero y apuntó abiertamente contra él en el contexto de la polémica en redes sociales.

Miguel Polo Polo cuestionó abiertamente a Daniel Quintero por la publicación en la que aparece Abelardo de la Espriella vestido con ropa femenina. El congresista puso en duda la coherencia del exalcalde respecto a los discursos de inclusión, señalando que recurrir a temas relacionados con la orientación sexual contradice esos principios.

“Señor Quintero, hasta donde se tiene entendido, al candidato que sí le gusta pelar cul* es a usted. Si lo muestra, es porque también le gustará que le hagan cosas por ahí. Segundo: ¿no que ustedes son muy inclusivos? ¿Entonces por qué atacar a un candidato haciendo alusión a la homosexualidad?”, escribió como respuesta a Daniel Quintero el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representes por medio de su cuenta en la red social X.

Asimismo, el representante Polo Polo finalizó su mensaje con una acusación directa contra Daniel Quintero, calificándolo de homofóbico y utilizando frases despectivas para rematar su crítica.

“Aquí queda algo claro: usted es un homofóbico enclosetado, y se quedará con las ganas de que se lo coma el tigre, porque ni él comején se lo come a usted”, concluyó el congresista opositor al congresista opositor.

A esa publicación, la usuaria @Lilito26Lu respondió al representante Polo Polo, aconsejándole que evitara contestar a Daniel Quintero. En su mensaje escribió: “No caigas polo en el juego de contestarle a ese truam, así le das visibilidad eso es lo que busca aprende de Abelardo, además esa foto es vieja”.

Sobre esta controversia, el candidato presidencial Mauricio Cárdenas expresó su rechazo a las tácticas de confrontación y enfatizó su propuesta de aportar a la política desde el respeto.

“Las vallas de Abelardo y Quintero son el preámbulo de una campaña sucia. Yo entro a la política con un propósito firme: representar a quienes creen que Colombia merece candidatos que no siembren odio y, sobre todo, un mejor presidente”, escribió el político colombiano.

Por otro lado, la publicación de Quintero ha generado un rechazo cada vez mayor entre integrantes del Pacto Histórico, quienes perciben que su aspiración presidencial no refleja los valores del movimiento y opinan que debería construir su propuesta en un escenario distinto al progresismo.

De hecho, en ese sentido la senadora Isabel Zuleta, de dicha coalición política reaccionó a la publicación de Quintero diciendo lo siguiente: “Quiero una Colombia en la que se respete la diversidad, sin burlas, con reconocimiento y garantía de derechos. No es un chiste @QuinteroCalle. Pésimo mensaje, la estigmatización cuesta vidas, parece que a usted eso no le importa. Esto no representa al progresismo”.

Sin embargo, ciertos sectores se oponen a la idea de limitar la participación dentro de la izquierda y respaldan el derecho de Quintero a postularse en la consulta definida para el 26 de octubre, proceso que definirá al candidato presidencial del Pacto Histórico. Posteriormente, esta persona participará en una nueva consulta junto al frente amplio, programada para marzo de 2026.