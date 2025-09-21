Colombia

Los contratos y cargos que Nicolás Petro habría gestionado en el Gobierno: Fiscalía pedirá cárcel para el hijo mayor del presidente

Nicolás Petro es acusado de los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Nicolás Petro, hijo mayor del
Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro - crédito Asamblea del Atlántico

La Fiscalía General de la Nación presentó una solicitud de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Según El Colombiano, la nueva imputación del ente acusador se fundamenta en dos casos. El primero corresponde a los contratos de la Fundación Conciencia Social con la Gobernación del Atlántico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El citado medio de comunicación informó que el hijo mayor del presidente Petro sostenía conversaciones por chat con Day Vásquez, en las que se mencionaban hojas de vida y contratos que, presuntamente, fueron gestionados para que ambos y otras dos personas obtuvieran una ganancia.

Nicolás Petro sostenía conversaciones por
Nicolás Petro sostenía conversaciones por chat con Day Vásquez, en las que se mencionaban hojas de vida y contratos - crédito @dayvasquezcdd/Instagram

Según El Colombiano, los contratos habían sido entregados durante el mandato de Elsa Noguera en el Atlántico y serían por cerca de 1.000 millones. Uno de estos contratos, firmado en 2021 antes del triunfo electoral de Gustavo Petro, habría sido por 400 millones de pesos y tenía como objetivo implementar centros de vida móviles para adultos mayores.

Según el medio, en ese momento Nicolás Petro ya tendría una posición de influencia en la política local y, a partir de los chats que la Fiscalía incluiría en su investigación, él y Vásquez habrían buscado negociar cargos y recursos a partir de ese poder.

El Colombiano señaló que, a inicios de 2022, la fundación Conciencia Social obtuvo otro contrato por casi 600 millones de pesos para una labor similar, con la obligación de aportar 172 millones de su propio patrimonio.

Chats registrados en la investigación muestran a Vásquez y a Gustavo de la Ossa, representante legal de la fundación, discutiendo la supuesta repartición de cuotas entre los interesados.

En uno de los contratos de 2021, Vásquez supuestamente afirmaba que le correspondían 120 millones de pesos. Según el informe, Nicolás Petro habría estado al tanto de estos movimientos, situación que continuó cuando su padre llegó a la Presidencia y su peso político aumentó en el escenario nacional.

En uno de los contratos
En uno de los contratos de 2021, Vásquez supuestamente afirmaba que le correspondían 120 millones de pesos - crédito @dayvasquezcdd/@nicolaspetrob/Instagram

Según información exclusiva de El Colombiano, la otra imputación estaría relacionada luego de la victoria de Gustavo Petro en las elecciones y la participación activa de Nicolás Petro en la campaña en la región Caribe, este último habría comenzado a ejercer un mayor nivel de influencia dentro del Gobierno.

Fuentes citadas por el medio indican que, sin motivos claros, Nicolás Petro habría realizado viajes frecuentes a Bogotá para sostener reuniones solicitadas por él mismo con ministros y directores de entidades estatales.

En mensajes citados por El Colombiano, Day Vásquez le advirtió sobre las implicaciones de estos encuentros y la posibilidad de que su conducta llegara a conocimiento del presidente.

El citado medio de comunicación también obtuvo información sobre la extensión de la agenda de reuniones que Nicolás Petro habría sostenido con altos funcionarios, señalando que este número superaría lo hasta ahora conocido.

Entre las reuniones confirmadas se encuentran dos encuentros con Alfonso Prada, entonces ministro del Interior, que reconoció estos encuentros y los justificó como parte del papel institucional de Nicolás como diputado.

En mensajes difundidos por el medio, Nicolás comentó a su pareja sobre la asignación de cupos por parte de Prada, detallando su distribución entre distintas personas y proyectos.

“Se reunió con Lizcano, con Luis Carlos Reyes, con María Isabel Urrutia, con el exministro de Ciencia y Tecnología, con Germán Umaña, con Hildebrando Vélez, el papá de la exministra Irene, con Gloria Flórez, con Carolina Corcho, con Cecilia López, con Gaviria”, reveló una fuente consulta por El Colombiano.

Semana reveló que la Fiscalía pedirá que Nicolás Petro sea enviado a un centro carcelario y no reciba detención domiciliaria. El organismo argumentó, según el citado medio de comunicación, que es necesario mantenerlo privado de libertad porque considera que su permanencia en libertad podría afectar el desarrollo del proceso.

La Fiscalía pedirá que Nicolás
La Fiscalía pedirá que Nicolás Petro sea enviado a un centro carcelario y no reciba detención domiciliaria - crédito Colprensa

“Cabe resaltar que el contratista en cuatro de los cinco resultados encontrados es la Fundación Conciencia Social, mientras en el contrato correspondiente se trata de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, de la que Gustavo de la Ossa Vélez es representante legal y cuya dirección, la cual también se entrega anexa. Cabe indicar que la dirección referida corresponde con la misma ubicación de la Fundación Conciencia Social, en la ciudad de Barranquilla”, indicó la Fiscalía en su informe revelado por Semana.

Temas Relacionados

Nicolás PetroFiscalíaCárcelCaso Nicolás PetroCorrupciónColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

El jefe de Estado lanzó la petición a través de su cuenta de X, debido a la preocupación que generó la desaparición del artista en extrañas circunstancias sin información sobre su paradero

Gustavo Petro solicita apoyo a

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro por proyecto de ley de competencias: “Es un retroceso”

La entidad aseveró que, aunque es necesaria una reforma, el borrador divulgado por el Ejecutivo no contó con la participación de las entidades territoriales

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

La actriz y exreina colombiana sorprendió al confesar que solo consideraría regresar al certamen internacional si cuenta con el apoyo incondicional de su esposo Juan David Echeverry y su hijo Thiago

Valerie Domínguez pone una emotiva

Irene Vélez reaccionó a demanda en su contra: “Entendámoslo como es: otro ataque político”

La abogada Ximena Echavarría y la Fundación Dilo Colombia impulsan un proceso ante el Consejo de Estado por presunto conflicto de interés, mientras Vélez rechaza los señalamientos y los atribuye a motivaciones políticas

Irene Vélez reaccionó a demanda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan explosivos cerca a la

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

ENTRETENIMIENTO

La nueva controversia de Yina

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras

Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo