La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Capturas de pantalla entre el modelo y una mujer trans, compartidas por la empresaria, provocaron la suspensión de su cuenta en Instagram y reavivó el debate sobre la privacidad en redes sociales

La DJ la había perdido por publicar contenido de José Rodríguez - crédito @lareddelosfamosos/IG

Yina Calderón había encendido la polémica por sus declaraciones en contra de José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos Colombia por la aparición de unos videos en los que se veía al modelo en aparentes actos sexuales con hombres y una modelo transgénero.

Esto tuvo repercusiones negativas para la empresaria de fajas, que confirmó a través de la cuenta de Instagram de su empresa que le habían suspendido una nueva cuenta de Instagram por esas afirmaciones y la divulgación de imágenes explícitas. Además de estas fotos, la empresaria publicó supuestos chats privados de José Rodríguez, exconcursante del reality del Canal RCN.

Yina Calderón estaría enamorada de José Rodríguez, de acuerdo con Yaya Muñoz - crédito Canal RCN y Redes Sociales/IG

La propia Yina Calderón informó a sus seguidores que la medida se produjo poco después de difundir capturas de pantalla de una conversación entre el modelo y una mujer trans, a través de las historias de su perfil oficial.

Asimismo, la empresaria explicó que su objetivo al compartir estos mensajes era evitar que la tildaran de mentirosa, por lo que decidió mostrar un adelanto de las pruebas que, según ella, poseía.

Adicionalmente, consultó a sus seguidores si deseaban que publicara el resto del material que tenía pendiente por revelar. En los fragmentos de conversación expuestos, se observa que José Rodríguez presuntamente realiza propuestas a la amiga trans de Yina Calderón.

En otra parte de los mensajes, la mujer le aclara al modelo que no le interesa la fama y que actúa únicamente por la amistad que la une a la empresaria.

Yina Calderón había perdido su cuenta de Instagram por las publicaciones que hizo en contra de José Rodríguez - crédito @chismeriafamosos/IG

Ese chat de la DJ afirma que dispone de más fotos y videos de José Rodríguez, lo que añade un elemento de tensión a la controversia.

Como si se tratara de una broma, Yina Calderón describió a su amiga como una mujer trans “muy bella” y sostuvo que, por ese motivo, José Rodríguez tiene buen gusto. No obstante, señaló que no revelaría la identidad de la joven, que reside en Barcelona.

La empresaria también aseguró que cuenta con más pruebas en las que el modelo aparece “en acción” con su amiga, y mencionó que él es consciente de que ella posee ese material.

En redes sociales Yaya le ha respondido en repetidas ocasiones a Yina por declaraciones en contra de José Rodríguez - crédito @yayamunoz/IG

Según relató, la medida se produjo inmediatamente después de publicar los supuestos chats comprometedores, pero a los cinco minutos de la suspensión, la empresaria logró recuperar su cuenta gracias a una ayuda que recibió de un experto, según explicó en ese momento.

Yaya Muñoz aseguró que Yina está enamorada de José

Durante la charla en el programa de Dímelo King, Yaya manifestó de manera contundente: “Creo que Yina es la que está enamorada de José, no lo suelta. No lo suelta. Cada vez que puede, hace su comentario feo. No lo suelta con comentarios feos. Yo creo que ella está enamorada de él. Estoy segura… Comentarios feos. Dame uno, dame uno. Qué pato, qué... Bueno, comentarios que no salen de mi boca. Estoy segura, algo me lo dice”, según declaraciones recogidas en el pódcast.

La conversación se tornó más intensa cuando los presentadores insistieron en conocer los motivos de Muñoz para sostener tal afirmación.

La periodista así lo confirmó en redes sociales - crédito @lenguaardiendo.13/TikTok

En ese momento, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia profundizó en la intuición femenina que, según su experiencia, permite percibir el interés de otra persona por su pareja:

“Ahí sí todos los sentidos se activan, vista, tacto, olor... Claro, uno se da cuenta cuando una amiga, una mujer, una compañera tiene intención con su pareja, cuando empiezan las miraditas, cuando empiezan justamente a palabras hirientes algunas veces para que esa persona tal vez pueda... Para que llame su atención. Sí, claro, uno se da cuenta. Imagínate, o sea, y pasa al revés”, puntualizó Muñoz en la conversación con Dímelo King.

