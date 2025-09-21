Colombia

Estos son los cortes de la luz del domingo 21 de septiembre en Santander

Toma precauciones y conoce donde serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Por Infobae Noticias

Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este domingo 21 de septiembre.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losclientes, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Colegio Gabriela Mistral, Barrios Nueva Granada, Quebrada La Iglesia I e II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Centro sectores de las calles 37 y 41 con carreras 15,16,17 y García Rovira en los sectores de las calles 34,35,41,42,43,44 y 44ª con carreras 9,10,11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles y algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Juan XVIII, así como algunos sectores de África y Quebrada La Iglesia II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Colegio Gabriela Mistral, Barrios Nueva Granada, Quebrada La Iglesia I e II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio García Rovira sectores de las calles 36,37 y 41 con carreras 11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Centro sectores de las calles 37 y 41 con carreras 15,16,17 y García Rovira en los sectores de las calles 34,35,41,42,43,44 y 44ª con carreras 9,10,11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Salle en los sectores de las calles 69 y 69ª con carrera 27 y Calle 69ª 27 30 Colegio Gabriela Mistral.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sabaneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Perdida y La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles y algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Veredas La Mojarra y algunos sectores de Rosa Blanca, Las Delicias y El Guamito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Galán.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Aguada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Casiano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Veredas Culebrosa, Saltico, Sardinas Baja y algunos sectores de Sardinas y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Agua buena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

ESSA explicó que los cortes
ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Cómo ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que son más duraderas y eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de aparatos electrónicos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.

