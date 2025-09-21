Entre basuras, captaron a un visitante inesperado en el norte de Popayán

A pesar que cada vez más se presentan este tipo de encuentros en la ciudad, la comunidad de Popayán se continúa sorprendiendo con los avistamientos - Crédito: Procolombia

El asombro se apoderó de los habitantes del norte de Popayán cuando, en la madrugada del viernes 19 de septiembre, un venado fue visto deambulando por las calles de los barrios La Paz y Coomeva.

La aparición de este animal silvestre, captada en un video de 16 segundos, generó una oleada de reacciones tanto en la comunidad local como en redes sociales, donde la imagen del venado inmóvil junto a un árbol, casi sorprendido por la presencia humana, se difundió rápidamente.

El avistamiento ocurrió en las inmediaciones de la biblioteca pública del barrio La Paz, en una pequeña zona verde donde también se observaba basura dispersa, hecho que genero críticas en al red social X, donde los usuarios expresaron que el hecho de tener tanta basura en una zona verde, es más preocupante que un animal perdido.

El animal recorrió las calles de la ciudad en la madrugada, pero no fue rescatado por la autoridad ambiental, dado que horas más tarde no se halló en la zona - Crédito: @colombiaoscura / X

Vecinos relataron que el animal recorrió varias calles, llamando la atención de quienes lograron verlo y provocando expresiones de asombro, como la registrada en el video: “Uy ¿ese marica qué?”.

La presencia del venado no solo se convirtió en un momento para compartir en redes, también motivó un llamado urgente de las autoridades ambientales.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) confirmó que durante la mañana del viernes se reportó oficialmente la presencia del ejemplar en los sectores mencionados.

La entidad solicitó a la ciudadanía mantener la calma, evitar cualquier intento de captura y comunicarse de inmediato con la autoridad ambiental para garantizar la protección del animal. “Si lo observas, no lo molestes y comunícate de inmediato a través de nuestros canales de atención”, fue el mensaje difundido pidiendo no molestar al animal.

Otros avistamientos en la zona

Autoridades pidieron no molestar al animal y reportar de inmediato cualquier avistamiento - Crédito: @colombiaoscura / X

No es la primera vez que animales silvestres son vistos en el área urbana de Popayán. En el municipio se han identificado cerca de 60 especies de mamíferos, entre ellas el venado de cola blanca que ha hecho varias apariciones virales en los últimos años.

De hecho el mes pasado, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Popayán tras una persecución con lazos en mano, rescató a un venado que estaba en la zona rural. El animal estaba desorientado, con lesiones y deshidratado.

Esta especie, suele habitar en bosques andinos y páramos, se acerca cada vez más a la ciudad en busca de alimento y refugio debido a la presión humana y la reducción de sus ecosistemas naturales.

Expertos en conservación ambiental han advertido en varias oportunidades que la deforestación, los incendios forestales y la expansión de la construcción en áreas rurales cercanas han fragmentado los corredores ecológicos utilizados por especies como el venado, por lo que se pierden y terminan en áreas habitadas.

Hace un mes otro venado fue rescatado por los carabineros de la policía, pero en esta oportunidad fue en la zona rural - Crédito: @policiapopayan / Instagram

Además, la proliferación de jardines, cultivos y maleza en barrios periféricos representa una fuente de alimento fácil y accesible que atrae a estos animales hacia el entorno urbano.

Es por esto que apenas se detecte la presencia de un animal silvestre en una zona urbana o habitada, lo primero que se debe hacer, según las autoridades es; no asustarse para no alterar al animal, no darle de comer, no lastimarlos a pesar que parezcan intimidantes, darles espacio, no perderlos de vista y alertar a la comunidad de la presencia de la criatura.

También es fundamental llamar de manera inmediata a la autoridad ambiental más cercana o que corresponda al territorio, dado que cada departamento y ciudad tiene su propia dependencia especializada en la atención de los casos.

Pero si no se tiene conocimiento del contacto lo más fiable es llamar al número de emergencias disponible en cada ciudad o a la policía nacional quienes no solo tienen un grupo, sino que están capacitados para redireccionar estos casos a los entes competentes.