Colombia

Centro Democrático acusó a Carolina Corcho de haber desmantelado el sistema de salud: “Incapaz de garantizar el derecho fundamental”

El partido aseguró que la exministra no pudo ejecutar cabalmente sus responsabilidades para garantizar a la ciudadanía la protección de su derecho a la salud

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
La exministra Carolina Corcho ha
La exministra Carolina Corcho ha sido cuestionada por sus palabras en un conversatorio, con respecto a la necesidad de una reforma a la salud - crédito @MinSaludCol/X

La exministra de Salud Carolina Corcho, ahora precandidata presidencial, estuvo ocho meses en el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Salió en medio de críticas por su postura con respecto al sistema de salud que, a su juicio, debe ser transformado con urgencia, y bajo lo establecido por el Gobierno en su proyecto de reforma, que todavía está en trámite en el Congreso –por segunda vez–.

Una de las intervenciones pública de Corcho que ha sido utilizada por la oposición para cuestionar su gestión y responsabilizarla por las fallas que se están evidenciando en la actualidad tuvo lugar en un conversatorio sobre transformación del sistema de salud. Para entonces, la ex jefa de cartera indicó que las transformaciones en el sistema surgen cuando hay una “crisis evidente”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

¿Cómo surgen las transformaciones del sistema de salud y qué se necesita para que sea exitosa? (…). Tiene que haber una crisis explícita y clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio, pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, tiene que haber una propuesta alternativa”, precisó entonces la exministra.

La exministra de Salud aseguró
La exministra de Salud aseguró en su momento que para que haya una reforma, debe haber una crisis en el sistema de salud - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

No obstante, estas palabras han sido utilizadas por la oposición para señalar a Corcho de ejecutar un plan para generar una crisis en el sistema de salud colombiano y así justificar la implementación de una reforma.

Crítica del Centro Democrático a Carolina Corcho

El 20 de septiembre, el partido Centro Democrático se pronunció sobre esas declaraciones de la exministra que, a día de hoy, siguen causando controversia y motivando debates, poniendo en duda la efectividad de su gestión como ministra de Salud. La cartera aseguró, sin suministrar evidencias, que la exfuncionaria no cumplió debidamente con su trabajo en el Ministerio de Salud y, en consecuencia, el sistema se deterioró.

“Muy hábil para vulnerar el principio de presunción de inocencia, pero incapaz de garantizar el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Millones de ciudadanos no olvidaremos que usted desmanteló un sistema que, sin ser perfecto, funcionaba con eficiencia y era reconocido entre los mejores del mundo”, aseveró.

El partido hizo referencia a la “presunción de inocencia” por los constantes comentarios que ha hecho Corcho en sus redes sociales sobre el proceso penal que se surtió en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Ya hay una decisión en primera instancia que lo encuentra culpable de los tipos penales y que establece una pena privativa de la libertad en su domicilio, pero la condena fue apelada.

El Centro Democrático señaló a
El Centro Democrático señaló a la exministra Carolina Corcho de no haber garantizado el derecho a la salud de los ciudadanos - crédito @CeDemocratico/X

Así las cosas, con respecto a la gestión de la exministra en la cartera, la colectividad insistió en que Corcho es responsable de la salud y la vida de los usuarios del sistema, que ahora están enfrentan todo tipo de trabas para acceder a los servicios que requieren.

Sobre su conciencia —si acaso la tiene— pesa la vida y la salud de millones de colombianos que hoy añoran el sistema que existía antes de que usted lo destruyera”, añadió.

La defensa de Carolina Corcho: un video “descontextualizado”

En su momento, cuando la ex jefa de la cartera fue criticada por sus declaraciones en el mencionado conversatorio, se pronunció, indicando que la grabación que circula en redes sociales está descontextualizada y editada. Negó haber afirmado que el plan que tenía era destruir el sistema de salud y acusó a algunos políticos, entre ellos la senadora y precandidata Paloma Valencia, de valerse del contenido para afectarla.

Han utilizado ustedes mismos ladinamente para generar pánico y zozobra en este país con la vida y la salud de los colombianos. Los responsabilizo de las amenazas y agresiones que sobrevengan sobre mí a partir de sus irresponsables mentiras”, indicó.

La exministra de Salud Carolina
La exministra de Salud Carolina Corcho se defendió de señalamientos de Paloma Valencia sobre "crisis explícita" en la salud - crédito @carolinacorcho/X

Temas Relacionados

Centro DemocráticoCarolina CorchoReforma a la saludCrisis sistema de saludMinisterio de SaludColombia-Noticias

Más Noticias

René Higuita tiene un doble en Bucaramanga, así reaccionó el exarquero al ver a su “gemelo”

El exguardameta se sorprendió al observar el parecido que tiene con el sujeto en Bucaramanga

René Higuita tiene un doble

Así formarían Deportivo Cali y Santa Fe en la final de la Liga Femenina: todo se define en Palmaseca

Mientras las Azucareras quieren aprovechar la condición de local para levantar su segundo título consecutivo, las Leonas tienen la mínima ventaja en el marcador global

Así formarían Deportivo Cali y

Martín Elías Jr. revela cuánto dinero gana con la música y en qué gasta sus millones

El joven cantante permitió al público conocer más profundamente sus motivaciones, creencias y la manera en que concibe su futuro financiero y profesional

Martín Elías Jr. revela cuánto

Petrismo ya tiene definida la hoja de ruta para que el Pacto Histórico llegue como coalición unificada a las elecciones 2026

La bancada de Gobierno presentará tutelas ante el CNE para que permita la unión de partidos investigados por la justicia colombiana al movimiento político de izquierda

Petrismo ya tiene definida la

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Se cumplen dos meses de angustia y sufrimiento de quienes esperan noticias de los uniformados en cautiverio por el grupo armado ilegal. Familias alegan falta de acciones del Gobierno

Madre de Franque Hoyos Murcia,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre de Franque Hoyos Murcia,

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

René Higuita tiene un doble en Bucaramanga, así reaccionó el exarquero al ver a su “gemelo”

Martín Elías Jr. revela cuánto dinero gana con la música y en qué gasta sus millones

Aida Victoria Merlano relató el día en que descubrió una infidelidad en un motel: aclaró si hablaba de Juan David Tejada

Esperanza Gómez relató los problemas de salud que le generó su pleito con Meta: “No lo estoy tomando como un castigo”

Deportes

Así formarían Deportivo Cali y

Así formarían Deportivo Cali y Santa Fe en la final de la Liga Femenina: todo se define en Palmaseca

Javier Gandolfi no se quedó callado tras su salida de Atlético Nacional: “Hubo circunstancias difíciles de explicar”

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Este es el sorpresivo candidato a ser técnico de Atlético Nacional: competiría con Vicente Sánchez

Esto gana Wilmar Roldán por pitar un partido de fútbol en la Liga Betplay: cuánto ganará en el Mundial 2026