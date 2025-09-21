Colombia

Angélica Lozano arremetió en contra de Isabel Zuleta por criticar a Daniel Quintero: “La hipotenusa”

Una publicación de Quintero generó reacciones inmediatas, con Zuleta cuestionando el mensaje y Lozano replicando con acusaciones de incongruencia aumentando la controversia por la imagen que compartió el exalcalde de Medellín

El intercambio entre Lozano y Zuleta escaló tras la difusión de una imagen polémica, poniendo en el centro la discusión sobre coherencia política y el respeto a la diversidad en el contexto electoral colombiano

Daniel Quintero se ubicó en el centro de la controversia tras la publicación de una imagen en sus perfiles sociales, en la que incluyó una valla con la pregunta: ¿Qué Colombia quieres en 2026?. La imagen muestra al exalcalde de Medellín sonriente junto a Abelardo de la Espriella, precandidato, quien aparece retratado con gafas, un sombrero, un gato entre sus brazos y ataviado con vestimenta femenina. La composición desató reacciones y críticas, situando a Quintero como protagonista de un nuevo episodio polémico en la conversación pública.

La publicación generó respuestas en el escenario político. Isabel Zuleta arremetió contra Daniel Quintero a raíz de la imagen, lo que motivó que Angélica Lozano le contestara a la senadora del Pacto Histórico: “La hipotenusa”.

Ante la publicación de Daniel Quintero, la reacción de Isabel Zuleta no se hizo esperar. La senadora fue enfática al mostrar su inconformidad y cuestionar el mensaje transmitido por la imagen, señalando los riesgos de estigmatización y la importancia de reconocer y garantizar derechos para todos.

“Quiero una Colombia en la que se respete la diversidad, sin burlas, con reconocimiento y garantía de derechos. No es un chiste @QuinteroCalle. Pésimo mensaje, la estigmatización cuesta vidas, parece que a usted eso no le importa. Esto no representa al progresismo”, aseveró por medio de su cuenta en la red social X la congresista del Pacto Histórico, colectividad de la que Quintero en precandidato presidencial.

Ante la publicación de Daniel Quintero, la reacción de Isabel Zuleta no se hizo esperar

Angélica Lozano respondió a las críticas de Isabel Zuleta con un mensaje en el que sugirió hipocresía por parte de la senadora. Lozano señaló actitudes previas de Zuleta y cerró con la expresión “La hipotenusa”, en alusión a la incongruencia de sus palabras según su opinión.

“Lo dice la quemona. Quien se enorgullece de destruir a sus competidores con mentiras, difamación y hostigamiento. La hipotenusa”, contestó la congresista perteneciente a la Comisión Primera por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Angélica Lozano respondió a las críticas de Isabel Zuleta con un mensaje en el que sugirió hipocresía por parte de la senadora

Lozano en su mensaje hace referencia a un controversial episodio de Isabel Zuleta durante las elecciones de 2022. En aquel momento se conoció un video en el que la congresista hablaba de sacar de la contienda electoral a Sergio Fajardo. “Ya a Fajardo lo quemamos. Fue una tarea dura en Procuraduría, en Contraloría, fue una tarea dura y de demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”, dijo en aquel momento.

Además de Zuleta, Gustavo Bolívar, también precandidato del Pacto Histórico, manifestó su inconformidad ante la publicación de Daniel Quintero. Bolívar dejó claro su descontento respecto a la forma en que el exalcalde de Medellín decidió conducir su campaña de cara a la consulta prevista para el 26 de octubre.

“Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda celebrando el cierre del Congreso, la burla a la Comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente (a la derecha hay que mandarla a la mierda). Perdieron la coherencia compañer@s (sic)”, aseveró en su cuenta de la red social X el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

El precandidato Gustavo Bolívar cuestionó a Daniel Quintero por publicación de un fotomontaje que afecta la imagen de Abelardo de la Espriella

La controversia por la imagen compartida por Quintero revela el creciente rechazo dentro del Pacto Histórico, donde se percibe que su candidatura presidencial resulta ajena a los principios de ese movimiento y muchos consideran que su proyecto debería avanzar fuera del espacio progresista.

No obstante, hay voces que rechazan la idea de imponer restricciones dentro de la izquierda y defienden la legitimidad de Quintero para tomar parte en la consulta programada para el 26 de octubre, en la cual se elegirá el aspirante presidencial del Pacto Histórico. Este candidato, posteriormente, competirá en una consulta adicional prevista para marzo de 2026 junto al llamado frente amplio.

