Villavicencio acogerá la séptima edición del Villavo Love Festival

Las actividades programadas en el Parque Los Fundadores, durante el VII Villavo Love Festival “Juntos Otra Vez”, pretenden funcionar como motor para la dinamización de la economía y la proyección turística de Villavicencio y el Meta.

Las jornadas del 20 y 21 de septiembre de 2025 buscarán atraer tanto a residentes como a visitantes, renovando el compromiso del festival con el desarrollo y el orgullo regional bajo el lema “Juntos Otra Vez”.

Con el respaldo financiero del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, y la gestión de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia – Cotelco, Capítulo Meta, la nueva edición del festival se erige como plataforma esencial para el fortalecimiento de la identidad llanera y la celebración de la diversidad cultural de la región.

Según datos oficiales, la inversión destinada a la realización del festival asciende a $942.347.245 millones, y de este total, “el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, aportó el 79 % de los recursos invertidos”.

Con esta suma, los organizadores proyectan no solo impulsar la cultura y el arte, sino también estimular el sector de la hospitalidad y la gastronomía, con impacto directo en los 1.044 prestadores de servicios turísticos y los 40 afiliados de Cotelco Capítulo Meta y Llanos Orientales.

La afluencia esperada para la edición de 2025 toma como referencia el crecimiento progresivo del festival desde su primera realización en 2014. Los organizadores reportan que en 2022 la convocatoria alcanzó a unos 2.000 visitantes, y esperan que para este año, la presencia de 3.300 turistas no residentes incremente la ocupación hotelera y el consumo en servicios orientados al turismo.

Según cifras de la capital del Meta, en 2024 la ocupación hotelera llegó al 92 % y la actividad económica generó más de 43.000 millones de pesos, con eventos de gran formato como “Villavo Canta Góspel”, que logró reunir a 10.000 asistentes en plataformas presenciales y digitales.

El festival, que se viene desarrollando en escenarios emblemáticos como el Parque Las Malokas y el Parque Los Fundadores, tiene como marco temático la integración de propuestas artísticas innovadoras y la promoción de expresiones alternativas que celebren la diversidad del País de la Belleza.

Así lo expresó Félix Ojeda, gerente general (e) de Fontur, al declarar: “Desde Fontur seguimos apostándole a iniciativas que dinamizan la economía local y fortalecen la identidad regional.

El Villavo Love Festival 2025 es una muestra de cómo el turismo cultural puede convertirse en una herramienta de transformación social, integración comunitaria y desarrollo sostenible. Esta nueva edición representa una oportunidad para visibilizar al Meta como un destino vibrante, lleno de talento, tradición y belleza natural”.

El aporte social y el posicionamiento turístico de Villavicencio se encuentran avalados por datos del Observatorio Turístico de Villavicencio (OBTUVI), que reportó 58.497 pasajeros llegados durante el primer semestre de 2024, con Bogotá como la principal ciudad de origen. Estos indicadores refuerzan el papel del festival en la consolidación de la ciudad como destino de conexión para el suroriente colombiano.

Al resaltar la función integradora de este evento anual, los organizadores enfatizan que el Villavo Love Festival representa “más que un evento: es una invitación a vivir la cultura llanera, a conocer sus sabores, su música, sus saberes y la calidez de su gente”.

Villavicencio está ubicada en el noroccidente del departamento del Meta, en la región de la Orinoquía colombiana, en el piedemonte de la Cordillera Oriental. La ciudad, que es la capital del Meta y el principal centro comercial de los Llanos Orientales, se encuentra aproximadamente a 86 kilómetros al sureste de Bogotá.