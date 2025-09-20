Colombia

Santander: estos son los cortes de la luz de este 20 de septiembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Por Infobae Noticias

Guardar
Que no te tomen por
Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este sábado 20 de septiembre.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles y algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Centro, Santa Inés, Chanchón, La Esperanza, Cantarranas, Los Medios y algunos sectores de Palestina y Barro Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Belmonte, La Plazuela y algunos sectores de Mata De Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Quinta Estrella sectores de la calle 45 con carrera 15W.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Muzanda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Caracolí sectores de las calles 5 y 6 con carreras 7,8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Inés, Chanchón, Mérida y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Centro, Santa Inés, Chanchón, La Esperanza, Cantarranas, Los Medios y algunos sectores de Palestina y Barro Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Belmonte, La Plazuela y algunos sectores de Mata De Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización 22 de Marzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Milán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 3,4,5 y 6 con calles 3,4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:03

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Vereda El Centro sector La Germania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Perdida y La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vijagual, El Tablón y San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Placer.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Miguel.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cenacuta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles y algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Buenavista sectores de las carreras 58,59,60 y 61 con calles 31,32,33 y 34.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Guacal y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Villa Eva, Irlanda y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Villa Mercedes sectores de las calles 0a,0b,0c y 0d con carreras 15a,15b,15c,15d, 15e y 15f.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Luchadero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Chapa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Topón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barronegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

ESSA explicó que los cortes
ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.

Temas Relacionados

Servicios públicosSantanderCortes de luzcolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

El volante colombiano es blanco de una polémica, debido a su ausencia con León para el partido frente a los Xolos de Tijuana, por el Torneo Apertura 2025

James Rodríguez es liquidado por

Gobernación de Santander lanzó más de 400 becas internacionales para estudios virtuales: se otorgan por orden de inscripción

El proceso de inscripción se realiza en línea y los aspirantes recibirán asesoría personalizada para elegir el programa y la universidad que mejor se ajuste a sus intereses con becas de 60%, 70% y hasta 80%

Gobernación de Santander lanzó más

Alivio para el bolsillo: tarifas de transporte de gas en Colombia tendrán fuerte reducción, según el Ministerio de Minas y Energías

La nueva metodología tarifaria reducirá en hasta un 50% los costos de transporte en rutas estratégicas, con efectos directos en hogares e industrias

Alivio para el bolsillo: tarifas

Iván Cepeda ‘estalló’ por publicación de foto alterada en la que aparece con traje de guerrillero: “Denunciaré penalmente”

El precandidato del Pacto Histórico puso un ultimátum al periodista que compartió la imagen, debe presentar pruebas sobre los supuestos vínculos del senador con las Farc o asumir acciones legales: “Una de dos”

Iván Cepeda ‘estalló’ por publicación

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Un fallo del Consejo de Estado expuso cómo un grupo de soldados llegó a utilizar un terreno para recluir, explotar y luego asesinar a jóvenes que presentaban como bajas de guerrilleros

Ejército tuvo una “granja de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Dani Duke, novia de La

Dani Duke, novia de La Liendra, reveló que ya sentenció a su pareja para tener hijos: “Ya le advertí, yo no le pedí permiso”

Shakira no habría descubierto a Piqué y Clara Chía por la mermelada: circula nueva versión de la infidelidad

Las 10 películas más exitosas de Netflix en Colombia para disfrutar este fin de semana

Shakira concretó su récord en el estadio GNP Seguros en una noche de lágrimas y mariachi

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Deportes

James Rodríguez es liquidado por

James Rodríguez es liquidado por Carlos Antonio Vélez: “El amigo ya también escoge las canchas para jugar”

Polémica con Richard Ríos: señalan a Benfica de retrasarse con el pago del fichaje a Palmeiras

Sebastián Montoya saldrá tercero en la sprint del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 2

Nueva polémica en Millonarios: Ricardo Pérez se habría “lavado las manos” por los malos fichajes

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados