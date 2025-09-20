Santander: estos son los cortes de la luz de este 20 de septiembre

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este sábado 20 de septiembre.

Las afectaciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles y algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Centro, Santa Inés, Chanchón, La Esperanza, Cantarranas, Los Medios y algunos sectores de Palestina y Barro Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Belmonte, La Plazuela y algunos sectores de Mata De Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Quinta Estrella sectores de la calle 45 con carrera 15W.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Muzanda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Caracolí sectores de las calles 5 y 6 con carreras 7,8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 12:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Inés, Chanchón, Mérida y El Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Veredas Centro, Santa Inés, Chanchón, La Esperanza, Cantarranas, Los Medios y algunos sectores de Palestina y Barro Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Veredas San Mateo y Sogamoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Belmonte, La Plazuela y algunos sectores de Mata De Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización 22 de Marzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Peñón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Milán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 3,4,5 y 6 con calles 3,4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:03

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Vereda El Centro sector La Germania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Perdida y La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Vijagual, El Tablón y San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Placer.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Miguel.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cenacuta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro Poblado Los Laureles y algunos sectores de la vereda Campo 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Buenavista sectores de las carreras 58,59,60 y 61 con calles 31,32,33 y 34.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda Guacal y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Villa Eva, Irlanda y Taladro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Villa Mercedes sectores de las calles 0a,0b,0c y 0d con carreras 15a,15b,15c,15d, 15e y 15f.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Luchadero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Chapa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Topón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Barronegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuatro Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

ESSA explicó que los cortes de energía son necesarios para salvaguardar la integridad de los empleados. (Pixabay)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.