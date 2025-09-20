Colombia

Reforma Pensional: Garrido advirtió presuntas irregularidades en actas presentadas a la Corte y anunció acciones legales

La representante a la Cámara señaló directamente al presidente de la Cámara, Julián López, y al procurador Gregorio Eljach

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Lina María Garrido aseguró que
Lina María Garrido aseguró que Julián López y Gregorio Eljach defienden el trámite de la Reforma Pensional presentando una modalidad de cuórum decisorio que no corresponde - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La congresista de Cambio Radical Lina María Garrido denunció a través de sus redes sociales presuntas irregularidades en los documentos que allegó el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, a la Corte Constitucional, correspondientes al trámite de subsanación de vicios de la Reforma Pensional. El funcionario envió un texto con aclaraciones sobre las actas de las sesiones extraordinarias en las que los legisladores corrigieron los errores que identificó la Corte en el proceso de votación de la iniciativa (Ley 2381 de 2024).

“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la @CConstitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, informó el presidente de la Cámara en la red social X.

El presidente de la Cámara,
El presidente de la Cámara, Julián López, informó sobre el envío de actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional - crédito @Julianlopezte/X

Denuncia de Lina María Garrido

La congresista rechazó los documentos presentados por el presidente de la Cámara a la Corte Constitucional, argumentando que el representante acomodó a su antojo el cuórum decisorio para determinar que el acta 256 del 27 de junio de 2025 fue aprobada. Según Garrido, no hubo suficientes legisladores ese día como para se completara el cuórum y fuera posible votarla; por tanto, no pudo haber sido aprobada, como aseguró Julián López.

La representante señaló directamente al líder de la corporación y al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, que emitió un concepto sobre el trámite de la Reforma Pensional, el cual envió a la Corte. En el texto, el funcionario del Ministerio Público pidió al Alto tribunal actuar con celeridad para avanzar en la evaluación del trámite legislativo que se llevó a cabo para subsanar errores.

La congresista aseguró que el acto 256 del 27 de junio de 2025 no fue aprobada - crédito @linamariagarri1/X

“Esto es lo más vergonzoso que he visto (…). Voy a iniciar las acciones legales contra el presidente de la Cámara y el atrevido y arrodillado procurador general de la nación, que se ha inventado una nueva modalidad de cuórum decisorio para complacer a (Armando) Benedetti y a (Gustavo) Petro”, señaló la congresista.

De acuerdo con la explicación que dio Garrido, según el concepto emitido por el procurador, el cuórum decisorio puede definirse según la cantidad de congresistas que estén presentes en la sesión; entonces, si está la mitad más uno de ese grupo de legisladores, habría cuórum. Sin embargo, la representante afirmó que esta postura es falsa y que va en contra de lo establecido en la Ley Quinta, que indica que hay cuórum decisorio cuando está la mitad más uno de todos los congresistas, no de los que estén presentes en el recinto.

“Es decir, si mañana 15 congresistas asisten al debate de la reforma tributaria, el voto de ocho sería suficiente para aprobarla. Hágame el bendito favor”, criticó la representante.

El presidente de la Cámara,
El presidente de la Cámara, Julián López, defiende la legalidad del trámite de la Reforma Pensional, indicando que las actas 256 y 257 de junio 27 y 28 de 2025 fueron debidamente aprobadas - crédito @Julianlopezte/X

La legisladora explicó que el concepto de la Procuraduría no es vinculante para la Corte ni para el Congreso. Sin embargo, aseguró que el presidente y el secretario de la Cámara se basaron en ese documento para intentar legalizar el acta 256 del 27 de junio y para presentar las actas al Alto tribunal, junto con la explicación detallada sobre cómo fueron aprobadas.

“Si esto no es un favor del procurador a Petro, respóndanme, ¿por qué en el informe que la Presidencia de la Cámara envió a la Corte el 5 de septiembre no se atrevieron a confirmar que el acta 256 fue aprobada? ¿Y si lo hacen ahora que el procurador envió este concepto?”, cuestionó.

Esta actuación de López y de Eljach implicaría, según Garrido, el incumplimiento de la ley, por lo que podrían ser investigados por los delitos de falsedad ideológica y fraude procesal, teniendo en cuenta, además, que los funcionarios, a su juicio, estarían tratando de inducir a la Corte al error. Pues, el acta

Lina María Garrido recordó que
Lina María Garrido recordó que la Ley Quinta establece que hay cuórum decisorio cuando están la mitad más uno de la totalidad de los congresistas - @SenadoGovCo/X

El acta 256 no está aprobada. Les haré llegar un informe detallado. No se pongan a hacerle favores a Petro y Benedetti. Recuerden que mal paga el diablo a quien le sirve”, añadió.

