Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

La reciente transmisión en vivo realizada por Melissa Gate en su canal de Kick, generó un intenso debate entre los internautas, especialmente los fans de La casa de los famosos Colombia debido a sus declaraciones sobre la posible participación de Valentino Lázaro en la próxima temporada del formato.

Durante el live, en el que estuvo acompañada por Pablo Ramírez, exnovio de Lázaro, la creadora de contenido abordó diversos temas y no escatimó en críticas hacia el bailarín y creador de contenido.

En el transcurso de la emisión, Melissa Gate aseguró contar con información que indicaría que Valentino Lázaro no sería convocado para la tercera edición del popular reality transmitido por RCN.

Según sus palabras: “No creo que lo llamen, por ahí un pajarito me contó que no lo van a llamar. No te van a llamar querido, no te quieren en RCN, no te quieren (…) haz un pacto con el diablo, yo no sé”, afirmó la antioqueña durante la charla, que se ha viralizado en las redes sociales.

Esta declaración refuerza la percepción de que, a pesar del interés manifestado por Lázaro desde la segunda temporada, su ingreso al programa sigue sin concretarse.

La creadora de contenido también sugirió que existen otros candidatos con mayor relevancia para la producción, al señalar: “Porque hay gente mucho más importante que tú (…) Yo sé que su sueño era ese, pero bueno no se dio”, expresó la finalista del programa en la segunda temporada.

Las críticas de Melissa Gate no se limitaron al ámbito profesional, pues durante la transmisión, la antioqueña realizó comentarios despectivos sobre el aspecto físico y la higiene personal de Valentino Lázaro, como una excusa que, para ella, se estaría teniendo en cuenta para no invitar al creador de contenido, pues no cumpliría con los estándares del programa.

Entre sus afirmaciones, destacó: “Quién le hizo el diseño de sonrisa, a ese asqueroso, a ese dienti torcido, al de la carilla mal pegada”, y añadió: “De toda la mierda que habla, se le tiene que pegar en los dientes”.

En la misma transmisión, Pablo Ramírez compartió detalles adicionales sobre su ruptura con el creador digital, sumando nuevas perspectivas a la conversación. Tanto él como Melissa Gate intercambiaron opiniones y comentarios sobre Valentino Lázaro, manteniendo el tono crítico a lo largo del encuentro.

Asimismo, se mencionó el cambio de parecer que tuvo Valentino con Melissa, pues cuando se conocieron tuvieron una buena comunicación.

Melissa recordó que cuando conoció a Pablo, este era novio de Lázaro y en ese momento ella siempre percibió al joven influenciador como un hombre enamorado y con un vínculo sólido: “Yo los veía superbién, superenamorados”. Sin embargo, Pablo confesó que, pese a sentir que estaba en una relación estable al punto de pensar en matrimonio, descubrió que su pareja le había sido infiel durante el Carnaval de Barranquilla.

La traición lo llevó a revisar pruebas en el celular y, aunque decidió perdonar, la relación se deterioró rápidamente, pues Pablo narró que el estrés y la desconfianza desencadenaron en él una fuerte crisis emocional que lo llevó incluso a ser hospitalizado.

En medio de la charla, Melissa no ocultó su sorpresa al escuchar cómo terminó el vínculo y cuestionó la autenticidad de Lázaro, al recordar episodios en los que, según ella, hablaba mal de otras personas sin razón aparente.

Pablo respaldó esta percepción, asegurando que su expareja estaba dispuesto a todo por generar polémica y atención mediática: “Él tenía superplaneado mandar a alguien a que le pegara para después meter a la Valdiri en el escándalo”.

Melissa fue más allá al calificarlo como alguien con un “rasgo tóxico” por atacar constantemente a mujeres mientras ocultaba sus propias conductas: “Critica por infieles a otras, sabiendo que él es peor”.

Pablo, por su parte, reconoció que en su momento también cayó en esa dinámica, llegando a lanzar críticas contra figuras como Kelly Reales o Karola, pero aseguró que recapacitó y pidió disculpas públicas: “A las mujeres se les tiene que respetar. Está bien que tú seas marica, pero respeta a las mujeres”.

La conversación también tocó el tema de los rumores de infidelidad. Pablo insistió en que su relación terminó por una traición y aclaró que, aunque en su pasado tuvo varios “culitos”, nunca mezclaba esos vínculos cuando estaba en una relación formal: “Eran culitos, como es de rico tener culitos… pero cuando estoy en una relación, dejo de hablar con todos”.

Melissa, con su estilo directo, dejó claro que no se considera “moza” de nadie y aprovechó para lanzar un consejo con ironía: “Anote ahí tips de mozas: borren todo. Ese es el tip número uno, borren todo”.

El intercambio de confesiones terminó con ambos cuestionando el concepto de amor y monogamia, pues Pablo admitió que dejó de creer en las relaciones exclusivas tras lo vivido con Lázaro, mientras Melissa cerró con una reflexión ácida: “Eso te pasa por creer en el amor”.