Colombia

La integración Tigo-Une y Movistar podría traer riesgos económicos, advirtió la CRC

El concepto técnico divulgado por el organismo regulador examina el impacto potencial en la pluralidad de actores y la dinámica del sector colombiano, mientras la SIC define el futuro de la operación

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El organismo regulador alerta sobre
El organismo regulador alerta sobre posibles efectos negativos para consumidores y competencia en el mercado colombiano, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio evalúa la fusión entre los principales operadores de telecomunicaciones - crédito EuopaPress

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha emitido una advertencia sobre los riesgos que podría implicar la integración Tigo-Une Movistar, una operación actualmente bajo revisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Esta advertencia, formalizada en un concepto técnico complementario divulgado el sábado 20 de septiembre de 2025, destaca la importancia de la decisión para el mercado de telecomunicaciones Colombia, donde millones de usuarios dependen de la competencia y la calidad de los servicios ofrecidos por los principales operadores.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

El nuevo concepto técnico de la CRC, presentado en Bogotá D.C., complementa el análisis realizado el 14 de mayo de 2025 y responde al mandato legal de la entidad de promover la competencia y proteger a los usuarios.

En este documento, la CRC actúa como órgano técnico de acompañamiento para la SIC, autoridad encargada de autorizar o rechazar la integración.

Comunicado Oficial CRC - crédito
Comunicado Oficial CRC - crédito Crc

El pronunciamiento incluye un examen de los condicionamientos sugeridos por otros operadores, entidades del sector y competidores, así como del documento económico presentado por las empresas involucradas y de otras observaciones recibidas durante el proceso.

Riesgos y advertencias de la CRC sobre la integración Tigo-Une Movistar

Entre los principales riesgos identificados, la CRC advierte sobre la posibilidad de que la integración entre Tigo-Une y Movistar genere efectos coordinados con Comcel, el mayor operador del país.

Según la entidad, estos efectos podrían traducirse en impactos negativos sobre los precios y el bienestar de los consumidores. La CRC señala que la concentración de poder en el mercado podría facilitar acuerdos o comportamientos que limiten la competencia, lo que afectaría directamente a los usuarios finales.

El análisis de la CRC pone especial atención en tres mercados considerados sensibles: el acceso y la originación móvil, los servicios móviles y el Internet fijo residencial.

La entidad sostiene que estos segmentos requieren vigilancia prioritaria, ya que cualquier alteración en la dinámica competitiva podría tener consecuencias para la pluralidad de opciones y la calidad del servicio en el país.

La advertencia de la Comisión
La advertencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre la posible concentración de mercado plantea interrogantes sobre el equilibrio competitivo y la protección de los usuarios en un sector estratégico para el país - crédito Infobae Colombia

La CRC realizó una evaluación rigurosa de las propuestas y observaciones presentadas por terceros durante el proceso, identificando cuáles podrían implementarse, cuáles necesitan un análisis más profundo y cuáles resultarían inconvenientes o contrarias a la legislación y regulación vigente.

De este modo, la CRC busca asegurar que cualquier medida adoptada no comprometa el equilibrio del mercado ni contravenga el marco normativo.

En su rol de asesor técnico, la Comisión de Regulación de Comunicaciones recomienda evitar desequilibrios competitivos y garantizar la presencia de múltiples agentes en el mercado, con el objetivo de preservar la competencia y proteger los intereses de los usuarios. La entidad enfatiza que su aporte busca anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la solidez de la decisión que finalmente deberá tomar la SIC.

El proceso de integración entre Tigo-Une y Movistar, que ha captado la atención del sector, se encuentra en una etapa decisiva.

El concepto complementario de la CRC, que amplía el análisis realizado en mayo de 2025, representa un insumo estratégico para la SIC, que tiene la responsabilidad exclusiva de autorizar o rechazar la operación. La CRC reitera que su intervención responde a la necesidad de asegurar un desarrollo eficiente y competitivo de los mercados de telecomunicaciones en Colombia.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones subraya que cualquier decisión de la autoridad de competencia debe garantizar la diversidad de actores en el sector y evitar ventajas indebidas que puedan afectar la competencia y a los usuarios.

MinTIC advierte riesgos en integración de Tigo-Une y Movistar

En mayo del 2025 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) emitió un concepto técnico sobre la posible integración entre Tigo-Une y Movistar en Colombia, en el que se analizan los beneficios y riesgos de la operación para el mercado de telecomunicaciones.

El documento, solicitado por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), advierte que la reducción de cuatro a tres competidores y la concentración de dos grandes operadores podría elevar el riesgo de efectos anticompetitivos, especialmente de tipo coordinado entre los principales actores.

El análisis del MinTIC advierte
El análisis del MinTIC advierte posibles economías de escala y mayores capacidades tecnológicas, pero también peligros de menor competencia y concentración del mercado frente a los pequeños operadores - crédito Min TIC

Esta situación, según el análisis, podría dificultar la sostenibilidad de operadores más pequeños, como WOM, y afectar la dinámica competitiva a largo plazo.

Entre los posibles beneficios identificados, el MinTIC destaca la generación de economías de escala en la gestión de redes y sinergias en la inversión para tecnologías avanzadas, como 5G. Estas eficiencias podrían equilibrar la competencia frente a Claro, el principal operador del país, y traducirse en una mayor capacidad tecnológica y mejores servicios para los usuarios.

Temas Relacionados

Integración Tigo-Une MovistarComisión de Regulación de ComunicacionesSuperintendencia de Industria y ComercioMercado de telecomunicaciones ColombiaCompetencia en telecomunicacionesInternet fijo residencialColombia-Noticias

Más Noticias

Asociación de Pacientes denuncia el colapso de la Nueva EPS: “¿Quién responde por los muertos?”

Asociaciones de pacientes exigen respuestas inmediatas al Gobierno y organismos de control ante la falta de pago a prestadores, cancelación de tratamientos y miles de muertes evitables

Asociación de Pacientes denuncia el

Ejército Nacional rechazó acciones que buscan bloquear operaciones en el Huila tras asonada civil en La Plata

Cerca de 500 personas fueron forzadas a obstaculizar operaciones militares en Los Sauces, La Plata, tras amenazas de desplazamiento y asesinatos, según inteligencia militar, lo que evidencia la grave situación de seguridad en la región

Ejército Nacional rechazó acciones que

Joven reportada como desaparecida murió arrollada por un bus en Barranquilla: esta es la historia

La joven madre de 25 años murió arrollada por un bus de servicio público en el barrio Chiquinquirá de Barranquilla

Joven reportada como desaparecida murió

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

El actor sorprendió al hablar de sus vínculos del pasado, explicó por qué no considera pareja a una de ellas y compartió detalles sobre su vínculo con la cantante caleña

Juanse Quintero habló de los

Denuncian que un vecino del barrio Castilla en Bogotá altera la tranquilidad con fiestas, carros de lujo y amenazas a la Policía

Ciudadanos denuncian que un hombre realiza fiestas a altas horas de la noche, circula en carros de lujo y amenaza a la comunidad y a la Policía, generando indignación y debate sobre la acción de las autoridades

Denuncian que un vecino del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate se refirió a

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

Castigos en ‘MasterChef Celebrity’: jurados advierten a Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Valentina Taguado con nuevas reglas cuando regresen al programa

Hombre que aceptó reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc fue condenado a más de ocho años de prisión

Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de la presentadora Claudia Lozano tras ser internada en una UCI

Esto se sabe tras la sorpresiva muerte de DJ referente de la electrónica que se presentó en el Festival Estéreo Picnic 2025

Deportes

Ricardo Gareca habló sobre si

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso