Joven reportada como desaparecida murió arrollada por un bus en Barranquilla: esta es la historia

La víctima, que había sido reportada como desaparecida días antes, dejó huérfanos a dos niños pequeños, según confirmaron sus familiares - crédito redes sociales/Facebook

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves 18 de septiembre cobró la vida de Deris Yohany Peinado Caballero, de 25 años, en el barrio Chiquinquirá, en el suroriente de Barranquilla.

La joven, madre de dos menores, fue identificada por su familia luego de que versiones en redes sociales la relacionaron con una persona reportada como desaparecida días antes.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el bus involucrado, afiliado a la empresa Coochofal y de placas SXQ-496, la atropelló sobre la vía y le provocó heridas que causaron su muerte en el lugar. Testigos alertaron al conductor, tras el impacto y detener la marcha, encontró el cuerpo sin vida de la joven.

Esta fue una foto publicada en redes sobre la joven respecto a su búsqueda - crédito redes sociales/Facebook

Peinado Caballero había sido reportada como desaparecida desde el sábado 13 de septiembre de 2025 por su expareja sentimental, de acuerdo a la información recogida por diversos medios locales.

La mujer se había contactado con su madre un día antes de su muerte

La madre de la víctima, Yovanna Caballero, narró que la última comunicación con su hija ocurrió el miércoles 17 de septiembre, cuando la joven avisó que se encontraba en casa de una amiga en Soledad.

“No sabíamos de ella hasta el miércoles que me llamó y me dijo que estaba en Soledad, donde una comadre”, dijo la progenitora, citada por El Universal de Cartagena.

Sin embargo, al día siguiente, la familia recibió la noticia fatal y reconoció a Deris Yohany por sus prendas de vestir en el sitio del accidente.

La madre de la joven confirmó que una amiga de su hija —se desconoce si era la cercana con la que estaba en Soledad— fue la que la contactó para informarle sobre el siniestro.

“Me llamó y me dijo «mira la ropa que tenía esta persona, revisa si era Deris». Yo confirmé que sí, efectivamente era ella. Una madre siempre reconoce el cuerpo de su hija”, dijo.

Este fue el cruce en el que falleció la mujer - crédito Google Maps

La víctima dejó huérfanos a dos niños de 8 y 4 años. “Fue duro cuando me enteré de la muerte de mi hija. Dejó dos niños pequeños”, expresó entre lágrimas la madre, que habló con el diario cartagenero.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana adelanta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para la plena identificación y la familia enfrenta ahora la pérdida repentina bajo un ambiente de consternación.

Obrero falleció tras caer de un octavo piso en una obra en Barranquilla

Un obrero identificado como Aurelio Manuel Pineda Pájaro, de 41 años, murió la mañana del lunes 15 de septiembre de 2025, luego de caer desde el octavo piso de un edificio en construcción en el barrio Altos de Riomar, norte de Barranquilla.

El incidente se registró hacia las 9:30 a. m., cuando el trabajador perdió el equilibrio mientras realizaba labores en la estructura, según informaron testigos a la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Debido a la gravedad del impacto, Pineda Pájaro falleció en el lugar. Las autoridades dieron inicio a una investigación para determinar si se presentaron posibles fallas en las medidas de seguridad laboral dentro de la obra.

El hombre falleció por la gravedad de las heridas - crédito redes sociales/X

Testigos informaron que, en el momento del fatal accidente, “él tenía el arnés, pero se le fue la lata con la eslinga, donde estaba amarrado, se fue con todo eso”, relató un allegado con dolor.

El caso recuerda un accidente similar ocurrido meses atrás en el sector de San Vicente, en el norte de la ciudad, donde un arquitecto perdió la vida al caer desde un piso once durante trabajos de remodelación, hechos en los que tampoco se habrían utilizado los elementos de protección adecuados.

El deceso del albañil significa volver al debate sobre la urgente necesidad de reforzar los controles y la prevención de riesgos en las construcciones de la capital del Atlántico.