Colombia

Esto se sabe tras la sorpresiva muerte de DJ referente de la electrónica que se presentó en el Festival Estéreo Picnic 2025

Con más de dos décadas de trayectoria, participó en festivales como Lollapalooza, Creamfields y el Estéreo Picnic en Colombia, y trabajó junto a artistas como Ana Tijoux, Los Tetas, Tiro de Gracia y Dante Spinetta

El fallecimiento de DJ Who
El fallecimiento de DJ Who generó conmoción en la escena electrónica chilena y latinoamericana - crédito red social X

La música electrónica latinoamericana está de luto tras la muerte de Claudio Medina, conocido artísticamente como DJ Who, uno de los DJs y productores más influyentes de las últimas dos décadas en la región.

La noticia fue confirmada el miércoles 17 por la productora Techmotion Chile, a través de un comunicado en redes sociales que rápidamente generó una ola de mensajes de despedida por parte de colegas y seguidores.

La partida del artista ha causado un fuerte impacto en la escena musical chilena e internacional, especialmente por la huella que dejó en festivales de gran envergadura.

En 2025, DJ Who se presentó en el Festival Estéreo Picnic de Colombia, consolidando su llegada a escenarios latinoamericanos de primer nivel.

Estos son los horarios con
Estos son los horarios con las presentaciones de los artistas invitados al Festival Estéreo Picnic - crédito Páramo

Antes, ya había compartido cartel en eventos como Lollapalooza Chile, Creamfields y, en 2017, incluso en Lollapalooza Chicago, uno de los encuentros electrónicos más importantes del mundo.

Su trayectoria comenzó a inicios de los años 2000, cuando pasó del grafiti a las tornamesas gracias al impulso de su amigo Cenzi, integrante de Makiza.

Desde entonces, Medina cultivó un estilo en constante evolución, colaborando con artistas como Ana Tijoux, Tiro de Gracia, Quique Neira, Dante Spinetta y Los Tetas.

Una de sus producciones más recordadas es Good Times, junto a Triciq, cuyo videoclip resaltó la diversidad cultural al estar protagonizado por una comunidad haitiana en Santiago, según el diario BioBioChile.

El debut oficial de DJ Who como figura consolidada ocurrió en 2008 en el Club Subterráneo de Santiago. Desde ese momento, su carrera se caracterizó por la innovación y la fusión de estilos.

La productora Techmotion Chile confirmó
La productora Techmotion Chile confirmó la muerte de DJ Who a través de un comunicado en redes sociales - crédito red social Instagram

“No me quiero encasillar en un DJ electrónico (…) cerrarme a una cosa sería como mucho”, declaró en 2019 en una conversación con el medio Culto, reflejando su interés en explorar nuevos sonidos sin perder autenticidad.

Sus influencias iban desde Michael Jackson y Pharrell hasta propuestas más contemporáneas como Skrillex, Flume y Disclosure, lo que se evidenció en su versatilidad y en su capacidad de conectar con distintas audiencias, de acuerdo con el medio chileno La Tercera.

Aunque mantuvo un perfil mediático bajo, su aporte lo convirtió en un referente ineludible de la escena electrónica nacional e internacional.

La noticia de su muerte generó conmoción inmediata. El guitarrista C Funk, de Los Tetas, escribió en redes sociales: “Sin duda demasiado pronto. Tu legado seguirá en el éxito de los que has ayudado en tu paso por este plano”.

Hasta ahora no se han revelado las causas de su fallecimiento. El velatorio se realizó el jueves en medio de muestras de cariño y respeto de la comunidad artística.

Entre sus temas más recordados
Entre sus temas más recordados se encuentra “Good Times" - crédito red social X

En su comunicado, Techmotion Chile subrayó: “Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del DJ y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who, quien tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional e internacional, compartiendo escenario con grandes artistas y participando en importantes festivales”.

Un artista del FEP 2026 está involucrado en la investigación de asesinato

Dos años después, el mismo festival vuelve a estar en el centro de la atención, aunque ahora por una razón muy distinta. El hallazgo de un cuerpo desmembrado en un automóvil abandonado en Los Ángeles puso bajo la lupa al rapero David Anthony Burke, conocido como D4vd, de 20 años, quien actualmente realiza una gira internacional y se presentara en el FEP 2026.

El vehículo, con matrícula de Texas y registrado a su nombre, fue remolcado tras permanecer cinco días en un estacionamiento de Hollywood Hills, luego de que vecinos alertaran a la policía por el fuerte olor.

Los forenses confirmaron que los restos pertenecen a Celeste Rivas, adolescente de 15 años desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore (California). El cuerpo fue identificado por un tatuaje en su dedo índice derecho con la palabra “Shhh”, idéntico al que porta el artista. La madre de la menor declaró que su hija mencionaba tener un novio con el mismo nombre del rapero.

D4vd canceló presentaciones musicales, mientras
D4vd canceló presentaciones musicales, mientras la policía sigue investigando la muerte de Celeste Rivas (Instagram/d4vd/Riverside Sheriff)

El caso tomó mayor notoriedad cuando se reveló que D4vd habría escrito una canción titulada Celeste_Demo unfin, filtrada en 2023 y aparentemente dedicada a la víctima.

Un portavoz del artista dijo a NBC News que D4vd “coopera plenamente con las autoridades”, aunque no ha suspendido su agenda.

El rapero continúa con su gira internacional y está confirmado en el Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá, uno de los eventos musicales más relevantes de Latinoamérica. La organización del festival aún no ha emitido un comunicado frente a la polémica.

Ejército tuvo una "granja de

Karina García publicó contundentes mensajes

Técnico del Club León reveló

