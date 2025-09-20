Colombia

Centro Democrático reiteró que hay vicios de trámite en la reforma pensional: le hizo esta petición a Corte Constitucional

El partido político advirtió presuntas irregularidades en la aprobación de la reforma por falta de cuórum y sesiones inválidas

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La bancada del Centro Democrático
La bancada del Centro Democrático pidió a la Corte Constitucional revisar el trámite de la Reforma Pensional por supuestas faltas en el procedimiento legislativo - crédito Colprensa

El Centro Democrático reiteró sus cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo que acompañó la aprobación de la reforma pensional. Según el partido, persisten importantes irregularidades tras analizar el auto de la Corte Constitucional del 9 de septiembre de 2025 y la actuación del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, que envió las actas del proyecto legislativo a la Corte Constitucional.

El informe que López remitió a la Corte indica que las actas —determinantes para la aprobación de la reforma— “fueron votadas y aprobadas por la plenaria del Senado”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Incluso, la respuesta del funcionario puntualiza que “el acta del 28 de junio se aprobó con cuórum decisorio, mientras que la del día 27 se aprobó con cuórum deliberatorio”, como se lee en el documento oficial.

Pero en el comunicado divulgado en las horas de la mañana del 20 de septiembre de 2025, la bancada del Centro Democrático señaló que “pretender afirmar que hubo sesión extraordinaria el 27 de junio de 2025, carece de toda validez, ya que no se aprobó el orden del día y no existió cuórum decisorio”.

El presidente de la Cámara,
El presidente de la Cámara, Julián López, defiende la legalidad del trámite de la Reforma Pensional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Según la colectividad de oposición, esta situación constituye un vicio en el procedimiento legislativo conforme a la Ley 5 de 1992.

El cuórum en las sesiones del 27 y 28 de junio se habría medido con un número de senadores “habilitados”: Centro Democrático

En ese contexto, el Centro Democrático rechazó además el argumento de la Presidencia sobre las constancias de no votación, mecanismo que, según López, habría inhabilitado a algunos representantes, limitando el número de congresistas habilitados a 79.

Consta en el comunicado que: “Ese planteamiento carece de todo sustento normativo: la Constitución Política y la Ley 5 de 1992 son claras en que el quórum se mide frente a la totalidad de los miembros de la corporación, no frente a un número ficticio de «habilitados» creado discrecionalmente por la presidencia”.

El partido, incluso, alegó que “la constancia de no votar es un derecho político de los congresistas, y en ningún caso puede alterar las mayorías exigidas ni disminuir el quórum requerido”.

De manera que consideraron que afirmar lo contrario —como hizo López— desconoce la Constitución, y en efecto pone en riesgo la legitimidad de las decisiones legislativas.

El presidente de la Cámara,
El presidente de la Cámara, Julián López, informó sobre el envío de actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional - crédito @Julianlopezte/X

Finalmente, el Centro Democrático sostuvo que lo afirmado por López, además de ser un error jurídico, confirma que la reforma pensional se habría tramitado “sobre la base de sesiones fallidas e inválidas”.

En consecuencia, la bancada legislativa del partido opositor concluyó con una petición expresa a la Corte Constitucional a decidir “en ejercicio de su autonomía” para “preservar la supremacía de la Constitución, el respeto por el debido proceso y la transparencia exigida en un Estado de derecho”.

Remisión de actas sobre la reforma pensional a la Corte Constitucional desencadena debate por legalidad del trámite

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, remitió a la Corte Constitucional las actas de las sesiones parlamentarias sobre la reforma pensional, con la defensa de que el proceso legislativo se ajustó a la ley.

Pero más allá del Centro Democrático, otros sectores políticos y congresistas cuestionan la validez de las actuaciones y advierten posibles irregularidades.

López compartió públicamente, mediante sus redes sociales, la acción oficial: “Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la @CConstitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, afirmó.

Katherine Miranda denuncia posibles irregularidades y falsedad en la documentación de la Reforma Pensional - crédito @lafm/X

El documento oficial también especificó los detalles de las votaciones y certifica que la aprobación de las actas “se realizó mediante votación ordinaria por sí y por no, conforme a lo establecido en el artículo 27 y 52 de la Ley 5 de 1992 y el desarrollo ordinario de las sesiones. En consecuencia, las actas identificadas fueron aprobadas por mayoría, decisión que fue proclamada por la Mesa Directiva”.

La Corte Constitucional recibirá las actas 255, 256 y 257, todas aprobadas el 26 de agosto de 2025, según consta en la gaceta correspondiente. El proceso ha sido respaldado desde el Gobierno, con declaraciones del presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en defensa de la existencia de cuórum decisorio y la validez del procedimiento.

Temas Relacionados

Centro DemocráticoReforma pensionalVicios trámiteColombia-Noticias

Más Noticias

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El equipo dirigido por Eduardo Berizzo fue superado ampliamente por el Tijuana, que aprovechó la fragilidad defensiva de los esmeraldas y la baja de James Rodríguez para firmar una victoria aplastante en la Liga MX

Técnico del Club León reveló

Lotería de Medellín: resultados ganadores del viernes 19 de septiembre

Como cada viernes, aquí están los resultados de la Lotería de Medellín

Lotería de Medellín: resultados ganadores

Siete muertos, más de 1.600 viviendas afectadas y cuatro municipios en alerta roja por la temporada de lluvias en Santander

El invierno ha golpeado con fuerza al departamento, dejando graves daños en infraestructura, cultivos y vías; el Ideam advirtió que las precipitaciones se intensificarán durante el fin de semana, aumentando el riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas

Siete muertos, más de 1.600

Resultados El Dorado Mañana: conozca los resultados del 20 de septiembre

Este sábado se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultados El Dorado Mañana: conozca

Karina García publicó contundentes mensajes de amor propio y superación personal en medio de rumores de ruptura con Altafulla

La modelo antioqueña sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que no mencionó a su pareja ni temas del amor, desatando reacciones sobre una posible crisis

Karina García publicó contundentes mensajes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Esto se sabe tras la

Esto se sabe tras la sorpresiva muerte de DJ referente de la electrónica que se presentó en el Festival Estéreo Picnic 2025

El álbum de estreno de Taylor Swift llegará a los cines de Colombia con ‘The Official Release Party of a Showgirl’

Karina García publicó contundentes mensajes de amor propio y superación personal en medio de rumores de ruptura con Altafulla

DJ Marcela Reyes respondió de manera contundente a seguidora que la señaló por la desaparición de su exesposo

La Segura vivió un momento de susto al dar a su hijo Lucca su primera comida: “Soy mamá primeriza”

Deportes

Técnico del Club León reveló

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso

Egan Bernal respondió al interés que despertó en el Visma Lease a Bike, de Jonas Vingegaard: “Estoy muy bien en este equipo”

Sebastián Montoya sufrió problemas mecánicos en Bakú: el fuego en su monoplaza lo dejó sin podio en la Sprint de Azerbaiyán de la Fórmula 2