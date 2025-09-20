Colombia

Alfredo Saade reaccionó a crítica de Juan Guillermo Zuluaga con un irónico mensaje: “Tiene chispa, aunque no tenga votos”

El exgobernador y precandidato cuestionó la manera como el ex jefe de Despacho llegó al Gobierno Petro: “Empresa cazatalentos”

Carol Salazar

Por Carol Salazar

El exgobernador y precandidato se burló de la manera como han llegado los funcionarios al Gobierno Petro. Aseguró que una "empresa cazatalentos" contrató a Lizcano y a otros exfuncionarios como Alfredo Saade - crédito @JuanGZuluaga/x

El exgobernador del Meta y precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga participó en un encuentro de aspirantes a la Presidencia en 2026 en el que hizo una intervención a manera de crítica, dirigida directamente a uno de sus contrincantes: el exministro de las TIC Mauricio Lizcano. Zuluaga aseguró que el ex jefe de la cartera es afín al presidente Gustavo Petro, aunque lo niegue, y que por eso no haría ninguna alianza con él.

“Yo también le dije a Mauricio que yo no haría nunca un acuerdo político con él, porque me mantengo en esta línea de que con nadie del petrismo lo hago. Pero, eso se parte el debate. Él se puso muy bravo y se paró y me insultó. Y él me dijo que él no era petrista”, señaló el precandidato en el foro.

Según reveló Zuluaga, el exministro se defendió asegurando que llegó al Gobierno Petro para liderar el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones gracias a sus méritos y a que estudió en la Universidad de Harvard. No obstante, el exgobernador puso en duda sus afirmaciones con un comentario sarcástico en el que mencionó a otros funcionarios y exfuncionarios de la administración actual.

La pulla a Alfredo Saade y su respuesta: “Me hizo reír”

Alfredo Saade respondió a comentario sarcástico del precandidato Juan Guillermo Zuluaga en el que fue mencionado. Aseguró que lo hizo reír - crédito Colprensa

Se refirió específicamente al ex jefe de Despacho de la Presidencia Alfredo Saade, hoy también precandidato; y a Juan Carlos Florián, politólogo y exactor de pornografía que alcanzó a ser ministro de Igualdad y Equidad por un poco más de un mes. También incluyó a la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia, que pasó por otros cargos dentro del Gobierno y que ahora será la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido.

Yo le dije: ‘Ah, es la misma empresa cazatalentos que contrató al pastor Sade y al actor porno y a Laura Sarabia y a Mauricio’. Yo le dije: ‘Pero antes, antes de designarlo ministro, estuvo en el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) y antes estuvo en la campaña’”, aseveró.

Saade reaccionó al comentario de Zuluaga con un comentario irónico, que se centró en exponer una burla disimulada en relación con las posibilidades que tiene el precandidato de ser elegido presidente de la República en las elecciones de mayo de 2026.

Me hizo reir juan guillermo (sic). Tiene chispa, aunque no tenga votos”, escribió el ex jefe de Despacho en su cuenta de X.

Alfredo Saade hizo comentario sarcástico sobre las posibilidades de que Juan Guillermo Zuluaga llegue a la Presidencia - crédito @alfredosaadev/X

El exfuncioanrio del Gobierno, contrario a Lizcano, sí se muestra públicamente como un fiel “petrista”. De hecho, cuando anunció su aspiración a la Presidencia, aclaró que uno de sus objetivos como mandatario de Colombia –si llega a ser elegido como tal–, es lograr que la figura de la reelección reviva para que el presidente Gustavo Petro pueda ser reelegido en el cargo.

En el evento de precandidatos, Zuluaga se refirió a la claridad política que deben demostrar los aspirantes y a la transparencia con la que deben mostrarse ante la población. Y, dirigiéndose directamente al exministro de las TIC, aseguró que se requiere de “pantalones” para aceptar públicamente cuál es la corriente ideológica que se sigue.

Mauricio Lizcano aseguró que no es afín al petrismo - crédito Prensa Mauricio Lizcano

Yo le decía a Mauricio: ‘A los colombianos uno no los puede engañar, la gente no es tonta’. Uno no es petrista y da una vuelta como la Mujer Maravilla y se vuelve despetrista. No. Aquí hay que tener pantalones y un asumir qué es uno. Y si se equivocó, pida disculpas. Y cuando está parado frente a la gente, hay que hablar con la verdad, porque el pasado no lo perdona a uno y uno de eso no se puede esconder, hermano”, dijo.

