El euro retrocedió frente al peso colombiano y estas son las claves detrás del ajuste, así cerró la divisa el 19 de septiembre

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 19 de septiembre de 2025 en un promedio de $4.575,26, lo que representó una caída de $8,49 frente al día anterior, equivalente a una variación diaria de -0,19. Durante la sesión, la divisa europea alcanzó un máximo de $4.592,8 y un mínimo de $4.548,89, reflejando una volatilidad moderada en el cruce EUR/COP.

Si bien no se registraron máximos históricos, la caída en su valor responde a una combinación de factores internacionales, como las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la inestabilidad en los mercados globales, junto con elementos locales que influyen en la oferta y demanda de divisas. En las casas de cambio, el euro se cotizó en un rango de $4.360 para la compra y $4.530 para la venta.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, cambió el sentido del resultado anterior, donde se anotó una bajada del 0,77%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia estable. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 7,98%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (14,84%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en fechas recientes.

Análisis del mercado

El comportamiento de los mercados cambiarios refleja un delicado equilibrio entre decisiones de política monetaria y expectativas sobre el crecimiento global, con efectos visibles en la relación del euro frente al peso colombiano. Mientras la Reserva Federal de EE. UU. optó por bajar su tasa en 25 puntos básicos, bajo lo que Jerome Powell definió como una estrategia de “gestión de riesgos”, el mensaje general no fue tan expansivo como muchos anticipaban.

La entidad mantuvo intacto su programa de endurecimiento cuantitativo, apoyada en la fortaleza del empleo y en utilidades corporativas que continúan sorprendiendo al alza. Ese matiz menos acomodaticio, sumado a la atención sobre el frente fiscal y las tensiones comerciales con China, moderó el impacto depreciador del recorte sobre el dólar.

En Europa, el desempeño desigual explica parte de la fragilidad del euro. El agregado regional muestra una modesta recuperación en sectores como la construcción, con un alza interanual de 3,2%, pero Alemania y Francia exhiben contracciones, en contraste con el vigor de España. Ese mapa mixto limita la capacidad del Banco Central Europeo para endurecer su política con claridad, lo que deja a la moneda común vulnerable frente a otras divisas.

En paralelo, Reino Unido lidia con un endeudamiento creciente y un Banco de Inglaterra que prefiere la cautela, manteniendo su tasa en 4%. Japón, por su parte, inició la reducción de su balance aunque dejó estable su interés en 0,5%, un paso que anticipa un giro gradual hacia la normalización monetaria.

China añadió otro elemento de incertidumbre, su economía desacelera y muestra presiones deflacionarias, obligando a las autoridades a mezclar estímulos puntuales ,como intervenciones en el mercado porcino, con promesas de apoyo más amplio y una mayor integración con la Asean. Brasil, en contraste, continúa firme con una Selic de 15%, enviando la señal de que la política restrictiva persistirá hasta bien entrado 2026. México mantiene una postura prudente debido a la resistencia de su inflación subyacente.

Para Colombia, el panorama externo se combina con realidades internas. La economía creció 4,3% interanual en julio, un dato que respalda al peso, pero la advertencia sobre reservas de gas con horizonte de apenas 6,1 años introduce un riesgo que puede pesar en la confianza de largo plazo.

Si se observa el cruce euro/peso, la debilidad relativa de la moneda europea y el soporte que recibe el peso por su dinamismo económico favorecieron movimientos que limitan su apreciación en favor del euro. Sin embargo, la dirección futura dependerá de cómo evolucionen las tasas en EE. UU. y en la Eurozona, así como de la respuesta de Colombia ante el desafío energético.