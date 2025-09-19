Colombia

Resultados El Dorado Mañana 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El sorteo de la lotería
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

El Dorado Mañana publicó los números de su más reciente sorteo celebrado esta viernes 19 de septiembre de 2025.

Se trata de una de las populares loterías colombiana que entrega cientos de millones de pesos todos los días a miles de apostadores. Descubra si resultó ser uno de los ganadores.

Resultados de El Dorado Mañana

Resultados de El Dorado Mañana
Resultados de El Dorado Mañana
  • Fecha: viernes 19 de septiembre de 2025
  • Sorteo: 5224.
  • Número ganador: 3214
  • La Quinta: 8.

A qué hora se juega El Dorado

La Lotería de El Dorado se celebra de lunes a sábado, reúne a personas que sueñan con llevarse el premio mayor.

A las 11:00 hora local, el Canal 1 transmitió en vivo el emocionante evento.

Recuerda que, si eres ganador, deberás presentar tu billete en buen estado para reclamar tu premio.

Cómo jugar la Lotería del Dorado. Créditos: Infobae México.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Jugar a la Lotería El Dorado es una experiencia emocionante que puedes disfrutar todos los días. A diferencia de otras loterías con números preestablecidos, aquí tienes la libertad de seleccionar un número de hasta cuatro dígitos, lo que te brinda una forma personalizada de participar y apostar.

El juego cuenta con dos modalidades:

Apuesta directa: Ganas si el número elegido coincide exactamente con el número ganador.Apuesta combinada: Aquí no importa el orden del número que selecciones, lo que hace esta modalidad más flexible y accesible.

La Lotería El Dorado Mañana ofrece seis diferentes premios según la cantidad de cifras que aciertes:

Por acertar 4 cifras (directa): 4.500 veces tu apuesta.Por acertar 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.Por acertar las 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor de tu apuesta.Por acertar las 3 últimas cifras (combinada): 83 veces tu apuesta.Por acertar 2 cifras: 50 veces lo apostado.Por acertar la última cifra: cinco veces lo apostado.

El sorteo se lleva a
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Lotería El Dorado MañanaColombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Gracias a una app desarrollada por Migración Colombia, víctima de red de trata de personas que era explotada sexualmente en República Dominicana fue rescatada

Con LibertApp, que permite denunciar casos de trata de personas mediante un botón de pánico, la mujer colombiana fue ubicada en Santodomingo

Gracias a una app desarrollada

Luna nueva y eclipse solar: así será el calendario lunar de esta semana desde Colombia

Mira al cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Luna nueva y eclipse solar:

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

El humorista Nelson Polanía organizó un encuentro para recordar a Fabiola Posada, compartiendo con sus seguidores cómo ha transformado el dolor en un tributo de humor y cariño a su esposa

Así fue como Polilla se

La Policía de Bogotá publicó el cartel de los más buscados

La campaña oficial busca que la comunidad se convierta en un actor clave en la identificación y denuncia de los criminales para poder capturarlos

La Policía de Bogotá publicó

El ministro Germán Ávila asume funciones presidenciales por ausencia de Gustavo Petro: estas serán sus atribuciones durante siete días

El presidente Petro participará en las sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, entre el 21 y el 27 de septiembre, y en su ausencia el ministro de Hacienda asumirá las funciones presidenciales

El ministro Germán Ávila asume
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Polilla se

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

Filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: expertos advierten los problemas para la salud mental por este tipo de acciones

Carolina Sabino colapsó por reto en ‘Masterchef Celebrity’: “No sé hacer esto, no sirvo”

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: “Las prepas están muy alzadas”

Joven que fue atacada por dos vendedoras ambulantes por un espacio en la calle en Bogotá contó toda la historia: “Es que usted se pasó de la línea”

Deportes

Falcao reveló el top-3 de

Falcao reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos