Ranking Spotify en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público colombiano.

Lo más escuchado

1. La Plena

W Sound

La canción de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 277.300 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 267.946 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. no tiene sentido

Beéle

Tras acumular 244.486 reproducciones, «no tiene sentido» de Beéle se mantiene en tercer lugar.

4. top diesel

Beéle

«top diesel», interpretado por Beéle, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 231.612 reproducciones.

5. YOGURCITO

Blessd

«YOGURCITO» de Blessd es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 219.543 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

«Mi Refe (w Ovy On The Drums)», interpretado por Beéle, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 195.531 reproducciones.

7. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se vende como pan caliente. Ya lleva 191.929 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. AMISTA (w Ovy On The Drums)

Blessd

«AMISTA (w Ovy On The Drums)» de Blessd sigue abriéndose camino en las listas. Con 189.051 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición octava.

9. COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)

Blessd

«COMO OREO (w Fuerza Regida, Ovy On The Drums)» de Blessd se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 188.612 reproducciones.

10. Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)

Kybba

«Ba Ba Bad Remix (w Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal)» de Kybba va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 188.385 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más oidas en Colombia durante el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feidse ha consolidado como una figura prominente en la escena musical de Colombia durante 2024, liderando las listas de Spotify tanto en la categoría de artistas como en la de canciones más escuchadas. Sus temas ‘Sorry 4 That Much’y ‘Luna’ han capturado la atención de los oyentes, reflejando su creciente influencia en el género urbano. Además, su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’incluyó exitosas presentaciones en Bogotá y Medellín, destacando su impacto más allá de las plataformas digitales.

El reguetón ha dominado las preferencias musicales en Colombia, según las listas Top Artistas Colombia 2024 y Top Canciones Colombia 2024 de Spotify. Feid encabeza ambas listas, con ‘Luna’, en colaboración con ATL Jacob y ‘Sorry 4 That Much’ como las canciones más populares. Otros artistas destacados incluyen a Karol G, Blessd, y Bad Bunny, quienes también han dejado su huella en las listas con temas como ‘Perro Negro’ y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’.

La lista Top Canciones Colombia 2024 presenta una variedad de colaboraciones que han resonado con el público. Entre ellas se encuentran ‘Mírame’ de Blessd y Ovy On The Drums y ‘Según Quién’de Malumay Carin León. Estas colaboraciones reflejan la diversidad y la riqueza del género urbano en el país.

En cuanto a la lista Top Artistas, además de Feid, se destacan canciones como ‘La Falda’ de Myke Towers y ‘Monastery’de Ryan Castrojunto a Feid. La presencia de artistas como Anuel AA con ‘Shampoo de Coco’ y Rauw Alejandro con ‘Khé?’ también subraya la popularidad de estos géneros en Colombia.

El fenómeno de Feid no se limita a su éxito en las listas de reproducción. Su gira ‘Ferxxocalipsis World Tour’ ha sido un éxito rotundo, con conciertos consecutivos en el Coliseo MedPlus de Bogotá y el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, atrayendo a miles de fanáticos. Esta combinación de éxito en streaming y en vivo subraya su prominencia en el panorama musical colombiano.

La influencia de Feid y el auge del reguetón en Colombia durante 2024 reflejan una tendencia más amplia en la música latina, donde la colaboración y la innovación continúan impulsando el género hacia nuevas alturas.