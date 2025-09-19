Petro estalló contra Katherine Miranda por intenciones de tumbar la reforma tributaria del Gobierno: “Haces un inmenso mal a Colombia”

Katherine Miranda rechazó la propuesta de reforma tributaria del presidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

El nombramiento de Katherine Miranda como coordinadora ponente de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes generó un escenario de alta tensión política en Colombia.

Durante su intervención en el Congreso de Colfecar, la congresista lanzó un mensaje contundente: “No hay ambiente no solamente en el país, sino en el propio Congreso de la República para aprobar esa reforma”, según afirmó Miranda en declaraciones recogidas por diversos medios.

La legisladora, que asumió la coordinación de la ponencia, también anticipó que la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro para 2025 enfrenta un panorama adverso en el Legislativo. Miranda aseguró que desde su posición buscará frenar el avance del proyecto: “Vamos a dar absolutamente todo para volver a tumbarle la reforma tributaria a Gustavo Petro”.

Katherine Miranda realizó duros señalamientos contra la reforma tributaria que quiere Petro - crédito X

Uno de los puntos más polémicos del articulado, radicado el 1 de septiembre de 2025, es la aplicación de IVA y nuevos gravámenes a combustibles y vehículos. Miranda cuestionó los argumentos del Ejecutivo, especialmente la afirmación de que los sectores más vulnerables no se verían afectados por el alza en los combustibles. En su intervención, la representante expresó: “El presidente Gustavo Petro nos viene a decir que los pobres no usan gasolina. ¿Cómo va a llegar la comida a las plazas de mercado o a los supermercados? No va a ser en una alfombra mágica”.

El proyecto también fue criticado por su impacto en la movilidad sostenible. Miranda advirtió que la reforma contradice el discurso oficial sobre transición energética, al proponer un incremento del IVA para los vehículos híbridos. Actualmente, estos automóviles tributan con una tasa reducida del 5 %, pero la reforma plantea elevarla a 19 %. Frente a esto, subrayó: “Van a poner IVA y un aumento injustificado a los carros híbridos, que son una respuesta ciudadana a esa transición. En vez de estimularlos, los castigan”.

La férrea defensa del presidente Petro a la reforma tributaria

En reacción a las declaraciones de Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para defender el proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional.

Desde su perspectiva, la postura de la congresista con respecto a la iniciativa puede generar daños en el futuro del país, ya que la considera como la solución para los problemas económicos que tiene el Estado.

El jefe de Estado considera que la congresista no se basa en argumentos sólidos para rechazar la propuesta, sino que se dejó llevar por odios políticos - crédito @petrogustavo/X

“No me haces daño a mi Katherine, le haces un inmenso mal a Colombia y a una economía que he logrado fortalecer y relanzar”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Para dejar sentada su postura, explicó el posible escenario si la reforma tributaria llega a hundirse en el Congreso de la República. A juicio del presidente Petro, el país sufrirá graves consecuencias en 2027. Incluso, sostuvo que el criterio de Miranda está alimentado por el odio a sus ideas políticas, más no por información fundamentada.

“Si hundes la reforma tributaria con tus compañeros de extrema derecha ya verás, en el 2027, el inmenso daño que fuiste capaz de hacer, ya no en el discurso, sino en los hechos, por simple ignorancia económica y odio político”, subrayó.

Gustavo Petro defendió su reforma tributaria - crédito @petrogustavo/x

Petro también dirigió un mensaje directo a los propietarios de grandes empresas, a quienes instó a cumplir con sus obligaciones fiscales. El mandatario expresó: “No más mentiras con la reforma tributaria, señores riquísimos, son dueños de prensa y redes, pero paguen sus impuestos. Paga más impuesto la secretaria del banquero que el banquero. Dejan a los niños de los pobres sin estudio, sin salud y sin comida en el colegio”.

En su análisis, las críticas son una cortina de humo de los empresarios y de las personas ricas del país para, según el mandatario, evitar que su proyecto de ley vea la luz.

“Los ricos de Colombia ya se pusieron a decir mentiras por redes sobre la reforma tributaria. Su objetivo es decir que les van a poner impuestos a la mayoría de los colombianos, cuando en su mayor parte serán impuestos a los ricos, que no pagan impuestos en Colombia, viven deliciosímo y de gorra”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó: “Si el congreso hunde la reforma que pone impuestos a los riquísimos, no quedará más recurso que la gasolina para devolver el subsidio por 70 billones, que es la verdadera causa del déficit, producida por Duque y Ocampo”.