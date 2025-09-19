Paloma Valencia arremetió contra el presidente y lo comparó con Nicolás Maduro tras su advertencia a Donald Trump: “Tiene la boca de payaso”

La senadora y precandidata del Centro Democrático comparó al presidente Petro con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia lanzó una serie de fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este rechazara públicamente la decisión de descertificación emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Petro, en una alocución transmitida el miércoles 17 de septiembre, respondió con firmeza y desafió lo que consideró una amenaza directa a la soberanía nacional: “A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos; acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras”.

Esa respuesta provocó una reacción inmediata de la senadora Valencia, que se pronunció a través de su cuenta en X y allí escribió: “Ahora @petrogustavo bravo porque Trump lo sanciona. Póngale color: Petro maduró y ahora dice que no le tiene miedo. Pero mientras se delira con discursos, dejó los abuelos sin subsidio, recortó Familias en Acción y abandonó a las Fuerzas Militares”.

Paloma Valencia compartió un video donde comparó al presidente Petro con Nicolás Maduro, usando una frase idéntica dicha por ambos - crédito @PalomaValencia/X

Junto con ese mensaje, Valencia compartió un videoclip donde volvió a cuestionar el tono confrontativo del mandatario. En él, repitió su mensaje escrito e incluyó el fragmento de la alocución de Petro sobre la advertencia de su soberanía.

Inmediatamente después, el video añadió un fragmento de una declaración del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, donde expresó exactamente las mismas palabras: “Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde”.

Con este montaje, la senadora buscó establecer un paralelo entre Petro y Maduro, insinuando una similitud en sus discursos y comportamientos. Además, en el mismo video, Paloma Valencia continuó con un discurso extenso en el que criticó con dureza las decisiones del actual Gobierno:“Petro, que somos el país más pobre de la región. Y que gracias a él, a Petro, estamos saliendo de la pobreza”.

La senadora del Centro Democrático aseguró que Petro se enfoca en discursos confrontativos y no en soluciones reales - crédito Cristian Garavito Cruz/Presidencia -Paloma Valencia

Luego, confrontó esa afirmación con cifras y argumentos sociales: “El señor es que claramente no ha visto los indicadores de los demás países. Colombia es un país de ingreso medio que se ha venido enriqueciendo con el esfuerzo y el trabajo de todos los colombianos, pese a las guerrillas criminales que, unidas al narcotráfico, han venido asesinando a los colombianos”.

“Si en este país no nos hubieran organizado la violencia política, los secuestros, el reclutamiento de nuestros niños, la destrucción de nuestros pueblos, seríamos un país sin pobreza, sin exclusión”, señaló en el video compartido en X.

También denunció que el Gobierno redujo el alcance de varios programas sociales: “Este Petro, que se le llena la boca hablando de todos los subsidios, es el único gobierno que ha venido disminuyéndolos, así como lo oyen. Cayeron los subsidios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y, por supuesto, incluso cayeron los subsidios al adulto mayor. 23.000 ancianos pobres los dejaron sin subsidio, Petro, no hable paja, que tiene la boca de payaso, lo grande que la tiene”.

El presidente Petro afirmó que la lucha contra el narcotráfico no debe medirse por muertos y comparó la situación con Estados Unidos

En esta misma línea de críticas, Paloma Valencia también defendió con vehemencia a las Fuerzas Armadas, puesto que acusó al presidente Petro de abandonar la inversión en seguridad: “Petro tiene celos porque salió Trump a felicitar nuestras Fuerzas Militares. ¿Y quién no felicitaría a las fuerzas militares de Colombia? Que con todo el valor han venido enfrentando todos los carteles del narcotráfico en forma de cartel, en forma de paramilitar, en forma de grupo guerrillero, y los han ido derrotando a todos”.

“El presidente Petro lo que decidió fue guardarlos, no mantener la infraestructura, no comprar armas, comprar munición y dejar que todos los helicópteros se quedaran sin mantenimiento. Pero los hombres y las mujeres de nuestra fuerza son orgullo para todos”, aseveró.