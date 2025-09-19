Colombia

Paloma Valencia arremetió contra el presidente y lo comparó con Nicolás Maduro tras su advertencia a Donald Trump: “Tiene la boca de payaso”

La senadora del Centro Democrático acusó a presidente colombiano de imitar al dictador venezolano, cuando pidió que lo buscaran en el Palacio Miraflores, y lo instó a no seguir con discursos vacíos mientras los subsidios sociales desaparecen

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
La senadora y precandidata del Centro Democrático comparó al presidente Petro con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro - crédito @PalomaValenciaL/X

La senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial Paloma Valencia lanzó una serie de fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, luego de que este rechazara públicamente la decisión de descertificación emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Petro, en una alocución transmitida el miércoles 17 de septiembre, respondió con firmeza y desafió lo que consideró una amenaza directa a la soberanía nacional: “A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos; acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y los recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esa respuesta provocó una reacción inmediata de la senadora Valencia, que se pronunció a través de su cuenta en X y allí escribió: “Ahora @petrogustavo bravo porque Trump lo sanciona. Póngale color: Petro maduró y ahora dice que no le tiene miedo. Pero mientras se delira con discursos, dejó los abuelos sin subsidio, recortó Familias en Acción y abandonó a las Fuerzas Militares”.

Paloma Valencia compartió un video
Paloma Valencia compartió un video donde comparó al presidente Petro con Nicolás Maduro, usando una frase idéntica dicha por ambos - crédito @PalomaValencia/X

Junto con ese mensaje, Valencia compartió un videoclip donde volvió a cuestionar el tono confrontativo del mandatario. En él, repitió su mensaje escrito e incluyó el fragmento de la alocución de Petro sobre la advertencia de su soberanía.

Inmediatamente después, el video añadió un fragmento de una declaración del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, donde expresó exactamente las mismas palabras: “Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde”.

Con este montaje, la senadora buscó establecer un paralelo entre Petro y Maduro, insinuando una similitud en sus discursos y comportamientos. Además, en el mismo video, Paloma Valencia continuó con un discurso extenso en el que criticó con dureza las decisiones del actual Gobierno:“Petro, que somos el país más pobre de la región. Y que gracias a él, a Petro, estamos saliendo de la pobreza”.

La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático aseguró que Petro se enfoca en discursos confrontativos y no en soluciones reales - crédito Cristian Garavito Cruz/Presidencia -Paloma Valencia

Luego, confrontó esa afirmación con cifras y argumentos sociales: “El señor es que claramente no ha visto los indicadores de los demás países. Colombia es un país de ingreso medio que se ha venido enriqueciendo con el esfuerzo y el trabajo de todos los colombianos, pese a las guerrillas criminales que, unidas al narcotráfico, han venido asesinando a los colombianos”.

“Si en este país no nos hubieran organizado la violencia política, los secuestros, el reclutamiento de nuestros niños, la destrucción de nuestros pueblos, seríamos un país sin pobreza, sin exclusión”, señaló en el video compartido en X.

También denunció que el Gobierno redujo el alcance de varios programas sociales: “Este Petro, que se le llena la boca hablando de todos los subsidios, es el único gobierno que ha venido disminuyéndolos, así como lo oyen. Cayeron los subsidios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y, por supuesto, incluso cayeron los subsidios al adulto mayor. 23.000 ancianos pobres los dejaron sin subsidio, Petro, no hable paja, que tiene la boca de payaso, lo grande que la tiene”.

El presidente Petro afirmó que la lucha contra el narcotráfico no debe medirse por muertos y comparó la situación con Estados Unidos

En esta misma línea de críticas, Paloma Valencia también defendió con vehemencia a las Fuerzas Armadas, puesto que acusó al presidente Petro de abandonar la inversión en seguridad: “Petro tiene celos porque salió Trump a felicitar nuestras Fuerzas Militares. ¿Y quién no felicitaría a las fuerzas militares de Colombia? Que con todo el valor han venido enfrentando todos los carteles del narcotráfico en forma de cartel, en forma de paramilitar, en forma de grupo guerrillero, y los han ido derrotando a todos”.

“El presidente Petro lo que decidió fue guardarlos, no mantener la infraestructura, no comprar armas, comprar munición y dejar que todos los helicópteros se quedaran sin mantenimiento. Pero los hombres y las mujeres de nuestra fuerza son orgullo para todos”, aseveró.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaGustavo PetroCentro DemocráticoPalacio MirafloresNicolás MaduroDictadura venezolanaColombia-Noticias

Más Noticias

Universidad vietnamita, aliada de Icetex, ofrece becas completas para estudiantes colombianos: requisitos y fechas

La convocatoria incluye programas en varios idiomas y beneficios para quienes buscan formación en Asia, con opciones de movilidad y colaboración en investigación

Universidad vietnamita, aliada de Icetex,

“Destruí a mi familia”: la desgarradora confesión del asesino de su propio hermano, un drama como Caín y Abel

En prisión y marcado por la culpa, Benedicto Castiblanco relató cómo el asesinato de su hermano no solo lo condenó a 15 años de cárcel, también fracturó para siempre a su madre y a toda su familia

“Destruí a mi familia”: la

James Rodríguez, al igual que Neymar y Coutinho, se habría negado a jugar con León por esta razón

El futbolista colombiano tuvo algunos minutos contra Tigres de Monterrey luego de regresar de la doble fecha eliminatoria con la selección Colombia

James Rodríguez, al igual que

Petro es blanco de críticas por divulgación simultánea de publicaciones oficiales en redes de varias entidades: “Miserables”

En las cuentas del Icbf, la Superintendencia Nacional de Salud, el Servicio Geológico Colombiano y otros, han aparecido piezas comunicativas que favorecen a la administración

Petro es blanco de críticas

Esta fue la razón que impidió que Falcao fichara con el Real Madrid en su mejor momento deportivo: “No me arrepiento”

El futbolista profesional reveló que el interés del club presidido por Florentino Pérez existió, pero su cariño por el equipo rojiblanco pesó más

Esta fue la razón que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu se accidentó en

La Jesuu se accidentó en carretera y tuvo que recibir asistencia médica: “Íbamos directo al barranco”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Yina Calderón y Juliana Velásquez causaron furor en redes al parecer en un video bailando: “Separadas al nacer”

Mane Díaz relató el susto que le hizo dejar el licor para siempre y los detalles de su incursión en la música

Festival Altavoz 2025: esta es la programación oficial y los artistas destacados de la edición número 22

Deportes

James Rodríguez, al igual que

James Rodríguez, al igual que Neymar y Coutinho, se habría negado a jugar con León por esta razón

Esta fue la razón que impidió que Falcao fichara con el Real Madrid en su mejor momento deportivo: “No me arrepiento”

Peleador colombiano se hizo viral al pedir el apoyo del país para su debut en la UFC: “La puerta abierta para los demás”

Reinaldo Rueda desmintió haber recomendado al que sería el nuevo técnico de Nacional: “Es una pena”

Linda Caicedo protagonizó asistencia al estilo de Maradona con el Real Madrid en la Champions League femenina