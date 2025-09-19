Estas son las marcas más mal pronunciadas por los colombianos en 2025, según Preply: hay una muy conocida

LinkedIn acumuló 7.920 búsquedas anuales para descifrar la manera correcta de decir el nombre de la red profesional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Preply, que conecta a más de 50.000 profesores expertos en 50 idiomas con estudiantes de diferentes regiones del mundo, promueve la importancia de practicar la pronunciación en escenarios auténticos.

Recomienda que los estudiantes no se limiten al aprendizaje teórico del vocabulario, sino que se atrevan a expresar en voz alta nombres de marcas y otros términos en situaciones cotidianas, ya sea durante una presentación, al pedir en un restaurante o simplemente al conversar con amigos sobre sus preferencias de consumo.

Un análisis reciente realizado por Preply, revela que la pronunciación correcta de los nombres de marcas internacionales sigue siendo un desafío para los colombianos, incluso cuando se trata de aquellas de fama mundial.

El estudio, basado en un año de búsquedas de Google relacionadas con la frase “cómo pronunciar”, investigó la frecuencia con que los hispanohablantes consultan la pronunciación de 675 marcas de distintos sectores, determinando cuáles presentan mayores obstáculos fonéticos.

Dificultad para los colombianos

De acuerdo con la plataforma especializada, en Colombia se contabilizaron más de 77.200 búsquedas sobre pronunciación, lo que da cuenta del interés y la dificultad que implica adaptar nombres foráneos a los patrones del español. Encabezando el listado nacional, LinkedIn acumuló 7.920 búsquedas anuales para descifrar la manera correcta de decir el nombre de la red profesional (Link-tin). Esta cifra evidencia que, a pesar de estar plenamente integrada en la vida digital y profesional, su nombre continúa representando un reto debido a las diferencias fonéticas entre el inglés y el español.

El informe destaca que otras marcas tecnológicas y del ámbito digital tampoco escapan a estas complicaciones. Airbnb (Air-bee-en-bee) y Google (Goo-guhl), ampliamente conocidas y de uso diario para muchos internautas, ocupan posiciones relevantes en el ranking. No obstante, la moda de lujo también aparece en el panorama colombiano, con Louis Vuitton (Lwee Vwee-ton) y Tommy Hilfiger (Tom-ee Hill-fig-er) figurando entre las que más búsquedas generan, en parte debido a su ortografía poco familiar y a la presencia de letras mudas y fonemas ajenos al español.

Nivel global

A escala internacional, la tendencia es similar, aunque con variaciones en cuanto a las marcas más consultadas. Según el análisis de Preply, está

Google (Goo-guhl) con 55.800 búsquedas anuales Airbnb (Air-bee-en-bee) LinkedIn (Link-tin) Yves Saint Laurent (Eve San Loh-rahn) Louis Vuitton (Lwee Vwee-ton) Coach (Kohch) Apple (Ap-uhl) Nike (Nai-kee) Versace (Ver-sah-cheh)

Según Preply, aunque las compañías tienden a buscar nombres con proyección global, la diversidad fonética y las reglas propias de cada lengua pueden crear barreras inesperadas. “En español nos cuestan especialmente las letras mudas, los sonidos nasales del francés y las correspondencias entre ortografía y fonética del inglés”, señala. El estudio resalta que la exposición cotidiana no garantiza necesariamente la adquisición de una pronunciación adecuada y que factores como la confianza y la práctica real resultan cruciales para superar estos obstáculos.

Cabe resaltar, que en cuanto a la metodología utilizada, el estudio de Preply se basó en la recopilación y análisis de los registros de búsqueda realizados en Google durante doce meses, con foco especial en las dudas de pronunciación de marcas internacionales entre hispanohablantes. Así se identificaron los nombres más mencionados y se consolidaron los rankings segmentados por país y a nivel global.

Las conclusiones de este análisis reflejan los desafíos lingüísticos a los que se enfrenta una comunidad global cada vez más expuesta a marcas de origen diverso. Aunque la presencia constante de estos nombres en la vida cotidiana puede sugerir familiaridad, la corrección fonética es una competencia que todavía requiere trabajo y atención, especialmente para quienes desean proyectar una imagen profesional o internacional en escenarios laborales, académicos y sociales.