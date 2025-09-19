Estadounidense fue hallado culpable de tráfico sexual infantil por abusar de una adolescente en Medellín: “Otro depravado”

Michael J. Inofuentes enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua - crédito Camila Díaz / Colprensa y @FicoGutierrez/X

Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a Michael J. Inofuentes, un ciudadano estadounidense con residencia en Colombia, por el delito de tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la decisión del jurado e informó que el caso involucra a una menor de 15 años de la capital antioqueña, que fue agredida sexualmente por Inofuentes.

“¡Cero y van dos! Otro depravado sexual es encontrado culpable (…). Creyó que podía venir a nuestro país a dañar a nuestros niños y quedar impune. ¡Se equivocó!”, escribió el alcalde en su cuenta de X, celebrando la determinación que tomó del jurado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo expuesto por el mandatario local, el sujeto en cuestión enfrentará una pena mínima obligatoria de 10 años o hasta a una cadena perpetua por el delito que cometió en Colombia. La lectura de la sentencia en su contra está prevista para enero de 2026.

El jurado halló culpable al ciudadano norteamericano por los delitos de por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero - crédito Stefan Zaklin/EFE

Las autoridades estadounidenses lo hallaron culpable luego de recopilar pruebas sobre la explotación sexual y el traslado de la menor con fines ilícitos. Entre las pruebas que recolectaron en su contra figuran una serie de mensajes en los que queda en evidencia cómo el acusado negoció encuentros sexuales con la menor de edad en hoteles de Medellín, junto a pagos recurrentes que hizo por violentar sexualmente a la adolescente.

El caso fue catalogado por Gutiérrez como un ejemplo que “debe servir para proteger a nuestros niños y exigir condenas ejemplarizantes a quienes los ponen en riesgo”. Asimismo, aseguró que la infancia es sagrada y que quien atente contra la integridad de un menor debe responder con sanciones estrictas, sin cabida a contemplaciones en materia judicial.

“La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Estos depredadores son lo peor de la sociedad y tienen que estar tras las rejas”, precisó.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el ciudadano estadounidense Michael J. Inofuentes fue declarado culpable por agredir sexualmente de una menor de edad en Colombia - crédito @FicoGutierrez/X

El mandatario local agradeció a diversos organismos internacionales que colaboraron en la investigación sobre el caso. Entre ellos está la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Miami, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. El alcalde agradeció la labor conjunta, señalando la importancia de seguir alertas ante casos de explotación y abuso sexual, especialmente con implicados extranjeros.

Ciudadano estadounidense capturado por delitos sexuales en Medellín

Mientras continúa y concluye el proceso judicial contra Michael J. Inofuentes, las autoridades colombianas, en alianza con las estadounidenses, continúan llevando a cabo operaciones para detener el tráfico sexual de menores de edad en Medellín. Justamente, el 13 de septiembre de 2025, la Policía Metropolitana de Medellín reportó la captura de 1.997 personas señaladas de delitos sexuales contra menores a lo largo de 2025.

Entre los detenidos figura Stephen Paul Mueller, ciudadano estadounidense investigado por explotación sexual comercial y demanda de servicios sexuales con persona menor de 18 años.

El ciudadano norteamericano realizó 33 viajes a Colombia en solo dos años - crédito Policía Metropolitana de Medellín

De acuerdo con las autoridades, el arresto de Mueller fue resultado de una operación conjunta con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Las indagaciones realizadas lograron demostrar que Mueller realizaba viajes frecuentes a Medellín y que utilizaba plataformas de redes sociales para contactar menores de edad, a quienes ofrecía dinero y hospedaje en apartamentos arrendados a cambio de encuentros sexuales.

El reporte oficial detalla que el sospechoso realizó 33 movimientos migratorios de ingreso a Colombia durante los últimos dos años. Además, la oficina de HSI en Arizona realiza una investigación complementaria por turismo sexual infantil en el país de origen del detenido.