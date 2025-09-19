Director del programa antidrogas de Estados Unidos envió un mensaje a Petro: “Que venga a hablar conmigo”

El mandatario colombiano ha tenido una postura defensiva desde que se confirmó la descertificación del país en la lucha antidrogas - crédito EFE/Reuters

Se mantiene la polémica por el retiro de la certificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas, lo que ha sido calificado como una de las derrotas más importantes del Gobierno Petro.

Los pronunciamientos que ha protagonizado el mandatario colombiano tras conocerse la noticia han sido para arremeter contra la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Petro ha defendido su política antidrogas, indicó que la persecución contra campesinos no es la solución y ha responsabilizado a los norteamericanos de provocar que el consumo de cocaína aumente.

“Ustedes dejaron crecer las hectáreas de hojas de coca reales. La potencialidad no existe y se puede evitar. Fue la frase tramposa que metieron en el informe de la ONU para que no se mirara cómo dejaron caer el programa de sustitución voluntaria”.

Director del programa antidrogas le respondió a Petro

Petro afirmó que la descertificación es una decisión política contra su Gobierno - crédito Europa Press

En diálogo con Semana, el director del programa antidrogas de Estados Unidos, Dan Neill, se refirió a los recientes pronunciamientos por parte de Gustavo Petro sobre la descertificación mencionada.

En primer lugar, reconoció que el mandatario colombiano tiene razón al señalar los problemas de consumo que tiene su país, lo que describió como uno de los motivos por los que siguen combatiendo a las estructuras criminales que se financian con el narcotráfico.

“Sí, Estados Unidos probablemente es el principal consumidor de hidrocodona. Probablemente, también fue el principal consumidor de cocaína en algún momento. Así que, sí, tenemos un problema de drogas, pero diría que estamos haciendo algo al respecto y trabajando enérgicamente y ahí es donde entra en juego la estrategia de respuesta a las sobredosis”.

Petro acusó a Estados Unidos y Europa de ser las zonas donde se concentra el consumo de cocaína - crédito Colprensa

El norteamericano aseguró que le gustaría hablar con Gustavo Petro para que el colombiano comprenda todo lo relacionado con las políticas antidrogas de su país.

“Por favor, pídanle que venga a hablar conmigo o con cualquier persona del Gobierno de Estados Unidos que pueda hablar sobre la estrategia de respuesta a las sobredosis”.

El director del programa antidrogas volvió a referirse al problema de consumo de narcóticos que se registra en su país para indicar que uno de los pasos para combatir lo negativo es reconocer lo que se ha hecho mal.

“Por lo tanto, le recomendaría que revisara este material. Por favor, consulte nuestro sitio web. Por favor, invite a cualquiera que quiera discutir esto más a fondo y tener estas conversaciones, porque cuando niegas tener un problema, tú eres el problema y estamos trabajando en ello”, puntualizó Neill.

Políticos en Colombia han responsabilizado a Gustavo Petro por la descertificación - crédito AP

Sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, en diálogo con Infobae Colombia, Juan Nicolás Garzón, experto en temas jurídicos a nivel político e internacional, aclaró varias dudas.

“Esta es una decisión eminentemente política, siempre lo ha sido, tiene una dimensión ante todo política. Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay dos países, o dos gobiernos, particularmente más que países, que no tienen una misma visión sobre esta problemática, no están para nada alineados, que, por el contrario, están distantes”.

Garzón anticipó que la relación entre los países no mejorará mientras Gustavo Petro y Donald Trump se mantengan en el poder; además, aclaró que el apoyo de Estados Unidos se mantendrá siempre y cuando Colombia mejore los resultados en la lucha contra el narcotráfico.

“La consecuencia va a ser un mayor distanciamiento entre los dos países. Nos queda menos de un año de Gobierno Petro y la relación seguirá enfriándose; sin embargo, Estados Unidos también sabe que una decisión muy radical de recorte puede ser inconveniente para ellos. Yo creo que mientras el Gobierno Petro termina, tendremos una relación bastante fría”.