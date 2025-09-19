Daniel Palacios acusó a Claudia López de “incoherente” y “oportunista”, tras críticas contra Duque y Petro: “Cambia el libreto”

Palacios usó una metáfora futbolística y pidió “tarjeta roja” para Claudia López - crédito DanielPalam/X

El precandidato presidencial Daniel Palacios criticó a la exalcaldesa de Bogotá y también precandidata Claudia López por unas declaraciones que realizó durante una entrevista, en las que cuestionó el papel del expresidente Iván Duque y su gobierno en el contexto político actual.

En el fragmento difundido, Claudia López habló con la periodista Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva, donde también se refirió a Álvaro Uribe Vélez, así como a la situación política que atraviesa el país.

Durante la conversación con Eva Rey, Claudia López expresó que el mal desempeño del gobierno de Iván Duque habría favorecido la elección de Gustavo Petro como presidente. “Pero Eva, pues es que esto ya se sabía, todos conocíamos a Petro, ¿todos conocíamos a Petro? Pues sí, pero también todos conocemos a Uribe y a Duque, ¿no? Entonces, digamos que no se nos olvide que es que el gran elector de Petro fue Iván Duque, su mal gobierno, su desastre, su falta de carácter, ese es el gran elector”, manifestó la precandidata.

Claudia López señaló que el mal gobierno de Iván Duque favoreció la elección de Gustavo Petro - crédito Sergio Acero/Colprensa

A través de un video compartido en su cuenta de X, Daniel Palacios empleó una metáfora futbolística para referirse a la postura de Claudia López. “Esperen, esperen, esperen, un momento, un momento, un momento. Paren la jugada, pido revisión del VAR. ¿Están mirando algo en el VAR, Mariano?“, expresó Palacios, que acto seguido recordó otra intervención en la que López se contradijo: ”El gobierno nacional del presidente Duque es el gobierno que ha hecho la mayor inversión en infraestructura y movilidad sostenible en la historia de Colombia y Bogotá. Yo se lo quiero agradecer, de verdad”, aseguró en su momento la precandidata.

Luego, en otra declaración pública, Claudia López defiende la inversión social realizada durante la administración Duque, especialmente en programas de apoyo a familias en condición de pobreza en la capital. “No tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá que al gobierno del presidente Petro. De 8 millones de bogotanos y casi 3 millones de cundinamarqueses, nuestra gratitud por siempre”, aseguró.

Daniel Palacios criticó a Claudia López por cambiar de postura política - crédito @DanielPalam/X

Palacios enfatizó lo que considera una falta de consistencia en los planteamientos de López. “Definitivamente a Claudia López es muy fácil cogerla en fuera de lugar. Y no lo digo yo, ya todos la conocemos, que dice una cosa a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche está diciendo totalmente lo contrario”.

Y agregó: “Doctora Claudia, definitivamente la coherencia con usted no pegó, porque lo que habitan ustedes es la conveniencia y el oportunismo político. Saquemos de la cancha a estos políticos oportunistas y acomodados. Tarjeta roja para Claudia López”, concluyó.

Sobre la aspiración de Álvaro Uribe al Senado

La exalcaldesa reconoció logros de Uribe, pero insistió en que debe retirarse de la vida política - crédito Colprensa

En la misma entrevista con Eva Rey, Claudia López se pronunció sobre la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez regrese al Senado en 2026. La exalcaldesa manifestó su rechazo a esta eventual candidatura, asegurando que el expresidente ya cumplió un ciclo en la política nacional. “Señores, (Álvaro) Uribe y (Gustavo) Petro, o sea, ya fueron presidentes, por favor. O sea, ¿qué más honor en esta vida? Si algo hay que tener en la vida, también es saber cumplir ciclos”, declaró.

López sostuvo que la aspiración de Uribe estaría vinculada a la necesidad de protegerse judicialmente, luego del proceso penal que enfrentó. “A mí me parece patético, patético ver a un expresidente que no se puede ir de la política porque la política es lo único que le protege de su impunidad. O sea, es así. Es increíble”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la renovación en el escenario político colombiano. “Yo de verdad creo que parte de lo que le pasa a mucha gente como Álvaro Uribe en el poder es que, Dios mío, jubílense, ¿no? ¡Ya! Saben cuándo entrar y nunca quieren irse”, concluyó López.