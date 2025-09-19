Así reaccionó Yina Calderón al acuerdo que llegó Epa Colombia con TransMilenio: volvió a mencionar al presidente Petro

La empresaria de fajas compartió una foto con la que reaccionó a avance que tuvo Epa con TransMilenio - crédito @yinacalderontv / Instagram - Captura de pantalla Semana

El 18 de septiembre de 2025, Transmilenio S.A. y la influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, alcanzaron un acuerdo conciliatorio en relación con los daños provocados por la creadora de contenido a la estación Molinos del sistema de transporte capitalino en 2019.

El acuerdo establece que Barrera Rojas deberá pagar cien millones de pesos colombianos a Transmilenio S.A. por los daños ocasionados durante los incidentes del 22 de noviembre de 2019.

Este pacto también incluye la obligación de realizar actividades pedagógicas tanto en espacios públicos como en redes sociales una vez culmine su condena.

Una de las voces públicas que se pronunció tras conocerse el acuerdo fue la de Yina Calderón, quien compartió la noticia en sus redes bajo el numeral #Libertadparaepacolombia y etiqueto al presidente Gustavo Petro, junto con unas manos orando.

Aunque Calderón no se pronunció como en otras oportunidades, sí demostró interés en la libertad de Epa, además que su gesto fue considerado por sus seguidores como una petición al presidente, después de haberlo mencionado en la publicación.

La empresaria mencionó el presidente Gustavo Petro en su reacción, lo que fue tomado como una petición - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Calderón, reconocida influenciadora y ex participante de La casa de los famosos Colombia, manifestó su respaldo enfatizando la importancia de este paso para su amiga. En sus historias, Calderón hizo una petición directa al presidente de Colombia, solicitando atención al caso.

La relación de amistad entre Calderón y Barrera Rojas se remonta a varios años, aunque no se han visto desde la participación de Calderón en el reality del Canal RCN.

Calderón explicó públicamente que solo después de abandonar el programa supo del proceso penal que enfrentaba Barrera Rojas y de que se encontraba encarcelada.

En sus declaraciones, Calderón contó que intentó coordinar una visita a Barrera Rojas, pero la propia Epa Colombia le pidió no hacerlo debido al estado psicológico en que se encontraba por esos días. Calderón relató: “Ella no está pasando por un buen momento mentalmente y prefirió estar sola”.