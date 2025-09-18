Colombia

Resultados Lotería del Meta 17 de septiembre: gandor del premio mayor

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería de Meta es de mil 800 millones de pesos (Infobae)

La Lotería del Meta dio a conocer los números ganadores de su último sorteo millonario realizado este miércoles 17 de septiembre.

Averigüe si obtuvo el premio mayor de 1.800 millones de pesos o alguno de sus más de 40 secos millonarios que entrega cada semana.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 17 de septiembre de 2025.

Premio Mayor: 6738.

Serie: 142.

Que no se le olvide cuidar el billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

A qué hora se juega la Lotería del Meta

¿No sabe como ganar los
¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería únicamente celebra un juego a la semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de mil 800 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Dos secos de 200 millones de pesos.

Tres secos de 100 millones de pesos.

Siete secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones, lo que da un total de 7 mil 200 millones de pesos en premios.

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedecomprar en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es definirsu jugada ganadora conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Qué diferencias hay entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta

Las diferencias principales entre el premio mayor y los premios secos en la Lotería del Meta radican en el monto y la cantidad de ganadores.

El premio mayor es un único premio grande de 1.800 millones de pesos colombianos, que se entrega a un solo billete ganador en el sorteo semanal y representa la máxima suma que ofrece esta lotería.

Por otro lado, los premios secos son montos menores, pero numerosos, diseñados para entregar dinero a varios ganadores en diferentes categorías.

En la Lotería del Meta hay varios premios secos distribuidos así: un seco de 300 millones, un seco de 200 millones, tres secos de 100 millones, siete secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones. Esto significa que si no ganas el premio mayor aún tienes muchas oportunidades de obtener premios considerables con los secos.

Mientras el premio mayor se otorga a la combinación exacta ganadora única del sorteo, los premios secos están repartidos en distintos números y series ganadoras que corresponden a categorías secundarias.

La suma total del plan de premios, incluyendo el mayor y los secos, puede superar los 7.200 millones de pesos, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo semanal de la Lotería del Meta.

Temas Relacionados

Lotería del Metacolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy jueves 18 de septiembre

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

Estos son los turnos de

Pico y Placa Cartagena evita multas este jueves 18 de septiembre

Cuáles son los automóviles que no transitan este jueves, chécalo y evita una multa

Pico y Placa Cartagena evita

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Villavicencio este jueves 18 de septiembre

El programa de restricción vehicular Pico y Placa aplica de lunes a viernes en Villavicencio

Pilas: Así rotará el Pico

La música de “El Mejor Equipo del Mundo” de Giovanni Parra fue nominada a los Latin Grammy en Mejor Álbum de Tango

El documental sobre la época dorada de Millonarios, basado en el libro de Mauricio Silva, sigue acumulando reconocimientos tras convertirse en éxito editorial y audiovisual en Colombia

La música de “El Mejor

Resultados del Sinuano Día y Noche del 17 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Estos son los sorteos más importantes de la costa caribe colombiana que juegan en el departamento de Córdoba

Resultados del Sinuano Día y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las zonas en las que

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

ENTRETENIMIENTO

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con

Claudia Bahamón desmintió rivalidad con Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Deportes

Juan Fernando Quintero dejó un

Juan Fernando Quintero dejó un vacío enorme en Racing: Gustavo Costas se confesó y reveló detalles

Hugo Rodallega se rindió a los pies de Dayro Moreno tras doblete en Copa Sudamericana: “El 4arenton dando cátedra”

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas: doblete para el triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana