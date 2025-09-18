Miguel Uribe Londoño aseguró que fue él quien aceptó a María Fernanda Cabal en el Centro Democrático: “Con el presidente Álvaro Uribe”

Miguel Uribe Londoño aseguró que mantiene buena relación con la precandidata presidencial - crédito Montaje Infobae

En medio de la contienda interna que adelanta el Centro Democrático para definir a su candidato para disputarse la Presidencia de la República en 2026, nuevos detalles se conocen de la relación entre los precandidatos Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal.

De hecho, en medio de una entrevista concedida a Infobae Colombia, Uribe Londoño aseguró que mantiene buenas relaciones con todos sus contrincantes de partido, incluyendo a la senadora Cabal.

Según señaló, la relación entre ambos inició en 2014 después de que el presidente Álvaro Uribe optara por crear su propia colectividad, reclutando a los políticos más afines a su ideología.

Miguel Uribe aseguró que, junto al expresidente, dio entrada a la lista de candidatos a la Cámara de Representantes a María Fernanda Cabal.

“Tengo muy buenas relaciones con las tres candidatas y con el candidato. Tengo varias anécdotas. Con María Fernanda Cabal tengo una que es que yo fui el primer director del Centro Democrático en Bogotá en 2014, después de la campaña del grupo significativo de ciudadanos, con la cual obtuvimos cinco representantes a la Cámara y yo fui el director de esa campaña en Bogotá y María Fernanda Cabal fue la cabeza de esa lista. Conjuntamente con el presidente Álvaro Uribe Vélez la escogimos para que fuera la cabeza de la lista”