Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

Las críticas dirigidas al gobierno Petro se convirtieron habituales en los canales y perfiles digitales de Marbelle - crédito @marbelle.oficial / IG

Durante más de dos décadas, Marbelle forjó una presencia constante en el escenario musical colombiano, recorriendo distintas localidades para solidificar una carrera cuyas canciones como Amor sincero, Adicta al dolor, Collar de perlas y Cómo me haces de falta, se posicionan en el recuerdo colectivo de su audiencia.

Más allá de su labor como intérprete, en los últimos años la cantante extendió su participación a la esfera pública mediante opiniones políticas, involucrándose activamente en debates sobre la coyuntura nacional y expresando sin reservas su malestar respecto a la administración actual liderada por Gustavo Petro.

Las críticas dirigidas al Gobierno Petro se convirtieron habituales en los canales y perfiles digitales de Marbelle, hasta el punto en que muchos de sus seguidores consideran que sus pronunciamientos ya forman parte de su dinámica pública. Cabe destacar que para la artista resulta cada vez más recurrente asumir posturas directas, especialmente frente a decisiones oficiales que generan división social.

Marbelle se pronunció ante fallo de la JEP

Su mensaje desató reacciones por parte de los internautas - crédito @marbelle.oficial / IG

Recientemente, Marbelle manifestó su opinión sobre la resolución adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo que impuso una sanción de ocho años a miembros del último Secretariado de las Farc. En esta oportunidad, la cantante se refirió de manera irónica al alcance de la sentencia y los beneficios percibidos por los exmiembros del grupo armado: “Salieron premiados a sembrar arbolitos, años de secuestros, asesinatos y violaciones. Les salimos a deber…”.

Su mensaje desató una ola de reacciones, donde usuarios expresaron tanto respaldo como reproche, señalando posturas encontradas ante la proporcionalidad de la sanción y los delitos cometidos en el país.

La cantante fue contundente con sus declaraciones en redes sociales respecto al fallo de la JEP - crédito @Marbelle30 / X

Estas declaraciones abrieron espacio para que otras voces del ámbito nacional aportaran su visión sobre el mismo fallo. Entre ellas se destacó la de Ingrid Betancourt, quien fue víctima directa de la violencia de las Farc tras ser secuestrada en el año 2002.

Esto dijo Ingrid Betancourt

En conversación con Blu Radio, la excandidata presidencial reiteró su escepticismo ante la decisión de la JEP y la tónica de las sanciones impuestas, alegando que la naturaleza de las penas no correspondía con la gravedad de los crímenes atribuidos al Secretariado. Según Betancourt, “Para nosotros es claro que ellos no tenían derecho a beneficiarse de este tipo de sentencias. Ni siquiera hubo penas privativas de libertad. La sentencia aplica penitencias, ni siquiera condenas, y todo lo pueden hacer terceros contratados por ellos, sin ninguna contrición por los crímenes cometidos”.

En su intervención, enfatizó que este tipo de fallos representa un riesgo de que reine la impunidad: “Abre la puerta a la impunidad”, reforzó la excongresista, incrementando el tono crítico alrededor del alcance real de la justicia especial creada para cerrar los ciclos de violencia.

Ingrid Betancourt dio su punto de vista ante el fallo de la JEP - crédito REUTERS

La controversia generada por ambas voces iluminó una problemática persistente en la sociedad colombiana como la dificultad para encontrar consensos en torno a las responsabilidades, las formas de reparación y las condiciones bajo las cuales los actores del conflicto deben responder por sus actos. Mientras que sectores del público apoyan la idea de avanzar en procesos de paz que incluyan medidas alternativas a la prisión, otras franjas insisten en la importancia de la sanción ejemplar, especialmente cuando están en juego delitos mayores como el secuestro, el homicidio y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

En este contexto, el rol mediático de figuras como Marbelle y Ingrid Betancourt adquiere especial relevancia, ya que sus opiniones no solo movilizan debates, sino que generan presión sobre las instituciones encargadas de impartir justicia y asegurar la legitimidad de los acuerdos. Las redes sociales, por su parte, amplifican estos intercambios y proveen un espacio donde el enfrentamiento de posturas es constante, señalando la polarización existente respecto a la manera en que debe abordarse el pasado violento del país y sus protagonistas.