Lina Garrido calificó la política exterior de Petro como una “estrategia perversa y satánica”, tras descertificación de EE. UU.

La congresista Lina María Garrido aseguró que el presidente Gustavo Petro no ha dado respuesta a sus promesas de campaña - crédito @linamariagarri1/X y Marckinson Pierre/Reuters

La reciente descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos fue interpretada por la congresista Lina María Garrido como el resultado de una política deliberada del presidente Gustavo Petro para aislar al país de sus aliados históricos.

En declaraciones realizadas durante el programa El Debate de Semana, Garrido sostuvo que esta decisión no le resultó inesperada, ya que, según afirmó, desde hace meses advertía que el mandatario colombiano buscaba provocar este desenlace.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La representante a la Cámara argumentó que la administración de Petro estaría implementando una estrategia orientada a distanciar a Colombia de naciones consideradas socios estratégicos, entre las que mencionó a Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con Garrido, el presidente no estaría motivado por preocupaciones humanitarias respecto a la situación en Gaza, sino por el interés de deteriorar la imagen de Israel ante la opinión pública.

La congresista Lina María Garrido atribuye la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas a una estrategia deliberada del presidente Gustavo Petro para aislar al país de sus aliados históricos - crédito @CamaraColombia/X

“Petro lo que necesita es convertir en un monstruo a Israel, que es quien con su inteligencia y tecnología le ha favorecido en el fortalecimiento de capacidades de nuestras Fuerzas Militares”, expresó Garrido.

La congresista fue más allá al calificar la política exterior del presidente como una “estrategia perversa y satánica”, cuyo objetivo sería, en sus palabras, “alejarnos, romper relaciones, que no haya diplomacia, que nos quiten todas las ayudas, que no nos sigan colaborando. Eso es lo que quiere y nosotros no lo podemos permitir”.

Estas afirmaciones, realizadas en el mismo espacio periodístico, reflejan la preocupación de Garrido por las posibles consecuencias de un aislamiento internacional para Colombia.

En su intervención, la funcionaria también dirigió críticas directas a los ministros Armando Benedetti (Interior) y Eduardo Montealegre (Justicia), a los que acusó, junto con el presidente, de conformar una “parranda de sinvergüenzas, descarados, irresponsables, que nos están llevando a este momento tan difícil para los colombianos”.

Garrido sostiene que la política exterior de Petro busca distanciar a Colombia de socios estratégicos como Estados Unidos e Israel, afectando la cooperación internacional - crédito Lina Maria Garrido/Facebook/@infopresidencia/X

La congresista subrayó que, a su juicio, Colombia se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a la criminalidad, señalando que “a los únicos a los que aquí les dan privilegios, son a los criminales”, y que el país “campea en delincuencia”, según sus declaraciones al medio citado.

Garrido concluyó que las acciones del actual Gobierno estarían desmantelando los avances logrados en materia de seguridad, dejando a la ciudadanía “completamente huérfana con la criminalidad”.

Garrido señaló al petrismo y al progresismo como “la droga más dañina de todas”

Es de mencionar que recientemente, la representante de Cambio Radical, dirigió cuestionamientos a Benedetti, usando como argumento el proceso personal del ministro para dejar las adicciones.

Lina María señaló en sus redes sociales que, si bien Benedetti afirmó dejar el consumo de alcohol y drogas hace un año, sigue vinculado a lo que llamó “la droga más dañina de todas: petrismo y progresismo”.

La representante de Arauca, que busca un escaño en el Senado, utilizó el testimonio público del ministro sobre su recuperación para poner en duda su cambio y su desempeño en el Gobierno.

La representante se lanzó contra el ministro Benedetti - crédito @linamariagarri1/x

Benedetti, por su parte, había comunicado que tomar distancia de las adicciones era necesario para “estar bien consigo mismo” y así contribuir desde su cargo, subrayando: “Toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad”. Sin embargo, Garrido insistió en recalcar su oposición tanto a Benedetti como al Ejecutivo, calificándolo como el ministro más “fracasado” del gobierno de Gustavo Petro.

Además, la congresista criticó la gestión del Presupuesto General de la Nación, subrayando que la propuesta del Ejecutivo depende de una reforma tributaria aún no aprobada y reclamando que el costo recae en la ciudadanía, mientras acusa a funcionarios gubernamentales de mantener privilegios que, a su juicio, contrastan con las promesas electorales de 2022.