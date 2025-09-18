Iván Duque a Petro: “Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron” en nuevo rifirrafe

- crédito Colprensa

El cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque escaló nuevamente a raíz de la decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas.

A través de la red social X, ambos dirigentes intercambiaron señalamientos que pusieron de nuevo en el centro del debate las cifras de cultivos de hoja de coca y la efectividad de las políticas antidrogas implementadas en los últimos años.

| Crédito Infobae

Todo comenzó el miércoles 17 de septiembre en la noche, cuando Petro publicó un extenso mensaje en el que cuestionó los resultados de la estrategia de erradicación que se adelantó durante el gobierno de Duque.

El actual jefe de Estado recordó los balances de 2020, al indicar que se habían reportado altos niveles de erradicación sin que ello representara una reducción proporcional en las hectáreas sembradas.

Un campesino recolecta hojas de coca en una plantación de coca en San Juan de Micay, Colombia, 6 de agosto, 2025. REUTERS/Luisa González

En su publicación, citada por Semana, Petro afirmó: “Usted, en el 2020, erradicó forzadamente 130.000 hectáreas de hoja de coca, de manera forzada, con víctimas de miles de familias campesinas y ¿Sabe qué sacó con eso? En el 2020 solo disminuyen 9.000 hectáreas, del total sembrado. ¿Cómo si redujo 130.000 en erradicación con glifosato solo aparecen 9.000 menos? La respuesta es que le sembraron unas 100.000 hectáreas más y se robaron el glifosato que era para 30.000 hectáreas más, por eso las reportaron, cuando en realidad, no fueron erradicadas; pero peor, en el 2021 le sembraron 61.000 hectáreas más netas, Y me entregó en el 2022 la cantidad total de 230.000 hectáreas de hoja de coca, la cifra más alta de la historia“.

El mensaje de Petro no tardó en recibir una respuesta directa de Duque. También en X, el exmandatario compartió su posición, recalcando que la descertificación de Estados Unidos no había ocurrido durante su administración sino en el actual periodo presidencial.

En esa línea, escribió: “Cálmese y respire que a usted es al que descertificaron por desmontar los grupos manuales de erradicación, permitir el crecimiento exponencial de cultivos, llevar las incautaciones al nivel más bajo como porcentaje de la producción potencial y convertir narcos en ‘gestores de paz’, entre otros”.

Con este mensaje, Duque sostuvo que las medidas del actual Gobierno habrían debilitado la lucha contra el narcotráfico. Según sus palabras, los cambios aplicados en la erradicación y en la política de aspersión fueron determinantes en el incremento de los sembradíos.

crédito Cristian Bayona/Colprensa

En otro apartado de su intervención, citado por Semana, el expresidente recordó que la descertificación también había estado en discusión en años anteriores, pero señaló a Petro como responsable de haber impulsado modificaciones en la estrategia de combate a las drogas que, a su juicio, generaron efectos adversos. “Fue usted quien promovió el desmonte de la aspersión aérea y la eliminación de la erradicación forzosa, debilitando la lucha contra el narcotráfico. Ahora le toca cosechar lo que sembró, porque entre 2018 y 2022 fuimos certificados”, afirmó Duque.

En esa misma línea, el exmandatario añadió un nuevo llamado al presidente Petro en el que lo instó a enfocarse en sus funciones. “Dedíquese a gobernar, que le queda menos de un año, y asuma la responsabilidad de sus decisiones”, concluyó.

Este nuevo episodio se suma a una serie de intercambios públicos que ambos han sostenido en los últimos meses, particularmente en torno a los indicadores relacionados con la producción de coca y a las medidas para enfrentar el narcotráfico. La descertificación anunciada por la administración estadounidense reavivó la confrontación, pues cada uno responsabiliza al otro del aumento de hectáreas cultivadas y de los resultados en materia de incautaciones.

El debate no solo se ha centrado en las cifras, sino también en la manera en que los distintos gobiernos han definido las políticas de erradicación. Mientras Petro cuestiona el impacto de las estrategias aplicadas en el pasado y subraya que estas no lograron frenar el crecimiento de los cultivos, Duque defiende que durante su mandato se mantuvo la certificación y que la decisión de descertificar corresponde a los últimos dos años.

La discusión pública se desarrolla en un contexto de presión internacional sobre el país para fortalecer los esfuerzos antidrogas. Washington, al tomar la decisión de descertificar a Colombia, argumentó la necesidad de evaluar la efectividad de las políticas implementadas. El señalamiento ha generado repercusiones políticas internas, pues reaviva uno de los debates más sensibles en la agenda nacional: la relación entre la erradicación forzosa, la sustitución de cultivos y los impactos en comunidades campesinas.