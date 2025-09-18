Colombia

Euro a peso colombiano este jueves 18 de septiembre 2025

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

La semana para el euro
La semana para el euro ha sido de altas y bajas. (EFE/Lex Van Lieshout)

El euro se cotiza al arranque de sesiones del 18 de septiembre a 4.578,14 pesos colombianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,32% con respecto al dato de la jornada anterior, cuando cerró con 4.563,50 pesos, reporta Dow Jones.

En comparación a la rentabilidad de la última semana, la moneda comunitaria registra un incremento 0,88%, de modo que en el último año mantiene aún un incremento del 0,62 por ciento.

Con relación a las variaciones de este día respecto de jornadas previas, suma tres sesiones consecutivas de ganancias. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo previsible en fechas recientes.

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio euro-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Asesinan a tres personas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali: víctimas fueron identificadas

Según el reporte inicial de la Policía Metropolitana, las víctimas se trasladaban en un vehículo de alta gama cuando recibieron disparos, al parecer, por un cuarto pasajero

Pantera, de 'La casa de los famosos', no dudó en despacharse en elogios a Amparo Grisales: "Está mejor que muchas de 20 años"

El creador de contenido y deportista exaltó la belleza de la diva colombiana, pues a sus 68 años porque “se conserva mucho mejor que otras mujeres”

Por ser de la Nueva EPS, mujer que estaba en trabajo de parto fue rechazada de varios hospitales de Montería

La falta de convenio entre clínicas y la entidad prestadora de salud dejó a una gestante sin atención: sus allegados tuvieron a recurrir a un especialista privado

Resultados Super Astro Sol y Luna 17 de septiembre: signo y número ganador del último sorteo

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Fuerte accidente de tránsito en la vía Medellín–Bogotá, resultó con la muerte de dos personas y tres más heridas

El siniestro ocurrió a las 2:30 a. m. en la jurisdicción de Marinilla, y las autoridades de tránsito atendieron la emergencia en la vía, que presentó cierres parciales

