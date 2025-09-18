Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy jueves 18 de septiembre

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de obras en el sistema de aguas que afectará el suministro en diferentes barrios de la capital.

Estos son los cortes de agua programados para este jueves 18 de septiembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Castellana y Rio negro.Lugar: De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Engativá.Barrios: San Ignacio.Lugar: De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 82 Este a la Carrera 86.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda Oriental.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Puente Aranda.Barrios: El Remanso.Lugar: De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Modelia.Lugar: De la Carrera 80C a la Carrera 84, entre la Avenida Calle 24 a la Calle 25G.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usme.Barrios: Yomasa Norte, Monteblanco, Gran Yomasa.Lugar: De la Carrera 14R a la Avenida Carrera 14, entre la Calle 96N Sur a la Calle 91 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón.Lugar: De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88 De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usme.Barrios: Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas.Lugar: De la Calle 30 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 7 Este a la Carrera 18 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

¿Qué hacer en caso de cortes de agua?

Ante la suspensión temporal del servicio de suministro de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.