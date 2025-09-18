David Racero afirmó que hay presión para que el Pacto Histórico no participe en la consulta del 26 de octubre: “Saben que vamos a arrollar y eso nos catapultará”

El representante del Pacto Histórico David Racero sacó pecho por su partido y le tiró pulla al CNE - crédito @DavidRacero/X

El congresista del Pacto Histórico David Racero denunció públicamente presiones para limitar la participación de su coalición en la consulta popular prevista para el 26 de octubre de 2025.

Según Racero, existe temor de que el Pacto Histórico obtenga un amplio respaldo en ese proceso, lo que podría fortalecer su posición de cara a las elecciones legislativas de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El parlamentario aseguró que “saben que en la consulta vamos a arrollar y eso nos catapultará para las elecciones del Congreso”.

En su mensaje difundido a través de la red social X, Racero cuestionó el actuar del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo encargado de la organización y vigilancia de procesos electorales en Colombia.

“Es inaudito que el supuesto garante de la democracia representativa, el CNE, no otorgue las garantías para que una fuerza política haga una consulta popular donde es la gente la que decide la lista de sus candidatos al congreso”, afirmó el congresista del Pacto Histórico.

La consulta interna prevista busca que los militantes puedan elegir, a través del voto, a los candidatos que integrarán la lista de la coalición para los próximos comicios legislativos.