Daniel Quintero dijo que ha enfrentado a mafias y herederos del paramilitarismo: “Los puse a pagar su corrupción en Hidroituango”

El precandidato presidencial y exalcalde de Medellín también afirmó que ganará en la consulta del próximo 26 de octubre de 2025

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Daniel Quintero dijo que bajo
Daniel Quintero dijo que bajo su administración como alcalde de Medellín gobernó con carácter - crédito Alcaldía de Medellín

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, expresó a través de su cuenta de X su determinación para enfrentar a sectores que identifica como mafias y herederos del paramilitarismo.

En una publicación en su cuenta en X, Quintero afirmó: “Me he enfrentado a las mafias y a los herederos del paramilitarismo sin miedo. Los derroté en Medellín y goberné con carácter, los puse a pagar su corrupción en Hidroituango”.

El dirigente político resaltó el manejo de proyectos clave como Hidroituango durante su administración y defendió las acciones tomadas contra la corrupción en ese proceso.

Por ende, Quintero ha mantenido una posición crítica frente a sectores políticos tradicionales y sus vínculos con estructuras que han estado bajo cuestionamiento judicial.

Mirando hacia las próximas consultas internas, Quintero reafirmó su compromiso con el Pacto Histórico y la apuesta por mantener el proyecto político en la escena nacional.

Contra viento y marea vamos a ganar la consulta el 26 de octubre”, enfatizó el precandidato en su pronunciamiento.

