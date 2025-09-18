Daniel Quintero dijo que ha enfrentado a mafias y herederos del paramilitarismo: “Los puse a pagar su corrupción en Hidroituango”

Daniel Quintero dijo que bajo su administración como alcalde de Medellín gobernó con carácter - crédito Alcaldía de Medellín

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, expresó a través de su cuenta de X su determinación para enfrentar a sectores que identifica como mafias y herederos del paramilitarismo.

En una publicación en su cuenta en X, Quintero afirmó: “Me he enfrentado a las mafias y a los herederos del paramilitarismo sin miedo. Los derroté en Medellín y goberné con carácter, los puse a pagar su corrupción en Hidroituango”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El dirigente político resaltó el manejo de proyectos clave como Hidroituango durante su administración y defendió las acciones tomadas contra la corrupción en ese proceso.

Por ende, Quintero ha mantenido una posición crítica frente a sectores políticos tradicionales y sus vínculos con estructuras que han estado bajo cuestionamiento judicial.

Mirando hacia las próximas consultas internas, Quintero reafirmó su compromiso con el Pacto Histórico y la apuesta por mantener el proyecto político en la escena nacional.

“Contra viento y marea vamos a ganar la consulta el 26 de octubre”, enfatizó el precandidato en su pronunciamiento.