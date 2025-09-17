Yina Calderón respondió a Yaya Muñoz por supuesto enamoramiento de José Rodríguez: “A mí no me gustan ‘hetero-confundidos’”

La huilense se manifestó en redes sociales luego de que la tolimense afirmara que la DJ estaba "enamorada" de su novio, José Rodríguez - crédito @yinacalderontv/Instagram

El reciente intercambio de mensajes entre Yina Calderón y Yaya Muñoz captó la atención de los seguidores del entretenimiento digital colombiano, tras un enfrentamiento público en redes sociales.

Ambas figuras mantienen una relación tensa desde que coincidieron a inicios de 2025 en La casa de los famosos Colombia. Y es que Yaya, que inicialmente formó parte del grupo de las “Chicas Fuego”, fue recriminada por Yina, que le exigía lealtad al grupo, a lo que la tolimense se negó, haciendo valer su derecho a interactuar con otros participantes.

A esto le siguió un distanciamiento entre ambas, a la par que Yaya se hacía más cercana a José Rodríguez, modelo y también participante del reality show con el que inició un noviazgo que se mantuvo luego de que ambos participantes fueron eliminados del formato.

A comienzos de abril la pareja que se formó en 'La casa de los famosos Colombia' anunció oficialmente su noviazgo - crédito @joserodriguezcof/Instagram

Las repercusiones de lo ocurrido en el programa del Canal RCN siguen a tres meses de su conclusión, y Yaya dejó una nueva evidencia de ello con sus comentarios durante su paso por el pódcast digital conducido por Dímelo King, donde insinuó que Calderón tendría un interés especial en su pareja, y por esa razón lo atacaba de forma reiterada en redes sociales.

“Creo que Yina es la que está enamorada de José, no lo suelta. Cada vez que puede, hace su comentario feo. Estoy segura, algo me lo dice”, afirmó Muñoz en el pódcast, señalando que su percepción se apoyaba en lo que denominó “intuición femenina”.

La periodista así lo confirmó en redes sociales - crédito @lenguaardiendo.13/TikTok

Muñoz profundizó en su argumento al indicar que, según su experiencia, es posible detectar cuando una mujer muestra interés en la pareja de otra. “Ahí sí, todos los sentidos se activan, vista, tacto, olor... uno se da cuenta cuando una amiga, una mujer, una compañera tiene intención con su pareja, cuando empiezan las miraditas, cuando empiezan justamente a palabras hirientes algunas veces para que esa persona tal vez pueda... Para que llame su atención”, explicó.

La reacción de Yina Calderón llegó horas después a través de sus historias de Instagram. Inicialmente, la huilense la felicitó debido a que ahora formaba parte del pódcast de Dímelo King como presentadora, recalcándole que “tú eres muy buena en lo que haces”.

Acto seguido, la DJ y empresaria rechazó de manera tajante las insinuaciones sobre un supuesto interés en José Rodríguez. “Yaya, yo ya mantuve hombres así que ya no estoy para mantener a otro, ese trabajo te lo dejo a ti, por lo tanto tu novio no es de mi gusto”, declaró Calderón, desestimando cualquier atracción hacia la pareja de Muñoz.

Tras los señalamientos de Yaya Muñoz, Yina Calderón respondió a los señalamientos de que estaba enamorada de José Rodríguez, pareja de la presentadora tolimense - crédito @dahianlorena y @yinalcalderontv/Instagram

En su respuesta, Calderón fue más allá, y compartió imágenes de José con las que buscó sustentar acusaciones sobre su orientación sexual y comportamiento.

“A mí no me gustan ‘hetero confundidos’ ni ‘muerdealmohadas’, no lo digo yo, lo dicen todos los videos y fotos que hay de tu novio”, afirmó la influenciadora, asegurando que existen pruebas visuales que respaldarían sus palabras, aunque no aportó evidencia concreta en ese momento.

Eso sí, como parte de su réplica, la huilense invitó a Yaya a contactarla de manera privada para proporcionarle las supuestas pruebas que dice poseer. “Hagamos algo, escríbeme al WhatsApp y te mando los videos de lo que José hace con las chicas trans”, manifestó.

Por el momento, Yaya no se ha manifestado acerca de las palabras de Yina. En cambio, en las últimas horas se divulgó una fotografía en la que la presentadora, junto a José Rodríguez, protagonizaron una reunión con dos de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia: La Liendra y Karina García, con quienes coincidieron en un gimnasio, sumándose a una selfie que inmortalizó el momento.

Yaya Muñoz, José Rodríguez, La Liendra y Karina García, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia', se tomaron una selfie de reencuentro - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram