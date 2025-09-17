Colombia

Dólar hoy a peso colombiano, precio de apertura miércoles 17 de septiembre 2025

La moneda estadounidense parece estabilizarse frente a las pérdidas que registró ante la mayoría de las divisas en los últimos días

Por Armando Montes

Guardar
El tipo de cambio había
El tipo de cambio había acumulado una serie de pérdidas en el país. (REUTERS/Nathalia Angarita)

Tras la apertura el dólar estadounidense se cotiza en el comienzo de este miércoles 17 de septiembre a 3.868,60 pesos colombianos en promedio, lo que implicó un incremento del 0,45% frente a la cifra de la jornada anterior de 3.851,14 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense en Colombia acumula un descenso 0,67%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una bajada del 13,65 por ciento.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, invierte el resultado de la sesión previa, donde finalizó con una disminución del 1,11%, sin poder establecer una clara tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es de 8,27%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (13,79%), presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

La película colombiana, dirigida por Simón Mesa Soto y ganadora del premio del jurado en la sección ‘Una cierta mirada’, del Festival de Cannes, empieza su recorrido para conquistar al público internacional

‘Un poeta’: la cinta que

Ordenan frenar el concurso de méritos del ICA por exclusión de ingenieros agrónomos

El fallo judicial determina que fueron vulnerados los derechos colectivos al excluir a profesionales en ingeniería agronómica de varios cargos de nivel universitario y especializado en el Instituto Colombiano Agropecuario

Ordenan frenar el concurso de

Tras meses de seguimiento fue rescatado con éxito un jaguar en la cuenca baja del río Bogotá: “Se encuentra a salvo”

El felino, monitoreado durante meses con cámaras trampa, fue rescatado sin incidentes y sometido a exámenes clínicos y genéticos para determinar su origen y estado de salud para posteriormente ponerlo en libertad en su hábitat

Tras meses de seguimiento fue

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

El cuadro azul no logró clasificar a la siguiente fase del torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división, y esto causó la molestia de algún sector de la prensa

Periodista deportivo reaccionó con furia

El precandidato presidencial Santiago Botero se despachó contra el concejal Julián Forero ‘Fuchi’ tras ser expulsado de las manifestaciones en Bogotá: “Mentiroso y oportunista”

El aspirante presidencial había asistido a la Biblioteca Virgilio Barco para respaldar la movilización de motociclistas y conductores, quienes expresaron su descontento con abucheos y consignas

El precandidato presidencial Santiago Botero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

‘Un poeta’: la cinta que

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

Paulina Vega impulsa debate sobre licencia de maternidad en Colombia, con mensaje en redes: “Es un crimen a la humanidad”

Marianna Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, denunció discriminación dentro del certamen por ser trans

Tiktoker español confesó cuáles son las primeras impresiones que se llevan de Colombia cuando la visitan

Tito el Bambino le dedicó a Dayro Moreno una versión especial de ‘Baila Morena’ por su cumpleaños: “Goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas”

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

Paro camionero dificultó la llegada de hinchas de Once Caldas a Quito: muchos llegaron caminando y por carreteras destapadas

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga