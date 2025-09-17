Tulio Gómez, dueño del América de Cali, será candidato al Senado en el 2026: este será el partido político en el que aspirará el accionista deportivo

Tulio Gómez estará en el listado al Senado por el Nuevo Liberalismo - crédito Lina Gasca / Colprensa

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, participará en las elecciones al Senado en 2026 por el partido Nuevo Liberalismo.

Así lo confirmó Juan Manuel Galán, director de la colectividad política que, en diálogo con el portal digital Deportes Sin Tapujos, aseveró que representará al departamento de Valle del Cauca.

“Tulio Gómez será candidato por el Nuevo Liberalismo al Senado de la República, en representación nacional como es el Senado, pero en representación del Valle del Cauca”, indicó el político al medio citado.

Esta será la segunda vez que el máximo dirigente del equipo vallecaucano incursiona en el mundo político. La última vez fue en 2023, cuando presentó su precandidatura a la alcaldía de Cali, y luego se presentó como aspirante a la Gobernación del Valle.

No obstante, para esa elección, fue inhabilitado por las autoridades competentes, pero su nombre quedó registrado en el tarjeton, y logró 115.000 votos.